Rain Lansahin ang Alpha Version ng kanilang Fully Decentralized, At Automated Options Protocol

Panama, Setyembre 11, 2025 — Ang Rain's platform ay nagbibigay ng mga gumagamit upang lumikha at mag-participate sa outcome-based markets sa anumang antas, mula sa global events sa niche scenarios. Rain ay gumagamit ng isang AI-based oracle para sa mga outcome ng mga publikong event, at isang built-in dispute mechanism upang matugunan ang outcome verification ay aktibong, na-trusted, at resistant sa manipulation. Ang mga kasalukuyang mga merkado ng prediction, kahit na centralized o semi-centralized, ay may sakit sa isang narinig na sikat at rigid na disenyo. Ang mga ito ay nagkakahalaga na mag-focus lamang sa mga pangunahing global events, tulad ng mga pag-alok o pangunahing sports events, habang nangangahulugan ang mga mas mababang-scale na mga scenarios na mahalaga para sa mas malalaking audience. Ang Rain's Protocol ay nag-aalok ng isang universally adaptable outcomes marketplace para sa paglikha ng custom options markets ng iba't ibang size at mga tema. ito ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit upang lumikha ng parehong public at private markets, sa halos anumang tema, sa anumang wika. Ito ay gumagamit ng isang automated market maker (AMM) sistema upang dynamically i-adjust price sharing based sa funding allocation. Upang matutunan ang unang resulta ng verification ng mga publikong merkado ay katunayan at reliable, Rain gumagamit ng Delphi, isang consensus-driven AI oracle na binuo ng Ang Delphi ay gumagamit ng maraming independiyenteng "explorer" mga agente at isang katapusan "extractor" judge upang lumikha ng reliable data na smart contracts ay maaaring tumutulong sa. Binuo sa Arbitrum, na may mga plano upang i-expand sa higit pa ng mga network, ang token ng Rain ay nakalipas na itinatag sa Pagkatapos ng isang successful presale sa Ang native $RAIN token, na inaasahan na mag-list sa mga karagdagang pangunahing exchanges, ay sumusuporta sa DAO governance at transparency, na may karagdagang utility na inihayag. Ang market participation ay hindi nangangailangan ng $RAIN, dahil ang mga pool ng prediction ay gumagana sa USDT, ngunit ang token ay dinisenyo upang matulungan ang long-term sustainability ng ecosystem. Rain's tokenomics binubuo ng isang deflationary buy-and-burn model, paghahatid ng 2.5 porsiyento ng trading volume ng mga pool, na may isang inflationary emission na sumusuporta sa pagbutihin at mga kontributor, na nagtatagumpay sa paghahatid ng incentives habang tinatanggap ang ekonomiya na balanced. Tungkol sa Rain: Ang Rain ay nag-introduce ng isang innovative platform na nagbibigay-daan sa anumang tao upang bumuo at i-trade ang mga custom options sa halos anumang bagay. Sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya ng blockchain, ang Rain ay nagbibigay-daan ng transparency, ayusin ang mga risk ng counterparty, at bumuo ng global access nang walang geographical restrictions. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin: https://www.rain.one/