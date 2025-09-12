Rain lansira alfa verziju svog potpuno decentraliziranog i automatiziranog protokola opcija

Panama, 11. rujna 2025 — , decentralizirani automatizirani opcijski protokol, uvodi alfa verziju svoje platforme, demokratizirajući pristup predviđanjima tržišta. Rainova platforma omogućuje korisnicima stvaranje i sudjelovanje na tržištima na temelju rezultata na bilo kojoj razini, od globalnih događaja do nišnih scenarija. Rain koristi orakl na osnovi AI-a za rezultate javnih događaja i ugrađeni mehanizam za sporove kako bi se osigurala točnost, pouzdanost i otpornost na manipulaciju. kiša kiša Trenutačna predviđanja tržišta, bilo centralizirana ili polucentralizirana, pate od uski opseg i rigidni dizajn. Oni imaju tendenciju da se usredotočiti samo na velike globalne događaje, kao što su izbori ili velike sportske događaje, dok ignoriraju manji scenariji značajni za širu publiku. Rain's Protocol nudi univerzalno prilagodljivo tržište za stvaranje tržišta prilagođenih opcija različitih veličina i tema. Omogućuje korisnicima stvaranje javnih i privatnih tržišta, na gotovo bilo kojoj temi, na bilo kojem jeziku. Kako bi se osiguralo da je početna provjera rezultata javnih tržišta točna i pouzdana, Rain koristi Delphi, orakl AI-a koji se temelji na konsenzusu koji je razvio Delphi koristi nekoliko neovisnih "istraživača" agenata i konačnog "izlučivača" sudaca kako bi generirao pouzdane podatke na koje pametni ugovori mogu djelovati. Olympus AI Olympus AI Izgrađen na Arbitrumu, s planovima za proširenje na više mreža, Rain's token nedavno je naveden na , i Nakon uspješnog pregleda na Native $RAIN token, koji se očekuje da će biti naveden na dodatnim vodećim burzama, podržava upravljanje DAO-om i transparentnost, a širi korisni program planira se objaviti. Meksiko Trgovina draguljima Bingox Gems Launchpad Meksiko Trgovina draguljima Bingox Gems Launchpad Sudjelovanje na tržištu ne zahtijeva $ RAIN, jer predviđanja bazeni rade na USDT, ali token je dizajniran kako bi ojačao dugoročnu održivost ekosustava. Rain je tokenomika kombinira deflacijski model kupnje i spaljivanja, dodjeljujući 2,5 posto trgovinskog volumena bazena, s inflacijskom emisijom koja podržava rast i nagrađuje doprinositelje, s ciljem usklađivanja poticaja dok održava gospodarstvo uravnoteženo. Što se tiče kiše: Rain uvodi inovativnu platformu koja svima omogućuje stvaranje i trgovanje prilagođenim opcijama na gotovo bilo čemu.Korištenjem tehnologije blockchain, Rain osigurava transparentnost, smanjuje rizike partnera i otvara globalni pristup bez geografskih ograničenja. https://www.rain.one/ https://www.rain.one/ \n \n Ova priča je objavljena kao priopćenje za medije od strane Btcwire pod HackerNoon's Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao priopćenje za medije od strane Btcwire pod HackerNoon's Business Blogging Program. Program Program