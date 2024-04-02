Yatırımcılara Faiz İndirimi Güveni Arttıkça Risk İştahı Wall Street'e Yeniden Taşındı

Bu, bazı spekülatörlerin 4. çeyrekte umduğu kesintiler olmayabilir, ancak ABD Merkez Bankası'nın 2024 boyunca üç kez faiz indirimine gideceği haberi, üç büyük borsa endeksinin de Mart ayı toplantısının ardından yeni rekor seviyelere doğru itilmesine yardımcı oldu. .





Faiz indirimi ihtimali, risk alan yatırımcıların kulağına müzik gibi gelecek, daha yüksek güven seviyeleri ve daha güçlü likidite beklentisi de piyasaları yukarı çekmeye yardımcı olacak.





İyi haber dalgasının öncüleri Dow Jones Industrial Average, S&P 500 ve Nasdaq Composite oldu. sağlıklı kazanımlar Yaklaşan kesinti beklentileri arttıkça %0,2 ila %0,7 arasında gerçekleşti.





Fed Mart ayında faiz oranlarını değiştirmemeyi tercih etse de, yeni tahminler 2024 yılında üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi planlarını doğruladı ve bu hareket Wall Street genelinde iyimserliği artırdı.





Fed Başkanı Jerome Powell da ABD ekonomisinin beklendiği gibi büyümeye devam etmesi halinde faiz indirimlerinin yapılabileceğini ima etti ve faiz indiriminin etkisini küçümsedi. beklenmedik yükselişler Enflasyon Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşti. Sonuç olarak piyasalar bir gelişme bekliyor. %72 ihtimal Haziran ayına kadar gelecek bir faiz indirimi.





Büyük ölçüde iyimser olan not, Wall Street'in çip stoklarının olağanüstü iyi performans gösterdiğini gösterdi; Nvidia (NASDAQ:NVDA) daha da yüksek seviyelere yükselirken, Micron Technology'nin (NASDAQ:MT) hisseleri için olumlu hava, şu anda %45'lik bir büyümenin ardından ilk çeyrekte %45 büyüme gösterdi. etkileyici kazanç rapor.





Fed'in ekonomik büyüme beklentisinin beklentileri karşılaması koşuluyla, yatırımcı iyimserliğinin daha yüksek akışının Wall Street'in teknoloji hisselerinde ve 2022 gibi yakın bir tarihte ele alınamayacak kadar sıcak görünen çeşitli riskli oyunlarda kendini göstermesi muhtemel. güzel zamanların bir kez daha geçmesi için mi?

Enflasyonla Mücadeleyi Kazanmak

2022 ve 2023 boyunca, ABD genelindeki ekonomik manzara Federal Rezerv'in şahin para politikasıyla kesintiye uğradı. Pandemi sonrası toparlanma ve sektörlerdeki tedarik zincirindeki daralmaların yol açtığı yükselen enflasyon, Haziran 2022'de enflasyonun %9,1 ile zirve yapmasına neden oldu.





2023'ün sonlarına doğru, faiz artışlarının nihayet sona erebileceğine ve kesintilerin 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren yolda olabileceğine dair iyimserlik artmaya başladı.





Ancak yeni yılın Ocak ve Şubat ayları daha fazla endişeyi beraberinde getirdi. Enflasyonun beklenmedik bir şekilde yükselmeye başlaması, daha fazla yatırımcının kesintilere ilişkin beklentilerin kısa ömürlü olabileceğinden korkmasına neden oldu.





Buna rağmen Powell, son enflasyon kaygılarının muhtemelen kısmen 'mevsimsel etkiler'den kaynaklandığını ve bankanın mevcut verileri ciddiye almasına rağmen bunun daha güvercin bir duruşa geçişini etkilememesi gerektiğini vurguladı.





"Kesinlikle kimsenin güvenini artırmadı; ancak hikayenin aslında aynı olduğunu ve enflasyonun bazen inişli çıkışlı bir yolda kademeli olarak yüzde 2'ye doğru düştüğünü söyleyebilirim." Powell'ı açıkladı .





"Dokuz aydır yüzde 2,5'lik enflasyonla karşı karşıyayız. İki aydır inişli çıkışlı bir enflasyon yaşadık; inişli çıkışlı bir yolculuk olacak."





Kesinti beklentisi Wall Street'te yatırımcı duyarlılığının daha olumlu hale gelmesine neden olurken, diğer yatırımcılar da hızla harekete geçme arayışındaydı. faydalanmak Halen mevcutken avantajlı faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.





Fon takipçisi EPFR'ye göre, beklenen faiz indirimleri getirileri etkilemeden önce 2024 yılında kurumsal tahvil fonlarına 22,8 milyar dolar aktı. Veriler, 2019'dan bu yana yılın en parlak başlangıcını temsil ediyor.

Büyük Teknoloji Yatırımcının Güvenini Kazandı

Wall Street'in parlak görünümü görüldü ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükselişte Fed'in Mart ayı toplantısının ardından





Yatırımcıların ABD üzerinde havaların açılacağına dair bahis oynamaya başlamasıyla Dow Jones Endüstriyel Ortalama vadeli kontratlar 30 puan veya %0,1 yükseldi, S&P 500 %0,2 yükseldi ve teknoloji odaklı Nasdaq piyasalar için daha sakin olan Paskalya Hafta Sonu dönemine girerken %0,3 yükseldi. hisse senetleri. \

Daha da önemlisi, ABD piyasalarının performansına yönelik bu artan ilgi, S&P 500 gibi endekslerin yıl sonuna kadar nerede olabileceğine ilişkin yükseliş yönlü revizyonlarla aynı çizgide.





Özellikle, Oppenheimer'ın baş yatırım stratejisti John Stoltzfus, S&P 500'e ilişkin beklentileri %5 artırarak yıl sonu referans noktası olan 5.500'e yükseltti; bu, başlangıçta belirlenen 5.200 hedefine göre güçlü bir artışı temsil ediyor.





"Yukarıdakilerin tümü, bu ekonomik ve piyasa görünümünün tahminlerimizde fazla muhafazakar olduğumuzu kanıtlaması durumunda, bu yılın ilerleyen dönemlerinde hedef fiyatı tekrar artırmamız gerekebileceği ihtimalini kabul ederek bizi yıl sonu fiyat hedefimizi artırmaya sevk ediyor." Stoltzfus'u yazdı .

David Kostin liderliğindeki Goldman Sachs stratejistlerinden oluşan bir ekibin S&P 500'ün yükselişe geçebileceğini öne süren tahmini ise daha da iyimser. Bu yıl 6.000 Megacaps'in %15 büyümeyi teşvik ettiği bir senaryoda büyük teknoloji rallileri sayesinde.





Ancak ekip ayrıca endeksin 4.500'e düşmesini sağlayabilecek olası bir senaryonun da altını çizdi.

Riskin Sonu mu?

Her ne kadar piyasalar Fed'in Mart ayı toplantısının ardından daha iyimser hale gelmiş olsa da, enflasyonun şu an ile Haziran arasındaki performansı, yatırımcıların Wall Street'in mega kap teknoloji hisselerine olan güvenlerini sürdürüp sürdüremeyecekleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak.





Kafa karıştırıcı bir diğer faktör ise jeopolitik gerilimlerin tırmanmaya devam etmesi ve Kasım ayında yapılması muhtemel çalkantılı başkanlık seçimi olabilir; yakın vadede bir olay haline gelmesi halinde bu durum daha da yoğunlaşabilir.





Ayrıca, piyasaların faiz indirimlerinin kaçınılmazlığını uzun süredir hesaba katması tehlikesi de mevcut; bu da, heyecanla beklenen faiz indirimleri nihayet gerçekleştiğinde kat edilecek mesafenin daha az olabileceği anlamına geliyor.





“Piyasanın 'faiz indirimi olacak mı?' şeklindeki paradigmayı değiştirdiğinin farkına varmak önemli. 'ne zaman?' Maxim Manturov'u açıkladı Freedom Finance Europe'da yatırım araştırması başkanı.





“Başka bir deyişle, piyasalar yakın zamanda bir faiz indirimi beklentisi oluşturdu ve bu daha sonra gerçekleşse bile, S&P 500 endeksinin büyük bir kısmının 4. çeyrekteki sağlam kazanımları göz önüne alındığında, temel açıdan bakıldığında bunun pek bir etkisi olmayacak. Her ne kadar Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler ileri bir tarihe ertelenmiş olsa da, faiz artırımı tehdidi şimdilik masanın dışında.”





Faiz indirimlerine ilişkin beklentiler artmaya devam ettikçe olumlu havanın Wall Street'e geri döndüğünü görme ihtimalimiz yüksek olsa da, bu indirimlerin 2023'e bu kadar güçlü bir son verilmesine yardımcı olan riskli hisse senetleri üzerindeki etkisi zaten fiyatlanmış olabilir. Bu, Fed'in yeni güvercin duruşunda iyimserliğin ihtiyatla dengelenmesi gerektiği anlamına geliyor.