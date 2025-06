Cómo THENA planea evolucionar DeFi sin romper las piscinas de liquidez

Can Liquidity Infrastructure Evolve Without Breaking? THENA Thinks So

En la financiación descentralizada (DeFi), el cambio a menudo viene a un costo, generalmente en forma de fragmentación o disrupción.Cuando los protocolos se actualizan, los usuarios a menudo se ven obligados a migrar capital, adaptarse a nuevas herramientas o abandonar posiciones por completo.V3,3Proponen un camino diferente.





TieneIntroducción amodular liquidity systemque puede evolucionar con el tiempo sin perturbar las piscinas existentes.Plugins, módulos de contratos inteligentes que añaden comportamiento dinámico a las piscinas de liquidez, THENA tiene como objetivo ofrecer adaptabilidad sin requerir redistribución. Esto podría significar costes más bajos para los usuarios, menos divisiones de liquidez entre versiones, y una transición más suave para protocolos basados en BNB Chain.





“Vemos el V3,3 como el comienzo de un nuevo capítulo, tanto para THENA como para toda la infraestructura de DeFi en BNB Chain”, dijo Theseus, CEO y cofundador de THENA.

What Are Plugins and How Do They Work?

Los plugins son extensiones modulares para piscinas de liquidez.Hooksen Uniswap v4, pero se construyen utilizandoAlgebra Integral, que es un conjunto de herramientas compostables para fabricantes de mercado automatizados (AMMs). En términos prácticos, los plugins permiten a los grupos introducir lógica como:





Tarifas basadas en la volatilidad que se ajustan automáticamente en función de las condiciones del mercado

Escalas de tarifas deslizantes para optimizar el coste de negociación versus el riesgo

Brevis ZK Plugins que ofrecen descuentos basados en la identidad utilizando pruebas de conocimiento cero





Estos módulos se pueden anexar o actualizar sin forzar a los usuarios a mover su liquidez a un nuevo contrato. Esto reduce la fragmentación de la liquidez, que históricamente ha sido un problema en DeFi cada vez que se lanza una nueva versión de un protocolo.





Al hacer modulares estas características, THENA proporciona a los desarrolladores y proveedores de liquidezprogrammable poolsque puede responder a las condiciones de mercado en tiempo real, a las identidades de los usuarios o a las señales de gobernanza.

How V3,3 Changes the Game for Liquidity Providers

Una de las características más destacadas de V3.3 es launified gauge systemEsto permite que ambosmanual concentrated liquidity providers (CL LPs)y gestionaron piscinas de liquidez para participar en el mismo mecanismo de recompensa.





LPs manuales pueden definir un rango de precios personalizado para el comercio, recibir unNFTrepresentando su posición, y luegostake that NFTen una gauge. Desde allí, son elegibles para ganar$THE emissions, el token de recompensa del protocolo. Anteriormente, las recompensas a menudo se limitaban a piscinas gestionadas o requerían interfaces separadas.single pool-specific gauge, con las emisiones distribuidas sobre la base de los votos deveTHE holders.





Ya sea que los usuarios prefieran estrategias pasivas, automatizadas o que quieran gestionar activamente capital dentro de bandas estrechas, ahora pueden competir en igualdad de condiciones y recibir recompensas basadas en el rendimiento y la participación.

Governance Overhaul: From Manual Voting to Cross-Chain Automation

La gobernanza en V3,3 se aleja de los modelos anteriores de DeFi al centrarse enautomation and cross-chain accessLa actualización introduce:





Votación en cadena sin necesidad de puentes

Vota persistencia para que las preferencias se transmitan a través de múltiples épocas

Planificación de suborno multi-epocal para protocolos que buscan una influencia sostenida

Chainlink Automation para funciones como la votación automática, la reclamación de recompensas y la extensión de las cerraduras de token





Estas herramientas reducen el tiempo y el esfuerzo necesarios para participar en la gobernanza y bajan la barrera para los propietarios más pequeños que a menudo se desalientan debido a la complejidad.El sistema está diseñado para hacer que la votación sea un proceso de fondo continuo, no una tarea que requiera atención constante.

“Esta actualización se centra en los pasos que DeFi debe tomar en un futuro cercano: modular, compostable y centrado en la eficiencia del capital”, dijo Theseus.

Simplifying Liquidity Provisioning Through the Zapper Tool

Entrar en un pool de liquidez tradicionalmente requiere proporcionar dos activos en proporciones iguales. Esto puede ser ineficiente, especialmente para los nuevos usuarios.Kyber-powered Zapper, que permite a los usuarios:





Proporcionar un único activo para entrar en cualquier pool

Incluso ingresa piscinas de liquidez concentrada (CL) sin configuración manual

Opcionalmente establece rangos de precios personalizados para estrategias LP activas





Al reducir la fricción en el punto de entrada, THENA hace que las estrategias de negociación complejas sean accesibles a los usuarios que no son creadores de mercado profesionales.

Migration Timeline and What Users Need to Know

La actualización V3.3 ya está en marchaMay 22, con la votación sobre los nuevos indicadores ya abiertos. Las emisiones vinculadas a las piscinas de legado serán eliminadas porMay 29, en cuyo punto las recompensas se redirigirán completamente a puertos V3,3.





aGuía de migraciónestá disponible, junto con una interfaz visual paso a paso diseñada para ayudar a los usuarios, ya sean LPs activos o titulares de token casual, a pasar sin problemas. LPs clásicos y LPs CL pueden migrar sin tener que redistribuir la liquidez manualmente.

My Opinion and Final Thoughts

La actualización V3.3 de THENA es uno de los cambios más ambiciosos de la infraestructura de DeFi este año, que reúne múltiples innovaciones, contratos inteligentes modulares, estrategias de liquidez dinámica, sistemas de recompensa unificados y gobernanza automatizada, bajo una sola interfaz.





Desde un punto de vista de la experiencia del usuario, el impacto de los plugins modulares y las herramientas Zapper podría ser significativo. En lugar de forzar a los usuarios a monitorear y redistribuir constantemente, THENA está tratando de aumentar la liquidezadaptive, mientras preserva la elección entre estrategias manuales y automatizadas.





Sin embargo, la verdadera prueba se encuentra enecosystem adoptionSi los desarrolladores se basan en el sistema Plugin y los usuarios migran a V3.3 sin problemas, THENA podría establecer un estándar para futuras actualizaciones de protocolos.





DeFi suele sufrir de reinventarse cada unos meses.TieneLa apuesta es que puede evolucionar sin forzar a su comunidad a empezar de nuevo.

