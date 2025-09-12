Rainは、完全に分散化され、自動化されたオプションプロトコルのアルファバージョンを発表しました。

パナマ、2025年9月11日 - レインのプラットフォームは、グローバルなイベントからニッチシナリオまで、あらゆる規模で結果ベースの市場を作成し、参加することを可能にします。レインは、AIベースのオラクルを使用して、公的なイベントの結果を確認し、結果の検証が正確で信頼性が高く、操作に抵抗できるようにするための内蔵の紛争メカニズムを使用します。 雨 雨 現在の予測市場は、集中的であれ半集中的であれ、狭い範囲と固いデザインに苦しんでいます。彼らは、選挙や主要なスポーツイベントなどの主要なグローバルイベントにのみ焦点を当てる傾向がありますが、より広い視聴者にとって重要な小規模なシナリオを無視しています。 Rainのプロトコルは、さまざまなサイズとトピックのカスタマイズオプション市場を作成するための普遍的に適応可能な結果市場を提供します. それは、ユーザーがほぼすべてのトピック、あらゆる言語で、公共および民間の両方で市場を作成することを可能にします. It uses an automated market maker (AMM) system to dynamically adjust price sharing based on funding allocation. 公共市場の初期の結果の検証が正確かつ信頼できるようにするために、Rainはデルフィー(Delphi)を活用し、Consensus-driven AI オラクルを開発しました。 Delphi では、複数の独立した「エクスプレーヤー」エージェントと最終的な「エクスプレーヤー」審査員を使用して、スマート コントラクトが操作できる信頼できるデータを生成します。 オリンピック AI オリンピック AI Arbitrumに基づいて構築され、より多くのネットワークに拡大する計画で、Rainのトークンは最近リストアップされました。 で、 そして、 成功したプレセールの後、 追加の主要取引所に上場する予定のネイティブ$RAINトークンは、DAOのガバナンスと透明性をサポートし、より広範なユーティリティが発表される予定です。 メキシコ 宝石貿易 BingX Gems Launchpad メキシコ 宝石貿易 BingX Gems Launchpad 予測プールがUSDTで実行されているため、市場参加にはRAINは必要ありませんが、トークンは生態系の長期的な持続可能性を強化するように設計されています。 雨について: Rainは、ほぼ何でもカスタムオプションを作成して取引できる革新的なプラットフォームを導入します。ブロックチェーン技術を活用することで、Rainは透明性を確保し、相手方リスクを軽減し、地理的制限なしのグローバルアクセスを可能にします。 https://www.rain.one/ https://www.rain.one/ \n \n この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 プログラム プログラム