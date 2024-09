A teoria do "bom trabalho"

A qualidade do trabalho é um fator-chave nos volumes extrínsecos e intrínsecos percebidos de tempo decaído em qualquer trabalho. Esperamos que, para qualquer trabalho ser de alta qualidade*, ele necessariamente tenha exigido que uma quantidade substancial de tempo de prática, pensamento, habilidade, ideação, redefinições, reordenação, conserto, descarte e atenção seja despendida.





Na verdade, não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar no contrário na maioria dos casos, mesmo quando há chances de desvios — possivelmente de sábios.





Fazer um ótimo trabalho leva tempo, principalmente em duas definições .





Hora de aprender a fazer um ótimo trabalho Hora de fazer um ótimo trabalho









Meu argumento envolve as práticas de alocação artificial e consciente de tempo (em todas as formas que importam) para o propósito de um bom trabalho. Mas, como a maioria das coisas, somos apresentados a restrições. Como remover essas restrições é, em grande parte, a grande questão logo após o indivíduo reconhecer que um bom trabalho é feito com tempo. Como o indivíduo pode criar tempo?





Para a mente criativa, é fácil cair em situações em que você está lidando com vários projetos (de interesse e de profissão) ao mesmo tempo. Mesmo com definições claras de quais coisas entre essas são prioridades e quais não são, ainda assim, acreditamos que esse abismo de interesses e projetos pode ser gerenciado.





Isso pode ser verdade, mas não seria o melhor argumento dizer que a qualidade da atenção dispensada é a mesma como se uma prioridade fosse definida e mantida.





Uma equação para fazer um bom trabalho pode ser simples e explicada como:





“Escolha o melhor interesse e não faça nada além disso enquanto ele permanecer um interesse verdadeiro e vencedor”





Isso permite que você alimente sua fonte de valor na vida com obras que expressam os sentimentos mais fortes, empatia e atenção aos detalhes.

Não existe um bom trabalho sem atenção e, às vezes, paixão, mas essas coisas são cuidadas, não apenas embaralhadas e provocadas.





Um bom trabalho requer uma necessidade subjacente de um bom trabalho. Um bom trabalho é uma tentativa consciente.





“Você tem que dizer não a muitas coisas boas para poder dizer sim a muitas coisas excelentes.” — Steve Jobs









Eu entendo ter uma mente caótica. É isso que acontece quando seu coração está cheio de paixão por coisas que ele ainda não conhece, coisas que ele quer entender. Seria uma traição a si mesmo abolir essas paixões e deixá-las murchar, mas eu argumentarei que é ainda menos gratificante terminar seus dias sem uma magnus opus ao pé de sua empresa.





Saúde!

Eaelll.