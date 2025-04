Naptha.AI, modularna AI platforma za autonomne agente, sa zadovoljstvom najavljuje lansiranje Version One svoje višeagentne, kolaborativne softverske platforme, koja će programerima omogućiti izradu AI aplikacija, provođenje AI istraživanja i skaliranje kooperativnih AI agenata na agencijskom webu, te omogućiti autonomnu koordinaciju 1M AI agenata iz više od 16 modela otvorenog koda, na različitim okvirima i jezicima.





Naptha.AI , čiji su suosnivači Mark Schmidt, glavni izvršni direktor, i dr. Richard Blythman, glavni znanstveni direktor, pruža programerima okvir za implementaciju dizajniran za integraciju specijaliziranih agenata koji mogu surađivati u širokom sektoru industrija. Umjesto da se natječe s postojećim okvirima, platforma omogućuje različitim agentima da rade na heterogenim arhitekturama, uređajima i skupovima podataka, olakšavajući decentralizirani ekosustav koji nudi pametniju suradnju, skalabilnost i ekonomske koristi. U listopadu je Naptha.AI najavio osiguravanje 6 milijuna dolara financiranja prije pokretanja, koje zajednički vode Arche Capital i Cyber Fund, uz sudjelovanje Seed Club Ventures, prvog investitora u Stability AI, i drugih istaknutih industrijskih anđela i VC-ova.





Sve do nedavno, široki konsenzus o putu do umjetne opće inteligencije bio je da on ovisi o sve većoj centralizaciji, golemoj potrošnji i ogromnoj posvećenosti hardveru i fizičkoj infrastrukturi. U ovoj viziji AGI se doživljava kao jedinstvena, monolitna cjelina. Međutim, to se dramatično promijenilo tijekom posljednja dva tjedna i mnogo se više slaže s Naptha.AI-jevim zamišljanjem AGI-ja kao decentralizirane mreže od milijardi do trilijuna agenata koji rade zajedno.





Platforma je otvorenog koda i bit će ponuđena hostirana verzija. Softver (Naptha Node) može se preuzeti za rad na prijenosnim računalima i poslužiteljima, koji pakira sve što vam je potrebno za lokalno pokretanje agenata i drugih modula te za njihovu suradnju s drugim agentima na mreži. Neke ključne komponente su:





Standardizirano sučelje modela koje omogućuje besprijekornu interakciju sa 16+ modela otvorenog koda, objedinjujuće pozive alata i strukturirane izlaze.

Interoperabilna komunikacija agenata putem podrške za HTTP, WebSockets i gRPC, omogućavajući suradnju agenata u različitim okvirima i jezicima.

Decentralizirano pohranjivanje znanja i memorije, pružajući okruženja kao što su društvene mreže temeljene na agentima, oglasne ploče i prostore za suradnju koristeći lokalnu i decentraliziranu pohranu.

Skalabilni okvir za orkestraciju, koristeći asinkronu obradu, redove poruka i baze podataka za koordinaciju do 1 milijuna agenata.

Self-hosted & Open-Source, koji je dostupan za lokalnu implementaciju na prijenosnim računalima i poslužiteljima, s dodatnom hostiranom verzijom za širu dostupnost.





Lansiranje Naptha.AI platforme s više agenata predstavlja promjenu paradigme u tome kako se umjetna inteligencija razvija, implementira i skalira. Tradicionalno, istraživanjem i razvojem umjetne inteligencije dominiraju veliki, centralizirani entiteti s pristupom golemim računalnim resursima. Naptha.AI remeti ovaj model omogućavajući decentralizirane, interoperabilne AI agente koji mogu djelovati neovisno dok surađuju u različitim okruženjima. To otvara vrata manjim timovima, neovisnim istraživačima i tvrtkama da iskoriste napredne AI mogućnosti bez potrebe za opsežnim infrastrukturnim ulaganjima.





Nadalje, Naptha.AI naglasak na skalabilnoj suradnji agenata ima duboke implikacije za industrije koje se oslanjaju na automatizaciju, od financija i logistike do zdravstvene zaštite i kibernetičke sigurnosti. Standardizacijom komunikacije agenata i omogućavanjem trajne pohrane znanja, Naptha čvorovi olakšavaju dinamičnije interakcije umjetne inteligencije svjesne konteksta. Ova promjena ne samo da poboljšava dostupnost i učinkovitost umjetne inteligencije, već također postavlja temelje za istinski agentski web, gdje inteligentni agenti mogu autonomno upravljati tijekovima rada, optimizirati donošenje odluka i otključati nove ekonomske modele u otvorenom okruženju bez povjerenja.





Naptha.AI predstavljanje svoje decentralizirane platforme s više agenata označava značajnu prekretnicu u evoluciji umjetne inteligencije. Sposobnost platforme da se skalira od malih eksperimenata do masivnih mreža agenata koji surađuju pozicionira je kao mjenjača igre u industrijama koje traže pametnija, fleksibilnija AI rješenja.



Kako se industrija udaljava od monolitnih, centraliziranih modela prema decentraliziranim mrežama, Naptha.AI je spremna preuzeti ulogu u poticanju pristupačnijih, učinkovitijih i inovativnijih AI aplikacija.