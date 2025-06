Ahoana no drafitry ny THENA ny fampandrosoana DeFi raha tsy manimba ny famatsiam-bola

Can Liquidity Infrastructure Evolve Without Breaking? THENA Thinks So

Ao amin'ny famatsiam-bola tsy miankina (DeFi), ny fiovana matetika dia mitranga amin'ny vidiny, matetika amin'ny endriky ny fisarahana na ny fandikan-dalàna. Rehefa manatsara ny protocols, matetika ny mpampiasa dia voatery mandehandeha vola, hifanaraka amin'ny fitaovana vaovao, na manala toerana tanteraka.V3,3Manolotra lalana hafa izy ireo.





NyAmpidiro nymodular liquidity systemIzany dia afaka miovaova amin'ny fotoana tsy manimba ny toeram-pivarotana efa misy.PluginsAmin'ny alalan'ny modely fifanarahana maoderina izay manampy ny fitondran-tenan'ny vola amin'ny vola, ny THENA dia mikendry ny manolotra fahafahana hifanaraka tsy mitaky famerenana indray. Mety midika izany amin'ny fandaniana ambany ho an'ny mpampiasa, fihenan'ny vola amin'ny varotra eo amin'ny dikan-teny, ary fandehan-javatra mora kokoa ho an'ny protocols miorina amin'ny BNB Chain.





“Hitantsika ny V3,3 ho fiandohan'ny andininy vaovao – ho an'ny THENA sy ny fanorenana DeFi rehetra ao amin'ny BNB Chain,” hoy Theseus, CEO sy mpamorona ny THENA.

What Are Plugins and How Do They Work?

Ny plugins dia fanitarana modular ho an'ny vola lany. Miasa mitovy amin'nyHooksao amin'ny Uniswap v4, fa vita amin'ny fampiasanaAlgebra Integral, izay fitaovana ho an'ny mpanamboatra tsena automatique (AMMs). Amin'ny fomba mahomby, ny Plugins dia mamela ny banky hampidirana ny loha toy ny:





Fandoavam-bola mifototra amin'ny volatility izay mifanaraka amin'ny toe-javatra eo amin'ny tsena

Fandefasana saram-pandefasana mba hanatsarana ny vidin'ny varotra mifandraika amin'ny loza

Brevis ZK Plugins izay manolotra fihenam-bidy mifototra amin'ny mombamomba ny fahalalana zero





Ireo modely ireo dia azo ampidirina na hanatsarana raha tsy mitaky ny mpampiasa hiditra ny vidiny amin'ny fifanarahana vaovao. Izany dia mampihena ny fihenjanana ny vidiny, izay teo aloha no olana ao amin'ny DeFi isaky ny fametrahana dikan-teny vaovao.





Amin'ny alalan'ny fametrahana ireo endri-javatra ireo, ny THENA dia manome ireo mpandraharaha sy ny mpamatsy volaprogrammable poolsizay afaka mamaly ny toe-javatra ara-toekarena amin'ny fotoana tena izy, ny mombamomba ny mpampiasa, na ny famantarana ny fitantanana.

How V3,3 Changes the Game for Liquidity Providers

Ny iray amin'ireo endri-javatra manan-danja amin'ny V3.3 dia nyunified gauge systemIzany dia mamela ny roamanual concentrated liquidity providers (CL LPs)ary ny fitantanana ny vola madinika mba handray anjara amin'ny rafitra famerenana mitovy.





Manual LPs dia afaka mamaritra ny vidin-javatra manokana ho an'ny varotra, mahazoNFTManeho ny heviny izy ireo, ary avy eostake that NFTho any amin'ny matanjaka. Avy eo, izy ireo dia manan-jo hahazo$THE emissions, ny tolotra token ny protocol. Taloha, ny tolotra dia matetika voafetra amin'ny fitantanana pools na mitaky manokana interface. Amin'izao fotoana izao, izy ireo no miorina amin'ny alalan'nysingle pool-specific gauge, amin'ny famoahana ny famoahana mifototra amin'ny feo avy amin'nyveTHE holders.





Na tian'ny mpampiasa ny drafitra azo antoka, na tian'ny fitantanana ara-bola ara-toekarena ao anatin'ny vondrom-piarahamonina maivana, dia afaka miady amin'ny fitoviana ara-toekarena izy ireo ary mahazo karama mifototra amin'ny vokatra sy ny fandraisana anjara.

Governance Overhaul: From Manual Voting to Cross-Chain Automation

Ny fitantanana ao amin'ny V3,3 dia miala amin'ny modely DeFi taloha amin'ny fametrahanaautomation and cross-chain accessNy fanavaozana dia mampiasa:





Fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra tsy misy ilaina amin'ny fanapahan-kevitra

Hisafidy ny faharetana mba hitondra ny safidy amin'ny vanim-potoana maro

Multi-epoch fandaharam-potoana ho an'ny protocols mitady fiantraikany maharitra

Chainlink Automation ho an'ny endri-javatra toy ny fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra, ny fangatahana tombony, ary ny fanitarana ny token locks





Ireo fitaovana ireo dia mampihena ny fotoana sy ny ezaka ilaina amin'ny fandraisana anjara amin'ny fitantanana ary mampihena ny sakana ho an'ny mpandray anjara kely izay matetika mitsahatra noho ny fahasamihafana.

"Ny fanatsarana ity dia mifantoka amin'ny dingana izay tsy maintsy ataon'ny DeFi amin'ny hoavy akaiky: modular, komposable, ary mifantoka amin'ny fahombiazan'ny vola," hoy Theseus.

Simplifying Liquidity Provisioning Through the Zapper Tool

Ny fidirana ao amin'ny fitrandrahana vola dia mitaky ny fametrahana fitaovana roa amin'ny ampahany mitovy amin'izany. Mety tsy mahomby izany, indrindra fa ho an'ny mpampiasa vaovao.Kyber-powered ZapperIzany dia mamela ny mpampiasa:





Manolotra fitaovana iray mba hiditra ao amin'ny pool rehetra

Na dia miditra ao amin'ny tobin'ny liquidity concentrated (CL) aza tsy misy fametrahana an-tanana

Voafidy ny fametrahana ny vidin'ny vidin-javatra manokana ho an'ny sehatry ny LP mavitrika





Ity endri-javatra ity dia zava-dehibe amin'ny fampiroboroboana ny fandraisana anjara lehibe kokoa amin'ny DeFi. Amin'ny fihenan'ny fihenan-tsakafo amin'ny toerana fidirana, ny THENA dia mampiasa sehatra ara-barotra sarotra ho an'ireo mpampiasa izay tsy mpamorona tsena matihanina.

Migration Timeline and What Users Need to Know

Ny fanatsarana V3.3 dia mandeha amin'ny fiainanaMay 22, amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fitaovana vaovao efa misokatra. Ny fanesorana mifandray amin'ny toeram-pambolena velona dia ho voafetra amin'ny alalan'nyMay 29, amin'ny fotoana izay ny karama dia hiverina tanteraka ho any amin'ny V3,3 pool.





NyMifindra monina mpitarikamisy, miaraka amin'ny dingana amin'ny dingana endrika interface natao mba hanampy ny mpampiasa, na izy ireo dia mavitrika LPs na mahazatra token mpitantana, fifindrana tsy tapaka. Classic LPs sy CL LPs dia afaka mandehandeha amin'ny alalan'ny tsy mila manova ny vola lany amin'ny tanana.

My Opinion and Final Thoughts

Ny fanavaozana V3.3 avy amin'ny THENA dia iray amin'ireo fiovam-pandrosoana ara-teknika bebe kokoa ao amin'ny sehatry ny DeFi amin'ity taona ity. Manangona fanavaozana maromaro, fifanarahana maoderina maoderina, sehatry ny famatsiam-bola dinamika, rafitra fampindramam-bola unified, ary ny fitantanana ara-toekarena, ao anatin'ny interface iray.





Avy amin'ny fomba fijery ny traikefa amin'ny mpampiasa, ny fiantraikany amin'ny plugins modular sy ny fitaovana Zapper dia mety ho lehibe. Ankoatra ny mamporisika ireo mpampiasa tsy tapaka ny fanaraha-maso sy ny fametrahana indray, ny THENA dia miezaka hanatsarana ny famatsiam-bola.adaptive, raha toa ka mitazona ny safidy eo amin'ny fomba amam-panao sy ny rafitra automatique.





Na izany aza, ny fitsapana tena izy dia aoecosystem adoptionRaha miorina amin'ny rafitra Plugin ireo mpamorona ary mandehandeha amin'ny V3.3 ny mpampiasa, THENA dia afaka mametraka fitsipika ho an'ny fanatsarana ny protocol amin'ny hoavy.





Ny DeFi matetika matahotra amin'ny fanavaozana ny tenany isaky ny volana vitsivitsy.NyNy fifanarahana dia ny hoe afaka miovaova izy raha tsy manery ny fiaraha-monina hanombohana indray.

