Rain startet Alpha-Version ihres vollständig dezentralisierten und automatisierten Optionsprotokolls

Panama, 11. September 2025 – , ein dezentralisiertes automatisiertes Optionsprotokoll, führt die alpha-Version seiner Plattform ein, wodurch der Zugang zu prognostizierenden Märkten demokratisiert wird. Rains Plattform ermöglicht es Benutzern, auf Ergebnissen basierende Märkte in jedem Maßstab zu erstellen und daran teilzunehmen, von globalen Ereignissen bis hin zu Nischenszenarien. Rain verwendet ein AI-basiertes Oracle für öffentliche Ereignisergebnisse und einen eingebauten Streitmechanismus, um sicherzustellen, dass die Ergebnissenprüfung genau, vertrauenswürdig und manipulationsbeständig ist. Aktuelle Vorhersagemärkte, ob zentralisiert oder halbzentralisiert, leiden unter einem engen Umfang und einem starren Design. Sie neigen dazu, sich nur auf große globale Ereignisse wie Wahlen oder große Sportveranstaltungen zu konzentrieren, während sie kleinere Szenarien ignorieren, die für ein breiteres Publikum bedeutend sind. Rain's-Protokoll bietet einen universell anpassbaren Ergebnis-Marktplatz für die Erstellung benutzerdefinierter Optionsmärkte unterschiedlicher Größe und Themen.Es ermöglicht es Benutzern, sowohl öffentliche als auch private Märkte zu erstellen, auf fast jedem Thema, in jeder Sprache.Es verwendet ein automatisiertes Market Maker (AMM) System, um den Preisanteil dynamisch basierend auf der Finanzierungsallokation anzupassen. Um sicherzustellen, dass die anfängliche Ergebnisüberprüfung der öffentlichen Märkte genau und zuverlässig ist, nutzt Rain Delphi, ein konsensgesteuerter KI-Orakel, der von Delphi verwendet mehrere unabhängige "Explorer" -Agenten und einen endgültigen "Extraktor" -Judge, um zuverlässige Daten zu generieren, auf die intelligente Verträge wirken können.Ein 15-minütiges Streitfenster ermöglicht Herausforderungen, die schnelle, präzise und manipulationsbeständige Ergebnisse gewährleisten, ohne dass zentralisierte Vermittler benötigt werden. Auf Arbitrum gebaut, mit Plänen, sich auf mehr Netzwerke zu erweitern, wurde Rains Token kürzlich aufgelistet. Nach einer erfolgreichen Präsentation der Der native $RAIN-Token, der voraussichtlich auf zusätzlichen führenden Börsen notiert wird, unterstützt die DAO-Governance und Transparenz, wobei ein breiteres Utility angekündigt werden soll. Die Marktbeteiligung erfordert keine $RAIN, da Prognosepools auf USDT laufen, aber der Token wurde entwickelt, um die langfristige Nachhaltigkeit des Ökosystems zu stärken. Rain's Tokenomics kombiniert ein deflationäres Buy-and-Burn-Modell, das 2,5 Prozent des Handelsvolumens der Pools zuteilt, mit einer inflationären Ausgabe, die das Wachstum unterstützt und die Mitwirkenden belohnt, mit dem Ziel, Anreize auszurichten und die Wirtschaft ausgeglichen zu halten. Über den Regen: Rain führt eine innovative Plattform ein, die es jedem erlaubt, benutzerdefinierte Optionen auf fast allem zu erstellen und zu handeln.Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie gewährleistet Rain Transparenz, reduziert Gegenparteirisiken und eröffnet globalen Zugang ohne geografische Einschränkungen. https://www.rain.one/