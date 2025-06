Si planifikon THENA të evoluojë DeFi pa thyer pishinat e likuiditetit

Can Liquidity Infrastructure Evolve Without Breaking? THENA Thinks So

Në financat e decentralizuara (DeFi), ndryshimi shpesh vjen me një kosto, zakonisht në formën e fragmentimit ose ndërprerjes.Kur protokollet përmirësohen, përdoruesit shpesh janë të detyruar të migrojnë kapital, të përshtaten me mjete të reja, ose të braktisin pozicionet krejtësisht.V3,3Ai propozon një rrugë tjetër.





ThanaPërshkrimi amodular liquidity systemqë mund të evoluojë me kalimin e kohës pa ndërprerë bazat ekzistuese.PluginsThena synon të ofrojë adaptueshmëri pa nevojë për ripërdorim të ri.Kjo mund të thotë kosto më të ulëta për përdoruesit, më pak shpërndarje të likuiditetit në të gjitha versionet dhe një tranzicion më të qetë për protokollet që ndërtojnë në BNB Chain.





“Ne e shohim V3,3 si fillimin e një kapitulli të ri – për THENA dhe të gjithë infrastrukturën DeFi në BNB Chain,” tha Theseus, CEO dhe bashkëthemelues i THENA.

What Are Plugins and How Do They Work?

Plugins janë zgjerime modulare për pishinat e likuiditetit. Ata funksionojnë në mënyrë të ngjashme meHooksnë Uniswap v4, por janë ndërtuar duke përdorurAlgebra Integral, e cila është një grup mjetesh të përbërëse për Market Makers Automated (AMMs). Në terma praktikë, Plugins lejojnë pishinat për të futur logjikë të tilla si:





Tarifat e bazuara në volatilitet që rregullohen automatikisht në bazë të kushteve të tregut

Shkalla e tarifave të rrëshqitjes për të optimizuar koston e tregtisë kundrejt rrezikut

Brevis ZK Plugins që ofrojnë zbritje të bazuara në identitet duke përdorur dëshmi zero njohuri





Këto module mund të bashkohen ose të përmirësohen pa detyruar përdoruesit të lëvizin likuiditetin e tyre në një kontratë të re.Kjo zvogëlon fragmentimin e likuiditetit, i cili historikisht ka qenë një problem në DeFi çdo herë që lëshohet një version i ri i një protokolli.





Duke i bërë këto karakteristika modulare, THENA u ofron zhvilluesve dhe ofruesve të likuiditetitprogrammable poolsqë mund të përgjigjet ndaj kushteve të tregut në kohë reale, identiteteve të përdoruesve ose sinjaleve të qeverisjes.

How V3,3 Changes the Game for Liquidity Providers

Një nga karakteristikat kryesore të V3.3 ështëunified gauge systemKjo lejon që të dyjamanual concentrated liquidity providers (CL LPs)dhe i menaxhuan pishinat e likuiditetit për të marrë pjesë në të njëjtin mekanizëm shpërblimi.





LPs manual mund të përcaktojë një gamë të personalizuar të çmimeve për tregtinë, të marrë njëNFTpërfaqësuar pozicionin e tyre, dhe pastajstake that NFTnë një matës. nga atje, ata janë të kualifikuar për të fituar$THE emissions, token shpërblimi i protokollit. Më parë, shpërblimet shpesh ishin të kufizuara në pishina të menaxhuara ose kërkonin ndërfaqe të ndara.single pool-specific gauge, me emetime të shpërndara në bazë të votave ngaveTHE holders.





Nëse përdoruesit preferojnë strategji pasive, të automatizuara ose duan të menaxhojnë aktivisht kapitalin brenda bandave të ngushta, ata tani mund të konkurrojnë në kushte të barabarta dhe të marrin shpërblime bazuar në performancë dhe pjesëmarrje.

Governance Overhaul: From Manual Voting to Cross-Chain Automation

Qeverisja në V3,3 largohet nga modelet e mëparshme DeFi duke u fokusuar nëautomation and cross-chain accessPërmirësimi përfshin:





Votimi në zinxhir pa nevojë për urë

Votoni këmbëngulje në mënyrë që preferencat të kalojnë nëpër epoka të shumta

Planifikimi i shumë epokave për protokollet që kërkojnë ndikim të qëndrueshëm

Chainlink Automation për karakteristika të tilla si votimi automatik, kërkesa e shpërblimit dhe zgjerimi i blloqeve të tokenit





Këto mjete zvogëlojnë kohën dhe përpjekjen e nevojshme për të marrë pjesë në qeverisjen dhe ulin pengesën për mbajtësit më të vegjël që shpesh tërhiqen për shkak të kompleksitetit.

“Kjo përmirësim është i fokusuar në hapat që DeFi duhet të marrë në të ardhmen e afërt: modulare, të përbërë dhe të përqendruar në efikasitetin e kapitalit”, tha Theseus.

Simplifying Liquidity Provisioning Through the Zapper Tool

Hyrja në një pishinë e likuiditetit tradicionalisht kërkon ofrimin e dy aseteve në proporcion të barabartë.Kjo mund të jetë e paefektshme, veçanërisht për përdoruesit e rinj.Kyber-powered Zapperqë lejon përdoruesit të:





Ofrojë një asetet e vetme për të hyrë në çdo pishinë

Edhe hyni në pishinat e likuiditetit të përqendruar (CL) pa konfigurim manual

Opsionalisht vendosni vargje të personalizuara të çmimeve për strategjitë aktive LP





Kjo veçori është e rëndësishme për të inkurajuar pjesëmarrjen më të gjerë në DeFi. Duke zvogëluar fërkimin në pikën e hyrjes, THENA bën strategji komplekse tregtare të arritshme për përdoruesit që nuk janë krijues profesional të tregut.

Migration Timeline and What Users Need to Know

V3.3 Upgrade vazhdon të jetë në dispozicionMay 22, me votimin mbi matësit e rinj tashmë të hapur. Emisionet e lidhura me pishinat e trashëguara do të hiqen gradualisht ngaMay 29, në të cilin pikë shpërblimet do të drejtohen plotësisht në grupet V3,3.





a)Udhëzuesi i Migracionitështë në dispozicion, së bashku me një hap pas hapi ndërfaqe vizuale projektuar për të ndihmuar përdoruesit, nëse ata janë LPs aktive ose mbajtësit e rastit token, tranzicioni pa probleme. LPs klasike dhe CL LPs mund të dy migrojnë pa pasur nevojë për të ri-shpërndarë likuiditet manualisht.

My Opinion and Final Thoughts

Përmirësimi V3.3 i THENA-s është një nga ndryshimet më ambicioze teknike në infrastrukturën e DeFi këtë vit. ajo bashkon inovacione të shumta, kontrata të zgjuara modulare, strategji dinamike të likuiditetit, sisteme të unifikuara shpërblimi dhe qeverisje të automatizuar, nën një ndërfaqe të vetme.





Nga perspektiva e përvojës së përdoruesit, ndikimi i Plugins modulare dhe mjeteve Zapper mund të jetë i rëndësishëm. në vend që të detyrojë përdoruesit për të monitoruar vazhdimisht dhe ripërhapjen, THENA po përpiqet të bëjë më shumë likuiditetadaptive, duke ruajtur zgjedhjen midis strategjive manuale dhe të automatizuara.





Prova e vërtetë qëndron nëecosystem adoptionNëse zhvilluesit ndërtojnë në sistemin Plugin dhe përdoruesit kalojnë në V3.3 pa probleme, THENA mund të vendosë një standard për përmirësimet e protokollit në të ardhmen.Por si shumë riparime të infrastrukturës, suksesi varet nga tërheqja e botës reale, jo vetëm nga eleganca arkitektonike.





DeFi shpesh vuan nga rishikimi i vetes çdo disa muaj.ThanaBast është se ajo mund të evoluojë pa detyruar komunitetin e saj për të filluar përsëri.

