Πώς η THENA σχεδιάζει να εξελίξει το DeFi χωρίς να σπάσει τις πισίνες ρευστότητας

Can Liquidity Infrastructure Evolve Without Breaking? THENA Thinks So

Στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi), η αλλαγή συχνά έρχεται με κόστος, συνήθως με τη μορφή κατακερματισμού ή διαταραχής.Όταν τα πρωτόκολλα αναβαθμίζονται, οι χρήστες συχνά αναγκάζονται να μετακινήσουν κεφάλαια, να προσαρμοστούν σε νέα εργαλεία ή να εγκαταλείψουν θέσεις εντελώς.V3,3Προτείνει μια διαφορετική πορεία.





ΤΕΝΑΕισαγωγή Αmodular liquidity systemμπορεί να εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου χωρίς να διαταράσσεται η ύπαρξη υφιστάμενων πόλων.PluginsΜε έξυπνες συμβατικές ενότητες που προσθέτουν δυναμική συμπεριφορά στις πισίνες ρευστότητας, η THENA στοχεύει να προσφέρει προσαρμοστικότητα χωρίς να απαιτεί επανεγκατάσταση. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει χαμηλότερο κόστος για τους χρήστες, λιγότερες διαφορές ρευστότητας μεταξύ των εκδόσεων και μια πιο ομαλή μετάβαση για τα πρωτόκολλα που βασίζονται στην BNB Chain.





«Βλέπουμε το V3,3 ως την αρχή ενός νέου κεφαλαίου – τόσο για τη THENA όσο και για όλη την υποδομή DeFi στην BNB Chain», δήλωσε ο Theseus, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της THENA.

What Are Plugins and How Do They Work?

Τα plugins είναι αρθρωτές επεκτάσεις για πισίνες ρευστότητας. λειτουργούν παρόμοια μεHooksσε Uniswap v4, αλλά κατασκευάζονται χρησιμοποιώνταςAlgebra Integral, το οποίο είναι ένα σύνολο συνθετικών εργαλείων για αυτοματοποιημένους κατασκευαστές αγοράς (AMMs). Με πρακτικούς όρους, τα plugins επιτρέπουν στις πισίνες να εισάγουν λογική όπως:





Χρεώσεις βάσει μεταβλητότητας που προσαρμόζονται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς

Κλιμακωτές κλίμακες τελών για τη βελτιστοποίηση του κόστους συναλλαγών έναντι του κινδύνου

Brevis ZK Plugins που προσφέρουν εκπτώσεις με βάση την ταυτότητα χρησιμοποιώντας αποδείξεις μηδενικής γνώσης





Αυτές οι ενότητες μπορούν να συνδεθούν ή να αναβαθμιστούν χωρίς να αναγκάζονται οι χρήστες να μεταφέρουν τη ρευστότητά τους σε μια νέα σύμβαση.





Με τη διαμόρφωση αυτών των λειτουργιών, η THENA παρέχει στους προγραμματιστές και τους παρόχους ρευστότηταςprogrammable poolsμπορεί να ανταποκρίνεται σε συνθήκες αγοράς σε πραγματικό χρόνο, ταυτότητες χρηστών ή σήματα διακυβέρνησης.

How V3,3 Changes the Game for Liquidity Providers

Ένα από τα χαρακτηριστικά του V3.3 είναι τοunified gauge systemΑυτό επιτρέπει και στις δύοmanual concentrated liquidity providers (CL LPs)και διαχειρίστηκαν πισίνες ρευστότητας για να συμμετάσχουν στον ίδιο μηχανισμό ανταμοιβής.





Τα χειροκίνητα LPs μπορούν να καθορίσουν ένα προσαρμοσμένο εύρος τιμών για διαπραγμάτευση, να λάβουν έναNFTαντιπροσωπεύει τη θέση του και, στη συνέχεια,stake that NFTΑπό εκεί και πέρα, είναι σε θέση να κερδίσουν$THE emissionsΠροηγουμένως, οι ανταμοιβές συχνά περιορίζονταν σε διαχειριζόμενες πισίνες ή απαιτούσαν ξεχωριστές διεπαφές.single pool-specific gauge, με εκπομπές που κατανέμονται με βάση τις ψήφους απόveTHE holders.





Είτε οι χρήστες προτιμούν παθητικές, αυτοματοποιημένες στρατηγικές είτε θέλουν να διαχειρίζονται ενεργά κεφάλαια εντός στενών ζωνών, μπορούν τώρα να ανταγωνίζονται σε ίσους όρους και να λαμβάνουν ανταμοιβές με βάση την απόδοση και τη συμμετοχή.

Governance Overhaul: From Manual Voting to Cross-Chain Automation

Η διακυβέρνηση στο V3,3 απομακρύνεται από τα προηγούμενα μοντέλα DeFi, εστιάζονταςautomation and cross-chain accessΗ αναβάθμιση εισάγει:





Διασταυρούμενη ψηφοφορία χωρίς ανάγκη γέφυρας

Ψηφίστε επιμονή, έτσι ώστε οι προτιμήσεις να μεταδίδονται σε πολλαπλές εποχές

Πολυετής προγραμματισμός δωροδοκίας για πρωτόκολλα που επιδιώκουν διαρκή επιρροή

Chainlink Automation για λειτουργίες όπως η αυτόματη ψηφοφορία, η διεκδίκηση ανταμοιβών και η επέκταση των κλειδαριών token





Αυτά τα εργαλεία μειώνουν το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για τη συμμετοχή στη διακυβέρνηση και μειώνουν το εμπόδιο για τους μικρότερους κατόχους που συχνά αποσυνδέονται λόγω της πολυπλοκότητας.

«Αυτή η αναβάθμιση επικεντρώνεται στα βήματα που η DeFi πρέπει να λάβει στο εγγύς μέλλον: αρθρωτά, συνθετικά και επικεντρωμένα στην αποδοτικότητα του κεφαλαίου», δήλωσε ο Theseus.

Simplifying Liquidity Provisioning Through the Zapper Tool

Η είσοδος σε μια πισίνα ρευστότητας απαιτεί παραδοσιακά την παροχή δύο περιουσιακών στοιχείων σε ίση αναλογία. Αυτό μπορεί να είναι αναποτελεσματικό, ιδιαίτερα για νέους χρήστες.Kyber-powered ZapperΑυτό επιτρέπει στους χρήστες να:





Παρέχετε ένα μόνο περιουσιακό στοιχείο για να εισέλθετε σε οποιαδήποτε πισίνα

Ακόμη και εισάγετε συμπυκνωμένες πισίνες ρευστότητας (CL) χωρίς χειροκίνητη διαμόρφωση

Προαιρετικά καθορισμένες προσαρμοσμένες τιμές για ενεργές στρατηγικές LP





Αυτό το χαρακτηριστικό είναι σημαντικό για την ενθάρρυνση της ευρύτερης συμμετοχής στο DeFi.Με τη μείωση της τριβής στο σημείο εισόδου, η THENA καθιστά πολύπλοκες στρατηγικές συναλλαγών προσβάσιμες σε χρήστες που δεν είναι επαγγελματίες κατασκευαστές αγοράς.

Migration Timeline and What Users Need to Know

Η αναβάθμιση του V3.3 συνεχίζεταιMay 22Οι εκπομπές που συνδέονται με τις κληρονομικές πισίνες θα εξαλειφθούν σταδιακά απόMay 29, κατά το οποίο οι ανταμοιβές θα ανακατευθυνθούν πλήρως σε V3,3 πόλους.





ΑΟδηγός μετανάστευσηςείναι διαθέσιμη, μαζί με μια βήμα προς βήμα οπτική διεπαφή σχεδιασμένη για να βοηθήσει τους χρήστες, είτε είναι ενεργοί LPs ή περιστασιακοί κάτοχοι token, μετάβαση ομαλά.

My Opinion and Final Thoughts

Η αναβάθμιση V3.3 της THENA είναι μία από τις πιο φιλόδοξες αλλαγές στην υποδομή DeFi φέτος, που φέρνει μαζί πολλαπλές καινοτομίες, ενιαίες έξυπνες συμβάσεις, δυναμικές στρατηγικές ρευστότητας, ενιαία συστήματα ανταμοιβής και αυτοματοποιημένη διακυβέρνηση, κάτω από μια ενιαία διεπαφή.





Από την άποψη της εμπειρίας του χρήστη, ο αντίκτυπος των ενοποιημένων plugins και των εργαλείων Zapper θα μπορούσε να είναι σημαντικός. αντί να αναγκάζει τους χρήστες να παρακολουθούν και να επανατοποθετούν συνεχώς, η THENA προσπαθεί να αυξήσει τη ρευστότηταadaptive, διατηρώντας παράλληλα την επιλογή μεταξύ χειροκίνητων και αυτοματοποιημένων στρατηγικών.





Η πραγματική δοκιμασία έγκειται στοecosystem adoptionΕάν οι προγραμματιστές βασιστούν στο σύστημα Plugin και οι χρήστες μετακινηθούν ομαλά στο V3, η THENA θα μπορούσε να θέσει το πρότυπο για μελλοντικές αναβαθμίσεις πρωτοκόλλου, αλλά όπως και πολλές αναβαθμίσεις υποδομής, η επιτυχία εξαρτάται από την πραγματική έλξη, όχι μόνο από την αρχιτεκτονική κομψότητα.





Ο DeFi συχνά υποφέρει από την επανεφεύρεση του εαυτού του κάθε λίγους μήνες.ΤΕΝΑΤο στοίχημα είναι ότι μπορεί να εξελιχθεί χωρίς να αναγκάσει την κοινότητά της να ξεκινήσει ξανά.

