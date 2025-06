How THENA Plans to Evolve DeFi Without Breaking Liquidity Pools에 대한 정보

Can Liquidity Infrastructure Evolve Without Breaking? THENA Thinks So

분산 금융 (DeFi)에서, 변화는 종종 비용, 일반적으로 분열 또는 방해의 형태로 발생합니다.프로토콜을 업그레이드 할 때, 사용자는 종종 자본을 마이그레이션, 새로운 도구에 적응하거나 위치를 완전히 버려야합니다.V3,3다른 길을 제안한다.





테나소개 Amodular liquidity system시간이 지남에 따라 기존 폴드를 방해하지 않고 진화할 수 있습니다.Plugins유동성 풀에 동적 행동을 추가하는 스마트 계약 모듈, THENA는 재 배포가 필요하지 않고 적응성을 제공하는 것을 목표로합니다.이것은 사용자를위한 저렴한 비용, 버전 간 유동성 분할이 줄어들고 BNB Chain을 기반으로하는 프로토콜을위한 더 부드러운 전환을 의미 할 수 있습니다.





"우리는 V3.3를 THENA와 BNB Chain의 모든 DeFi 인프라에 대한 새로운 장의 시작으로 간주합니다."라고 THENA의 CEO이자 공동 설립자 인 Theseus는 말합니다.

“우리는 V3.3를 새로운 장의 시작으로 본다 – THENA와 BNB Chain의 모든 DeFi 인프라 모두를 위한 것”이라고 말했다.TheseusCEO 및 THENA의 공동 설립자.





What Are Plugins and How Do They Work?

플러그인은 유동성 풀을위한 모듈식 확장입니다.They function similarly toHooksUniswap v4에서, 그러나 사용 하 여 만들어진Algebra Integral, 이는 자동화 된 마켓 메이커 (AMM)를위한 컴포지블 도구의 집합입니다. 실용적인 측면에서 플러그인은 폴이 다음과 같은 논리를 도입할 수 있도록합니다 :





시장 조건에 따라 자동으로 조정되는 변동성 기반 요금

거래 비용 대 위험을 최적화하기위한 슬라이딩 수수료 스케일

제로 지식 증거를 사용하여 정체성 기반 할인을 제공하는 Brevis ZK 플러그인





이 모듈은 사용자가 유동성을 새로운 계약으로 이동하도록 강요하지 않고 첨부하거나 업그레이드할 수 있습니다.This reduces liquidity fragmentation, which has historically been a problem in DeFi every time a new version of a protocol launches.





이러한 기능을 모듈화함으로써 THENA는 개발자와 유동성 공급자들에게programmable pools실시간 시장 조건, 사용자 정체성 또는 통제 신호에 응답할 수 있습니다.

How V3,3 Changes the Game for Liquidity Providers

V3.3의 주요 특징 중 하나는unified gauge system이것은 둘 다 허용한다.manual concentrated liquidity providers (CL LPs)그리고 동일한 보상 메커니즘에 참여하기 위해 유동성 폴드를 관리했습니다.





수동 LPs는 거래를위한 사용자 지정 가격 범위를 정의 할 수 있으며,NFT그들의 입장을 나타내고, 그리고stake that NFT거기서부터, 그들은 수익을 얻을 수 있습니다.$THE emissions, 프로토콜의 보상 토큰. 이전에는 보상은 종종 관리 풀에 한정되었거나 별도의 인터페이스가 필요했습니다.single pool-specific gauge, 에서 투표를 기반으로 배포 된 배출량으로veTHE holders.





이 시스템은 사용자가 수동적이고 자동화 된 전략을 선호하거나 좁은 밴드 내에서 자본을 적극적으로 관리하려는지 여부에 관계없이 동등한 조건에서 경쟁하고 성과와 참여에 따라 보상을받을 수 있습니다.

Governance Overhaul: From Manual Voting to Cross-Chain Automation

V3.3의 통제는 이전의 DeFi 모델에서 벗어난다.automation and cross-chain access업그레이드 : The upgrade introduces:





브리지 할 필요가없는 크로스 체인 투표

선호도가 여러 시대에 걸쳐 전달되도록 투표 지속성

지속적인 영향력을 추구하는 프로토콜에 대한 다중 시대의 수수께끼 계획

자동 투표, 보상 요구 및 토큰 잠금 확장과 같은 기능을 위한 Chainlink Automation





이러한 도구는 통제에 참여하는 데 필요한 시간과 노력을 줄이고 복잡성 때문에 종종 끊어지지 않는 소규모 소지자의 장벽을 낮추도록 설계되었습니다.The system is designed to make voting a continuous background process, not a task requiring constant attention.

"이 업그레이드는 DeFi가 가까운 장래에 수행해야 할 단계에 초점을 맞추고 있습니다 : 모듈형, 컴포지블 및 자본 효율성에 초점을 맞추고 있습니다."라고 Theseus는 말했습니다.

"이 업그레이드는 DeFi가 가까운 장래에 수행해야 할 단계에 초점을 맞추고 있습니다 : 모듈형, 컴포지블 및 자본 효율성에 초점을 맞추고 있습니다."라고 Theseus는 말했습니다.

Simplifying Liquidity Provisioning Through the Zapper Tool

유동성 풀에 들어가는 것은 전통적으로 동등한 비율로 두 개의 자산을 제공해야합니다.이것은 특히 새로운 사용자를 위해 효율적이지 않을 수 있습니다.Kyber-powered Zapper, 사용자가 할 수있는 :





어떤 폴에 들어갈 수 있는 단일 자산을 제공

수동 구성 없이도 집중형 유동성 (CL) 풀을 입력하십시오.

선택적으로 활성 LP 전략에 대한 사용자 지정 가격 범위를 설정





이 기능은 DeFi에 대한 더 넓은 참여를 촉진하는 데 중요합니다.입구 지점에서 흔들림을 줄이면서 THENA는 전문 시장 설계자가 아닌 사용자에게 복잡한 거래 전략을 제공합니다.

Migration Timeline and What Users Need to Know

V3.3 업그레이드가 실시간으로 진행됩니다.May 22새로운 기호에 대한 투표가 이미 열려있을 때, 기존 폴에 묶인 배출량은 단계적으로 제거될 것입니다.May 29, 그 시점에서 보상은 완전히 V3.3 폴로 리디렉션됩니다.





A이민 가이드사용자가 활성 LP 또는 무작위 토큰 보유자이든 간에 편리하게 전환할 수 있도록 설계된 단계별 시각적 인터페이스와 함께 사용할 수 있습니다.Classical LPs and CL LPs can both migrate without having to redeploy liquidity manually.

My Opinion and Final Thoughts

THENA의 V3.3 업그레이드는 올해 DeFi 인프라에서 기술적으로 더 야심 찬 변화 중 하나이며, 다수의 혁신, 모듈형 스마트 계약, 동적 유동성 전략, 통합 보상 시스템 및 자동화된 정부를 하나의 인터페이스에 통합합니다.





사용자 경험의 관점에서 볼 때, 모듈형 플러그인과 Zapper 도구의 영향은 상당할 수 있습니다.사용자를 지속적으로 모니터링하고 재배포하도록 강요하는 대신, THENA는 유동성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.adaptive, 수동 및 자동 전략 사이의 선택을 유지하면서.





그러나 진정한 시험은 그 안에 있다.ecosystem adoption개발자가 플러그인 시스템을 구축하고 사용자가 V3.3로 원활하게 마이그레이션한다면, THENA는 미래의 프로토콜 업그레이드에 대한 표준을 설정할 수 있습니다.그러나 많은 인프라 개혁과 마찬가지로 성공은 건축적 우아함뿐만 아니라 실제 트랙션에 달려 있습니다.





DeFi는 종종 몇 개월마다 자신을 재 발명하는 데 어려움을 겪습니다.테나도박은 커뮤니티를 다시 시작하도록 강요하지 않고 진화 할 수 있다는 것입니다.

스토리를 좋아하고 공유하는 것을 잊지 마세요!