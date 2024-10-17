Michael Saylor, MicroStrategy'yi Trilyon Dolarlık Bir Bitcoin Bankasına Dönüştürmek İstiyor





MSTR Saylor

Michael Saylor uzun boylu, akıllı gözlü, dikdörtgen yüzlü, beyaz saçlı ve beyaz sakallı bir adamdır.

Bilge görünüyor.





Konuşurken sesi hafifçe tizleşir. Dikkat edin ve sermaye, para, enerji, fizik ve siber uzay kelimeleri geçecektir. Bu terimlerin bazı yeni anlamlarını ve birbirleriyle ilişkilenmelerinin yeni yollarını aktarma eğilimindedir.





Saylor ayrıca 1989'da kurulan ve McDonald's ile 10 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayarak başarıya ulaşan bir İş Zekası şirketi olan MicroStrategy'nin kurucusudur. 1990 ile 1996 arasında her yıl gelirlerini %100 artırdı (Wikipedia).





Peki İş Zekası nedir?

Diğer iş danışmanlığı şirketleri ve varlık yönetim şirketleri, hedge fonları, yatırım fonları, _ fonu, Berkshire Hathaway ve Twitter/X akışınızdaki o isimsiz günlük yatırımcı gibi bunlar da mühendisler gibi dünyayı doğrudan hareket ettirmeden veya doktorlar gibi vücutları onarmadan para kazanıyorlar.





Hepsi parayı bir kişinin cebinden başka birinin cebine aktararak kar elde ederler. Onların cebi olabilir, sizin cebiniz olabilir, McDonald's, Tesla veya Meta'nın cebi olabilir.





Bunu kendi paralarını taşıyarak yapabilirlerdi. Bu çoğu şirket için pek de önemli bir şey değildir. Ya da bunu, daha zengin insanları ve derin cepleri olan daha büyük şirketleri, nakit akışındaki sürtünmelerin herkes için ortadan kaldırılacağı şekilde, kamyonlar dolusu paralarını bu şekilde ve bu şekilde taşımaya ikna ederek yapabilirlerdi.





Umarım hepimiz paranın ne anlama geldiği konusunda hemfikirizdir. Çünkü bu hikayenin temelidir.





2020'nin bir zamanında Microstrategy bir Bitcoin edinme stratejisi benimsedi. Saylor, enflasyona karşı korunmak için kurumsal bir hamle olarak ilk bitcoinlerini satın aldığında oldu. O zamandan beri şirketinin büyümesini ve hissedarlarının kârını tek bir varlığa bağladı.





Bitcoin.





Sürekli olarak tüm yumurtalarını emtia piyasasındaki en değişken sepete koyuyor ve bunu sadakatle yapıyor. Birçok akıllı insan aynı fikirde değil. Ama sayılar değil. Sayılar tamamen aynı fikirde.





Mesela 2024'ün 4. çeyreğinde ilginç bir şey oluyor.





MicroStrategy hissesine dolar sabitli $MSTR, sermaye kazançlarında temel varlığı $BTC'yi geride bırakıyor.

Bu, Michael Saylor'ın her Bitcoin maksimalisti gibi BTC satın alırken, şirketinin bir şekilde o Bitcoin'lerden elde ettiği kazançtan daha fazla para kazandığı anlamına geliyor.





Bunu ilginç buluyorum.





Sayın Saylor'ın söylediklerinden de bahsetmeme izin verin (yorum).





Bir trilyon dolarlık Bitcoin Bankası yaratmayı umuyorum! - Kaynak





Altın Bankacılığından Bitcoin Bankacılığına

Öncelikle şunu belirtelim.





Michael Saylor borç kullanarak Bitcoin satın alıyor.





İşte dedim ( referans )





Bu, yeni turuncu hap alan hissedarların ve bankaların akınından kaynaklanıyor.

Kulağa kötü geliyor.





MSTR rakamlarını ilk gördüğümde ben de çok tweet atmıştım (xeeted?).





Kendiniz bir bakın. Çarpıcı bir performans.













Tek soru şu; uzun vadede bu nasıl mantıklı olacak?





Eh, Bankacılık ve Kurumsal finansman farklıdır. MSTR hala halka açık bir şirkettir, ancak Sayın Saylor bunu aynı anda hem banka benzeri hem de startup benzeri yapmanın bir yolunu bulmuş olabilir. Çok sıra dışı bir şey. Sürekli bir Banka-Startup.





Ancak Bitcoin, bunun işe yaramasının sebebi olabilir.





Görüyorsunuz, Bitcoin garip bir varlık. Biraz yabancı.





Kuantum biti gibi Bitcoin, aynı anda iki durumun üst üste binmesinde olabilen tek varlıktır. Bir durumda paradır, bu yüzden en iyi faydası dairesel bir ekonomide hareket etmesidir. Ancak aynı zamanda altın veya gayrimenkul gibi sert bir varlıktır, bu yüzden onu uzun vadede tutmak ve ticaret için kullanmamak en iyisi olabilir.





Eski bir atasözünü ödünç almak gerekirse,





BTC'yi harcamak mı, tutmak mı, işte bütün mesele bu.





Zor bir soru. Gerçek zamanlı olarak denenen bir soru.





İşte başka bir şey. İki durumlu kuantum süperpozisyonlarının dünyası ne kadar tuhaf olsa da, Bitcoin'in aynı zamanda büyük bir dijital anlatı olması daha da tuhaftır. Wikipedia gibi, ancak Blockchain adı verilen şeye değişmez bir şekilde örülmüş. 700+ GB boyutunda, temel amacı daha da büyümek olan bir yazılım parçası.





Bitcoin bu nedenle 3 boyutlu bir varlıktır.





Türünün tek örneği.





Dünya üzerinde sahip olduğumuz zengin kripto-anlatıların en ayrıntılı çeşmesi. Bitcoin blok zincirini uzak gelecekten gelen bir uzman siber tarihçi gibi okuyabilseydiniz ve çözebilseydiniz, her işlemin satır aralarında İpek Yolu'nda ve ötesinde kötü niyetli uyuşturucu anlaşmaları, tekne gezilerinde kaybolan anahtarların maceraları, bir politikacının ofisinde saklanan ve sonunda satılana kadar gizli tutulan anahtarların sırları olurdu. W'ler ve L'ler hikayeleri. İç çamaşırlarıyla genç dahilerin siber saldırıları ve banka soyma hikayeleri ve yerin çok altında büyük hükümet binalarının konforunda oturan siyah şapkalar.





Bu Bitcoin'in anlatısal tarafı. Michael Saylor'ın dolar, yen, deniz kabuğu, yakacak odun, daha fazla bitcoin satın almasına yardımcı olacak herhangi bir şey karşılığında milyarlara satmayı umduğu tarafı.





Bütün o borçların gerçek karşılığını verecek taraf.





Ve şu ana kadar işe yarıyor.





Hodler açısından, 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında savaşın başlaması BTC alıcıları için iyi oldu ve BTC 16.449$ kadar ucuz fiyatlara düştü. İlginçtir ki, Saylor bu yılçok az bitcoin satın aldı . Sanırım o da korktu.









Genel olarak Saylor, büyük bankacılık ailelerinin miraslarının başlangıcında izledikleri aynı oyun planını izliyor.

Ucuza mümkün olduğunca çok sert sermaye varlığı satın alın. Bunları onlarca yıl boyunca elinizde tutun.

Kurumsal finansman > Bu çağda kurumsal karlar

Örneğin Amazon'u ele alalım. On yıldan fazla bir süre boyunca karlı bir şirket değildi ama büyüdü ve büyüdü.





Doğru, Jeff Bezos kitap ve oyuncak satıyordu ve daha sonra AWS hizmetleri. Ama bundan da öte, harika bir şirketin vaadini satıyordu.

İnsanlar Amazon.com ürünlerinden daha fazla AMZN hissesi satın aldı.





Yani şirket gelir-gider dengesi açısından zarar ederken, büyümek için kullandıkları karlı hisse senedi değerlemeleri elde ediyordu.





Biraz Ponzi şemasına benziyor ama değil.





İşte Jeff'in tüm bunlara güldüğü an.

İnsanlar hisse senedini satın alır, fiyat yükselir, diğer insanlar bunu çekici bulur (artı hikayeler, unutmayın) ve onlar da satın almak ister ve fiyat tekrar yükselir. Ancak garajdan çıkan gerçek ürünler ve değerli hizmetler vardır. Ve piyasa oyuncularının hızlı para kazanma saflığından yararlanan gerçek büyüme.





Amazon sonunda gerçek bir kar elde etti ve etmeye devam ediyor. Artık hisselerini satın almazsanız sorun değil. Amazon.com'da size bir şeyler satarak gayet iyi işleyebilirler.





Bitcoin Edinme Stratejisi üzerine kurulan yeni MSTR, şu anda ilk günlerindeki Amazon.com gibi faaliyet gösteriyor.

Sadece çok yalın bir ürün geliştirme döngüsüyle. Bir kilit çalışanla - Saylor'ın kendisi.





#Kurucu modu.





Tıpkı günümüzdeki birçok yeni kripto şirketi gibi, finansman her şeydir. Karlar? Belki, belki de değil.





Saylor, yatırımcıları, Bitcoin standardındaki MicroStrategy'nin henüz 4 yaşında olduğu genç geleceğin Banka/Girişim Şirketi'ne, izleyicileri ve hissedarları için yansıtılan göz kamaştırıcı konuşmalar ve muhteşem grafikleriyle çekerek, umut ve merakla dolduruyor.

Bitcoin DID'leri satmayı denedi , ancak bu maxi'lerle pek uyuşmadı, bu yüzden iyi eski "Ay'a" Bitcoin hikayelerini, lezzetli Fizik ve Siber konuşmalarla serpiştirilmiş olarak satmaya karar verdi.





YouTube'da milyonlarca kez izlendi.





AdSense ile bunlar birkaç milyon doları zor getirirdi. Ancak hedef kitlesinin derin cepleri var.

Neyse ki satıldılar.





Bu nedenle $MSTR >> $BTC.





Diyelim ki bu da Saylor yanlısı bir Bitcoin hikayesi. $MSTR'nin değerini yükseltme ihtimali var mı? :D (*göz kırpma *göz kırpma).





'Dünyanın En Büyük BTC Rezervi' yeterince iyi bir hikaye olacak mı?

Bitcoin her şeyden daha çok para olarak kalacak. Bu süper sert bir varlık veya mega bir hikaye olsun ya da bekleyelim ve görelim.

Dolayısıyla MSTR Bankası'nın trilyon dolarlık statüye doğru yolculuğunda BTC'sini (dijital altın parası) insanlara ve hükümetlere ödünç verip vermeyeceği henüz belli değil.





Altın standardına dayalı bankacılık modeli, hükümetlerin savaşları ve benzeri şeyler için ödünç aldıkları altını geri ödemeyi reddetmeleri gibi büyük zorluklarla karşılaştı, bu yüzden çoğu banka tam rezerv bankacılığından kesirli rezerv bankacılığına geçişi memnuniyetle karşıladı. Ve sonunda, itibari bir standarda geçiş.





Para basan millileştirilmiş Merkez Bankası'nın tam gücü ve kudreti tarafından destekleniyor. Devlet Banka kredisini ödeyemezse, sorun değil. Paranın sahibi onlar. Birçok Bankacı bu ilişkide Beta oldu.





Peki MSTR Bankası hükümetlere BTC'sini ödünç verdiğinde ne olur? Onlar (hükümetler) BTC'yi desteklemedikleri ve onun ihracı üzerinde fazla bir güce sahip olmadıkları ve altınla yapabildikleri gibi ticaret yollarını etkileme konusunda fazla güce sahip olmadıkları için, aslında iyi oynamaya daha mı zorlanacaklar?





Hmm.

Zor ama ilginç.





Çok büyük bir yere gidiyor, orası kesin.





İki, eğer Saylor'ın bankası sonunda saklama seçeneğine giderse ("gelin BTC'nizi benimkinin yanında tutun"), o zaman Binance gibi büyük kripto borsalarıyla karşı karşıya kalacak. İyi bir hikayesi, anlaşılır token ekonomisi ve biraz değerli likiditesi olduğu sürece kim kriptoyla uğraşır ki?





Üçüncüsü, Saylor $Investors'ı çeken harika podcast'ler ve kamu konuşmaları yapmaya devam ederse, büyük hikayesi 'MSTR dünyadaki en büyük kurumsal BTC rezervi olmaya devam edecek' olabilir. Peki ya BlackRock gibi varlık yönetimi devleri veya Microsoft ve Google gibi teknoloji devleri bu oyunu oynamak için devreye girerse? MSTR Bankası bu maratonda hala birinci sırada mı olacak?





$MSTR, $BTC grafiğinin sadece birkaç uzunluk üzerinde uçabilir. Kötü işlem günlerinde daha düşük değilse.

Bu da iyi olacak.





MSTR Bankası, kozmik kârlara giden yolculuğunda, büyük hükümetlere veya Google gibi birçok teknoloji devinin karşısında bile olsa, kalıcı bir miras bırakmış olacaktır.





Ne diyeyim ki,

$MSTR aya.

Son Söz - AI

Google ve Microsoft gibi dijital istihbarat şirketleri, AI'nın dijital süper güçler anlamına gelmesi nedeniyle Microstrategy'den daha iyi dijital sermayeyi (BTC) kaldıraçlayabilir. MicroStrategy için iş istihbaratı sağlamak amacıyla AI çalıştırıyor olabilirler. Kahretsin, Saylor yakında büyük bir satın alma çeki görebilir.





Özellikle herkes ona para, borç, deniz kabukları, fikirleri ve zamanlarını süper tutulan BTC hisse senedi opsiyonlarının bir parçası karşılığında vermeye çalışırsa. Zaman Zinciri'ndeki ve hakkındaki o tatlı hikayeler yüzünden.





Yapay zeka hikayeleri de er ya da geç.

Vay canına!





Yapay zeka devleri bunu başarırsa, GPT'leri başka hiçbir şeye benzemeyen bir yetenek sıçraması görecek. BTC için, siber uzaydaki dijital zekanın kalitesini ölçmek için mükemmel bir değer ölçüsüdür. Yani internet.





Yani yıllar geçtikçe daha da değerlenen bir AI veri kümesi hayal edin. Bu mükemmel bir şekilde $BTC'ye sabitlenir. AGI'ye giden çılgınca kurgusal yola inanılacaksa, o zaman yörüngesi bu eğilimi yansıtmak zorunda kalacak. Zamanla değer kaybeden sadece $ eğilimini değil. Günümüzde kedi ve köpeklerin ve Will Smith'in makarna yemesinin AI veri kümeleri zamanla çok hızlı bir şekilde değer kaybeder.

Zimbabve doları ile karşılaştırılmaya değer olabilir.





Anladın mı bilmiyorum.

Elde edilmesi biraz zor olabilir.





Yapay zeka şirketleri fiat'a takılıp kalırsa, iyi ve güzel. Bu, insanlara dijital sermayeleriyle çok sıkı bağlar kurmaları için biraz zaman verir. Böylece yapay zeka efendileri siber uzay çiftliklerimizin bir santimini bile ele geçiremezler.





Doğrusu inatçılık ve at arabasına yapışmak insanlık için hayırlı olacaktır.

Çok ilginç zamanlar bizi bekliyor.















