Pinoprotektahan ng Bitunix ang Mga Trader mula sa Mga Liquidation gamit ang Bagong Panuntunan ng Bonus sa Futures at Nagdaragdag ng Conversion Tool

Singapore, ika-27 ng Pebrero, 2025 - Ipinakilala kamakailan ng Bitunix ang ilang mga update, nagdaragdag ng mga bagong feature upang mapabuti ang kahusayan sa pangangalakal at karanasan ng user. Kabilang sa mga tampok na ito ay ang New Futures Bonus Logic. Sa pamamagitan ng feature na ito, binibigyang-daan ng Bitunix ang mga user na magpatuloy sa paggamit ng expired na futures bonus kung ito ay ginagamit pa bilang margin para sa isang bukas na posisyon.





Pinakamabilis na paglaki sa mundo palitan ng cryptocurrency , kamakailan ay nagpakilala ang Bitunix ng ilang mga update, nagdaragdag ng mga bagong feature upang mapabuti ang kahusayan sa pangangalakal at karanasan ng user. Sa bagong feature na ito, ang expired na futures bonus ay maaaring manatiling magagamit kung ang pag-reclaim nito ay mapipilitang ma-liquidate ang posisyon. Kung ganoon ang kaso, hindi na babawiin ang bonus. Tinutulungan nito ang mga mangangalakal na maiwasan ang mga biglaang pagkalugi at panatilihing matatag ang kanilang mga posisyon. Tinitiyak din nito na mapapamahalaan ng mga mangangalakal ang kanilang mga posisyon nang walang biglaang pagkagambala, pagpapabuti ng katatagan ng kapital.





Higit pa rito, ang futures trading page ay nagpapakita na ngayon ng talaan ng futures bonus discounts, na ginagawang mas madali para sa mga user na subaybayan ang kanilang paggamit ng bonus. Gayundin, ang Bitunix mobile app ay na-upgrade upang mag-alok ng maayos na karanasan sa pangangalakal ng P2P. Sa mga pagpapahusay na ito, ang mga user ay makakapagpalit ng peer-to-peer anumang oras, kahit saan, nang may pinahusay na bilis at seguridad.





"Lahat ng mga tampok na ito ay nilayon upang gawing mas madali ang proseso ng pangangalakal para sa mga gumagamit. Lalo na ang bagong futures bonus logic. Ito ay talagang mahalaga at ito ay isang napakalaking bentahe ng aming futures bonus para sa aming mga gumagamit,” sabi ni Bill Wong, Bitunix's CMO.

Gawing USDT Agad ang Natirang Crypto na Kilala bilang "Alikabok".

Kadalasan, pagkatapos ng spot trading, ang mga user ay naiwan ng maliliit na halaga ng token na karaniwang tinutukoy bilang "alikabok." Samakatuwid, ang ma-convert ang mga asset na ito sa USDT ay magpapalaki ng kahusayan sa kapital at makakatulong sa mga user na panatilihing malinis ang kanilang mga portfolio. Kaya naman, inilunsad ng Bitunix ang tampok na New Convert Small Balance kung saan magkakaroon ng pagkakataon ang mga user na mag-convert ng mga token na mas mababa sa 5 USDT sa USDT sa kasalukuyang halaga ng palitan.





Maaaring gamitin ng mga user ang feature na ito isang beses kada 12 oras sa pamamagitan ng 'maliit na balanseng convert' na opsyon sa kanilang spot account. Maaari nilang piliin ang lahat ng maliit na token ng balanse na gusto nilang i-convert sa isang click lang. Maaaring tingnan ang mga nakaraang conversion sa history ng transaksyon, na nagbibigay sa mga user ng kumpletong visibility sa kanilang mga balanse at palitan. Paano gamitin ang tool na ito ay ipinaliwanag sa detalye ng Bitunix dito gabay .





Higit pa rito, ang mga gumagamit ng Bitunix exchange ay maaari na ngayong i-convert ang kanilang mga asset kaagad sa exchange nang walang kumplikado ng pagkakatugma ng order. Ito ay dahil sa bagong feature na "Convert",e na available sa web version at sumusuporta sa maraming cryptocurrencies.

Kailangan lang piliin ng mga user ang currency na gusto nilang i-convert, at awtomatikong magsi-quote ang system. Pagkatapos ng kumpirmasyon, nagko-convert ang system nang hindi nagdaragdag ng anumang mga bayarin, na ginagawang mas mabilis, mas simple, at mas mahusay ang mga transaksyon kaysa dati.

Sa isang kamakailang survey ayon sa Crypto News , 76% ng mga mangangalakal ng cryptocurrency ang nagpahayag ng kagustuhan para sa spot trading, na itinatampok ang kahalagahan nito sa crypto market. Kaya naman ang tampok na "Convert" sa spot market ng Bitunix.

Bagong Task Center at Campaign Hub para sa Higit pang Mga Gantimpala

Bilang karagdagan sa mga pangunahing update na ito, ipinakilala din ng Bitunix ang iba pang mga bagong tampok upang mapabuti ang karanasan ng gumagamit. Nag-aalok ang Task Center ng mga personalized na gawain batay sa status ng account, nagbibigay-kasiyahan sa mga user para sa pagkumpleto ng pag-verify ng KYC at pag-abot sa mga milestone sa kalakalan.

Ang Campaign Center ay isang nakalaang puwang para sa lahat ng mga promosyon, kabilang ang mga espesyal na kampanya para sa mga pangunahing pinuno ng opinyon (KOL), na tinitiyak na ang mga user ay hindi kailanman mapalampas ang mga reward. Sa mga pagpapahusay na ito, patuloy na nangunguna ang Bitunix bilang ang pinakamabilis na lumalagong crypto exchange sa buong mundo sa pamamagitan ng pag-aalok ng mas intuitive, mahusay, at kapakipakinabang na platform.

Tungkol sa Bitunix

Ang Bitunix ay isang pandaigdigan palitan ng mga derivatives ng cryptocurrency itinatag noong 2021, na nakatuon sa pag-aalok ng simple, secure, transparent, at cost-effective na mga serbisyo sa pangangalakal sa mga user nito. Dalubhasa ang Bitunix sa parehong spot trading at perpetual futures, na may mahigit 700 trading pairs at leverage na hanggang 125x.





Sa mga feature tulad ng top-tier liquidity, 24/7 na suporta sa customer, at isang matibay na pangako sa pagsunod sa regulasyon, ang Bitunix ay nananatiling nangunguna sa pagbibigay ng maaasahang karanasan sa pangangalakal para sa pandaigdigang komunidad ng crypto. Ang Bitunix ay umakit ng higit sa 2,000,000 user mula sa mahigit 100 bansa, na pinadali ang pang-araw-araw na dami ng kalakalan na lampas sa $5 bilyon sa platform nito.