Rain lanza la versión alfa de su protocolo de opciones totalmente descentralizado y automatizado

Panamá, 11 de septiembre de 2025 — , un protocolo de opciones automatizadas descentralizado, introduce la versión alfa de su plataforma, democratizando el acceso a los mercados de predicción. la plataforma de Rain permite a los usuarios crear y participar en mercados basados en resultados a cualquier escala, desde eventos globales a escenarios de nicho. Rain utiliza un oráculo basado en IA para los resultados de eventos públicos, y un mecanismo de disputa incorporado para garantizar que la verificación de resultados sea precisa, confiable y resistente a la manipulación. lluvia lluvia Los mercados de predicción actuales, ya sean centralizados o semi-centralizados, sufren de un alcance estrecho y un diseño rígido.Tenden a centrarse sólo en eventos globales importantes, como elecciones o eventos deportivos importantes, mientras ignoran escenarios de menor escala significativos para un público más amplio. El protocolo de Rain ofrece un mercado de resultados universalmente adaptable para crear mercados de opciones personalizadas de diferentes tamaños y temas. Permite a los usuarios crear mercados públicos y privados, en casi cualquier tema, en cualquier idioma. Para garantizar que la verificación inicial de los resultados de los mercados públicos sea precisa y confiable, Rain aprovecha Delphi, un oráculo de IA basado en el consenso desarrollado por Delphi utiliza múltiples agentes "exploradores" independientes y un juez "extractor" final para generar datos fiables en los que los contratos inteligentes pueden actuar.Una ventana de disputa de 15 minutos permite desafíos, asegurando resultados rápidos, precisos y resistentes a la manipulación, sin la necesidad de intermediarios centralizados. Olympus AI Olympus AI Construido en Arbitrum, con planes de expandirse a más redes, el token de Rain fue listado recientemente en , de , y Después de una exitosa presentación en El token $RAIN nativo, que se espera que esté listado en bolsas líderes adicionales, apoya la gobernanza y la transparencia del DAO, con una utilidad más amplia prevista para ser anunciada. México Comercio de gemas bingox Lanzamiento de Gems México Comercio de gemas bingox Lanzamiento de Gems La participación en el mercado no requiere de $RAIN, ya que las piscinas de predicción se ejecutan en USDT, pero el token está diseñado para fortalecer la sostenibilidad a largo plazo del ecosistema. las tokenomicas de Rain combinan un modelo de compra y combustión deflacionario, que asigna el 2,5 por ciento del volumen de comercio de las piscinas, con una emisión inflacionaria que apoya el crecimiento y recompensa a los contribuyentes, con el objetivo de alinear los incentivos manteniendo la economía equilibrada. Sobre la lluvia: Rain introduce una plataforma innovadora que permite a cualquiera crear y comerciar opciones personalizadas en casi cualquier cosa.Al aprovechar la tecnología blockchain, Rain garantiza la transparencia, reduce los riesgos de las contrapartes y abre el acceso global sin restricciones geográficas. https://www.rain.one/ https://www.rain.one/ \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa El programa