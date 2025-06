Paano ang THENA ay naglalakbay sa Evolve DeFi nang walang pag-uugali ng liquidity pools

Can Liquidity Infrastructure Evolve Without Breaking? THENA Thinks So

Sa decentralized finance (DeFi), ang pagbabago ay karaniwang nagkakahalaga, karaniwang sa pamamagitan ng pag-fragmentation o disruption. Sa pag-upgrade ng mga protocol, ang mga gumagamit ay karaniwang nangangailangan upang i-migrate ang kapital, i-adjust sa mga bagong mga tool, o i-abandon posisyon na ganap na.V3,3Ipinapakita ang isang iba't ibang path.





angenaPumunta sa Amodular liquidity systemKung ang mga ito ay maaaring i-evolute sa panahon na walang pag-interrupt existing pools.PluginsSa pamamagitan ng smart contract modules na magdagdag ng dynamic behavior sa liquidity pools, ang THENA ay nag-aalok ng adaptabilidad nang hindi kinakailangan ng re-deployment. Ito ay maaaring nangangahulugan ng mas mababang gastos para sa mga gumagamit, mas mababang mga split ng liquidity sa pagitan ng mga bersyon, at isang mas malusog transisyon para sa mga protocol na binuo sa BNB Chain.





"Nakikita natin ang V3,3 bilang simula ng isang bagong chapter - para sa parehong THENA at lahat ng DeFi infrastructure sa BNB Chain," sabi ni Theseus, CEO at co-founder ng THENA.

“Tingnan namin ang V3,3 bilang simula ng isang bagong chapter – para sa parehong THENA at lahat ng DeFi infrastructure sa BNB Chain,” sabi niya.Theseus, CEO at co-founder ng THENA.





What Are Plugins and How Do They Work?

Ang mga plugins ay modular na mga extension para sa liquidity pools.Hookssa Uniswap v4, ngunit ay binuo sa paggamit ngAlgebra Integral, na kung saan ay isang set ng mga komposible ng mga tool para sa automated market makers (AMMs). Sa mga praktis, ang Plugins ay nagbibigay-daan sa mga pool upang i-introduce logic tulad ng:





Volatility-based fee na mag-adjust automatically batay sa mga kondisyon ng merkado

Sliding fee scales upang optimize ang trading cost versus risk

Brevis ZK Plugins na nag-aalok ng mga discount na batay sa identity gamit ang zero-knowledge proof





Ang mga module na ito ay maaaring i-attach o i-upgrade nang hindi nangangailangan ng mga gumagamit na i-move ang kanilang liquidity sa isang bagong kontrata.





Sa pamamagitan ng pagbabago ng mga tampok na ito, nagbibigay ng THENA ng mga developer at mga provider ng liquidity saprogrammable poolsna maaaring tumugon sa real-time market conditions, user identities, o governance signals.

How V3,3 Changes the Game for Liquidity Providers

Ang isa sa mga katangian ng V3.3 ay angunified gauge systemIto ay nagbibigay ng dalawangmanual concentrated liquidity providers (CL LPs)at managed liquidity pools upang mag-participate sa parehong reward mechanism.





Manual LPs ay maaaring itakda ng isang custom price range para sa trading, makakuha ng isangNFTsa kanyang posisyon, at pagkatapos aystake that NFTPagkatapos ng isang pagbabago, ang mga ito ay maaaring maging$THE emissions, ang token ng reward ng protocol. Sa huli, ang mga rewards ay karaniwang limitado sa mga managed pools o kinakailangan ng separate interfaces. Ngayon, sila ay centralized sa pamamagitan ng isangsingle pool-specific gauge, na may mga emissions na ibinibigay sa mga votes mula saveTHE holders.





Kung ang mga gumagamit ay gumagamit ng passive, automated strategies o nais na mag-manage actively ng kapangyarihan sa loob ng narinig na mga band, sila ay maaaring mag-competite sa parehong mga katangian at makakuha ng mga rewards batay sa pagganap at pag-participation.

Governance Overhaul: From Manual Voting to Cross-Chain Automation

Ang pamahalaan sa V3.3 ay nagsisimula mula sa mga nakaraang mga modelo ng DeFi sa pamamagitan ng pag-focus saautomation and cross-chain accessAng upgrade ay nagpapakita ng:





Cross-chain voting na hindi kailangan ng bridging

I-vot persistence upang ang mga preference ay lumipat sa iba't ibang mga epoke

Multi-epoch bribe schedule para sa mga protocol na naghahanap ng sustained influence

Chainlink Automation para sa mga tampok tulad ng auto-voting, reward claiming, at extending token locks





Ang mga tool na ito ay humihinto ang oras at kapaki-pakinabang na kinakailangan upang mag-participate sa governance at humihinto ang barya para sa mas maliit na mga tagahanga na karaniwang mag-distribusyon dahil sa kompleksidad.

"Ang pag-upgrade na ito ay nag-focus sa mga hakbang na DeFi ay dapat gawin sa malapit na araw: modular, composable, at centered sa capital efficiency," sabi ni Theseus.

"Ang pag-upgrade na ito ay nag-focus sa mga hakbang na DeFi ay dapat gawin sa malapit na araw: modular, composable, at centered sa capital efficiency," sabi ni Theseus.

Simplifying Liquidity Provisioning Through the Zapper Tool

Kung kaka-hit mo lang ng 200th trip, maghintay ng 1-2 weeks mula sa araw na na-kumpleto mo ang 200th ride para makatanggap ng SMS.Kyber-powered Zapper, na nagbibigay ng mga gumagamit sa:





Magbigay ng isang single asset upang pumunta sa anumang pool

Halimbawa pumunta sa concentrated liquidity (CL) pools nang walang manual na konfigurasyon

Optionally set custom price ranges para sa active LP strategies





Ang feature na ito ay mahalaga para sa pagpapalakas ng mas mataas na pag-participation sa DeFi. Sa pamamagitan ng pag-reducing ang friction sa entry point, ang THENA ay nagbibigay ng mga kompleksong trading strategies na magagamit para sa mga gumagamit na hindi propesyonal na tagagawa ng merkado.

Migration Timeline and What Users Need to Know

Ang V3.3 upgrade ay pumunta sa live onMay 22Sa mga mas mababang posisyon ay may mga species ng Eurobond fauna, at ang mga altitude ng bundok ay dumarami sa pagtaas ng altitude.May 29, sa kung saan ang mga rewards ay ganap na redirected sa V3,3 pool.





A angMga Migrasyon Guideay magagamit, kasama ang isang step-by-step visual interface na dinisenyo upang tulungan ang mga gumagamit, kahit na sila ay aktibo LPs o casual token holders, transition nang malusog. Classic LPs at CL LPs ay maaaring ang parehong migrate nang hindi kailangang re-deploy liquidity manually.

My Opinion and Final Thoughts

Ang pag-upgrade ng V3.3 ng THENA ay isa sa mga mas tekniko-ambitious na pagbabago sa DeFi infrastructure sa taon na ito. Ito ay sumali ng maraming mga innovations, modular smart contracts, dynamic liquidity strategies, unified reward systems, at automated governance, sa ilalim ng isang interface.





Sa perspective ng user experience, ang epekto ng modular Plugins at Zapper tools ay maaaring maging malaki. Sa halip ng inilagay ng mga gumagamit na patuloy na monitor at re-deploy, ang THENA ay nagtatrabaho upang makakuha ng higit pa ng liquidityadaptive, habang nagbibigay ang pagpipilian sa pagitan ng manual at automated strategies.





Ang tunay na test ay saecosystem adoptionKung ang mga developer ay binuo sa Plugin system at ang mga gumagamit ay mag-migrate sa V3.3 kaligtasan, ang THENA ay maaaring lumikha ng isang standard para sa future protocol upgrades. Ngunit tulad ng maraming mga infrastructure overhauls, ang kaligtasan ay depende sa real-world traction, hindi lamang ang architectural elegansya.





Ang DeFi ay karaniwang nakakaapekto sa pag-invent itself sa bawat ilang buwan.angenaAng ibig sabihin naman ng non-repeating, walang numero o magkakatabing numero na nauulit ng infinite number of times.

Huwag kang gagaw ng pasiya na nagmamadali!