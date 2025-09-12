Rain запускає альфа-версію свого повністю децентралізованого і автоматизованого протоколу опціонів

Панама, 11 вересня 2025 року — , децентралізований протокол автоматизованих опціонів, вводить альфа-версію своєї платформи, демократизуючи доступ до ринків прогнозування. платформа Rain дозволяє користувачам створювати і брати участь у ринках на основі результатів у будь-якому масштабі, від глобальних подій до нішевих сценаріїв. Rain використовує оракул на основі AI для результатів публічних подій та вбудований механізм суперечок для забезпечення точності, надійності та стійкості до маніпуляцій. Дощ Дощ Сучасні ринки прогнозування, централізовані або напівцентралізовані, страждають від вузького масштабу і жорсткого дизайну. Вони, як правило, зосереджуються тільки на великих глобальних подіях, таких як вибори або великі спортивні події, при цьому ігноруючи сценарії меншого масштабу, значущі для більш широкої аудиторії. Протокол Rain пропонує універсально адаптивний ринок результатів для створення ринків індивідуальних опціонів різного розміру та тематики. Він дозволяє користувачам створювати як публічні, так і приватні ринки, практично на будь-якій темі, на будь-якій мові. Щоб забезпечити точність і надійність первинної перевірки результатів на публічних ринках, Rain використовує Delphi, консенсусний оракул AI, розроблений компанією Delphi використовує декілька незалежних «експлорер» агентів і остаточний «екстрактор» суддя, щоб генерувати надійні дані, на які можуть діяти розумні контракти. 15-хвилинне вікно суперечок дозволяє скласти виклики, забезпечуючи швидкі, точні та маніпуляційні результати, без необхідності централізованих посередників. Олімпійський AI Олімпійський AI Побудований на Arbitrum, з планами розширитись на більше мереж, токен Rain нещодавно був перерахований на , І Після успішної перевірки на Народився $RAIN токен, який, як очікується, буде зареєстрований на додаткових провідних біржах, підтримує управління DAO і прозорість, з більш широким інструментом, який планується оголосити. MEXC Gems Trade БінгX Джерело Launchpad Мексика Джерело торгівлі БінгX Джерело Launchpad Участь на ринку не вимагає $RAIN, оскільки прогнозні пули працюють на USDT, але токен призначений для зміцнення довгострокової стійкості екосистеми. токеноміка Rain поєднує в собі дефляційну модель купівлі-спалювання, що виділяє 2,5% обсягу торгівлі пулів, з інфляційною емісією, яка підтримує зростання і винагородить вкладників, спрямованих на узгодження стимулів, зберігаючи економіку в рівновазі. Щодо дощу: Rain вводить інноваційну платформу, яка дозволяє будь-кому створювати і торгувати налаштованими опціонами практично на всьому.Використовуючи технологію блокчейн, Rain забезпечує прозорість, зменшує ризики контрагентів і відкриває глобальний доступ без географічних обмежень. https://www.rain.one/ https://www.rain.one/ \n \n Ця історія була опублікована як прес-реліз Btcwire в рамках HackerNoon's Business Blogging Program. Ця історія була опублікована як прес-реліз Btcwire в рамках HackerNoon's Business Blogging Program. Програма Програма