"İyi Çalışma" Teorisi





İşin kalitesi, herhangi bir işte harcanan zamanın algılanan dışsal ve içsel hacimlerinde önemli bir faktördür. Herhangi bir işin yüksek kalitede olması için, zorunlu olarak önemli miktarda uygulama, düşünce, zanaatkarlık, fikir oluşturma, yeniden tanımlama, yeniden düzenleme, onarma, elden çıkarma ve dikkat harcanması gerektiğini bekleriz.





Doğrusu, çoğu durumda, hatta sapmalara -muhtemelen savantlara- dair ihtimaller olsa bile, aksi yönde inanmak saflık olamaz.





Harika işler yapmak çoğunlukla iki tanıma göre zaman alır .





Harika işler yapmayı öğrenmenin zamanı geldi Harika işler yapmanın zamanı geldi









Benim argümanım, iyi iş amacıyla zamanın (önemli olan her şekilde) yapay, bilinçli tahsisi uygulamalarını çevreliyor. Ancak çoğu şey gibi, kısıtlamalarla karşı karşıyayız. Bu kısıtlamaların nasıl kaldırılacağı, bireyin zamanla iyi iş yapıldığını kabul etmesinden hemen sonra gelen büyük sorudur. Birey zamanı nasıl yaratabilir?





Yaratıcı zihin için, aynı anda birden fazla projeyi (ilgi ve meslek) ele aldığınız durumlara düşmek kolaydır. Bunların arasında hangilerinin öncelikli, hangilerinin öncelikli olmadığı konusunda net tanımlar olsa bile, bu ilgi ve proje uçurumunun yönetilebileceğine inanıyoruz.





Bu doğru olabilir, ancak gösterilen ilginin kalitesinin, bir öncelik belirlenip sürdürülmesi durumundakiyle aynı olduğunu söylemek en iyi argüman olmayacaktır.





İyi iş yapmanın denklemi basit olabilir ve şu şekilde ifade edilebilir:





"En iyi ilgiyi seçin ve bu gerçek, kazançlı bir ilgi olduğu sürece başka hiçbir şey yapmayın"





Bu, değer yaşam kaynağınızı en güçlü duygulardan, empatiden ve detaylara dikkatten doğan eserlerle beslemenizi sağlar.

Dikkat ve bazen tutku olmadan iyi iş olmaz; ancak bunlar sadece karıştırılıp alay konusu yapılmaz, ilgilenilir.





İyi iş, iyi iş için temel bir ihtiyaç gerektirir. İyi iş, bilinçli bir girişimdir.





"Birçok harika şeye evet diyebilmek için, birçok iyi şeye hayır demeniz gerekir." — Steve Jobs









Kaotik bir zihne sahip olmayı anlıyorum. Kalbiniz henüz bilmediği, anlamak istediği şeylere karşı tutkuyla dolduğunda olan budur. Bu tutkuları ortadan kaldırmak ve solmalarına izin vermek kendinize ihanet etmek olurdu, ancak girişiminizin dibinde bir magnus opus olmadan günlerinizi sonlandırmanın daha da az tatmin edici olduğunu iddia edeceğim.





Şerefe!

Eaell.