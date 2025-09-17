OpenSSL Konferansı 2025'in Başlangıcına 3 Hafta Kaldı

Newark, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, 16 Eylül 2025/CyberNewsWire/--The 7-9 Ekim tarihleri arasında Prag’da gerçekleştirilecek olan program, hukukçuları, düzenleyicileri, geliştiricileri ve girişimcileri küresel bir bağlamda güvenlik ve gizliliği tartışmak üzere bir araya getirecek. OpenSSL Konferansı 2025 OpenSSL Konferansı 2025 \n \n \n \n \n \n \n \n \n OpenSSL Kütüphanesi, Bouncy Castle ve cryptlib projelerinin arkasındaki insanlarla tanışma fırsatları. Uyumluluk liderleri, politikacılar ve sertifika uzmanları ile oturumlar. Ortaklar, mentorlar, katkılar veya ortaklar ile bağlantı kurmak için ağ forumları. Proje yöneticileri ile tartışma: kararlara meydan oku, sorular sorun ve geleceği şekillendirin. Teknik, ticari ve etik perspektiflerin çarpıştığı değişimler. Post-quantum kriptografi için düzenleyici yükümlülükler hakkında sunumlar. Geçmiş, şimdiki ve gelecekteki güvenlik zorluklarını ele alan konuşmalar. Diğer katılımcılarla networking faaliyetleri. OpenSSL Kütüphanesi Bouncy Şatosu KriptoLib Konferans 3 hafta sonra başlıyor. [REGISTRATION AVAILABLE HERE] [Buraya kayıt olunabilir] Konferans İletişim Detayları OpenSSL konferans ekibine ulaşılabilir info@openssl-conference.org info@openssl-conference.org Hakkında OpenSSL Corporation Hakkında OpenSSL, güvenli dijital iletişim için gerekli bir araç olan OpenSSL Kütüphanesi’ni geliştirme ve sürdürme konusunda uzmanlaşmış küresel bir kriptografik çözüm lideridir. OpenSSL Corporation, OpenSSL çözümlerinin güvenli ve verimli uygulanmasını sağlamak için her boyuttaki işletmelere yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi hizmet sunmaktadır. OpenSSL Kuruluşu OpenSSL Kuruluşu OpenSSL Corporation ayrıca, özellikle ticari sektörde danışmanlık komiteleri aracılığıyla altyapı, kaynaklar, uzman tavsiyeler ve katılım sağlarken Misyon ve Değerleri ile uyumlu projeleri de desteklemektedir. Bu projeler arasındaki işbirliği, inovasyonları teşvik eder, güvenlik standartlarını geliştirir ve tüm topluluklarımızın yararına ortak zorluklara etkili bir şekilde cevap verir. İletişim Marcom Yöneticisi Hana Andersen Hakkında OpenSSL Yazılım Hizmetleri Ana sayfa@openssl.org \n \n Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Cybernewswire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı. Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Cybernewswire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı. Programı Programı