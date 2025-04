“Bitunix” söwdagärleri täze geljegiň bonus düzgüni bilen likwidlerden goraýar we öwrüliş guralyny goşýar

Singapur, 27-nji fewral, 2025 - Bitunix ýakynda söwda netijeliligini we ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak üçin täze aýratynlyklary goşup, birnäçe täzelenme girizdi. Bu aýratynlyklaryň arasynda “New Futures Bonus Logic” bar. Bu aýratynlyk arkaly, Bitunix ulanyjylara açyk pozisiýa üçin margin hökmünde ulanylýan bolsa, möhleti geçen geljekki bonusyny ulanmagy dowam etdirmäge mümkinçilik berýär.





Mundan başga-da, geljekdäki söwda sahypasy ulanyjylara bonus ulanylyşyny yzarlamagy aňsatlaşdyrýan, geljekki bonus arzanladyşlarynyň ýazgysyny görkezýär. Şeýle hem, “P2P” söwda tejribesini hödürlemek üçin “Bitunix” ykjam programmasy täzelendi. Bu gowulaşmalar bilen ulanyjylar tizligi we howpsuzlygy ýokarlandyrylan islendik wagt, islendik ýerde deň-duşdan söwda edip bilerler.





“Bu aýratynlyklaryň hemmesi, ulanyjylar üçin söwda prosesini aňsatlaşdyrmak üçin niýetlenendir. Esasanam täze geljegiň bonus logikasy. Bu hakykatdanam möhüm we ulanyjylarymyz üçin geljekki bonusymyzyň gaty uly artykmaçlygydyr "-diýdi .

“Toz” diýlip atlandyrylýan “Leftover” kripto-ny derrew USDT-e öwüriň

Köplenç, ýer söwdasyndan soň, ulanyjylar adatça "tozan" diýlip atlandyrylýan az mukdarda galýarlar. Şonuň üçin bu emläkleri USDT-e öwürmek kapitalyň netijeliligini ýokarlandyrar we ulanyjylara portfellerini arassa saklamaga kömek eder. Şeýlelik bilen, “Bitunix” täze öwrülişik kiçi balans aýratynlygyny döretdi, bu ulanyjylar 5 ABŞ dollaryndan az bolan bellikleri häzirki walýuta hümmetinde USDT-a öwürmäge mümkinçilik alarlar.





Ulanyjylar bu aýratynlygy her 12 sagatdan bir gezek öz hasabynda “kiçi balans öwürmek” opsiýasy arkaly ulanyp bilerler. Diňe bir basmak bilen öwürmek isleýän ähli ownuk balans belliklerini saýlap bilerler. Geçmişdäki öwrülişikleri ulanyjylara balanslarynda we biresalarynda doly görmek mümkinçiligini berýän geleşik taryhynda görüp bolýar. Bu guraly nädip ulanmalydygy Bitunix tarapyndan jikme-jik düşündirilýär gollanma .





Mundan başga-da, “Bitunix” alyş-çalyş ulanyjylary indi sargytlary deňeşdirmegiň çylşyrymlylygy bolmazdan, emläklerini derrew bir exchangeada öwrüp bilerler. Bu, web wersiýasynda bar bolan we birnäçe kriptografik walýutany goldaýan täze "Öwürmek" görkezijisiniň kömegi bilen ýüze çykýar.

Ulanyjylar diňe öwürmek isleýän walýutasyny saýlamaly we ulgam awtomatiki usulda sitata berer. Tassyklanylandan soň ulgam hiç hili töleg goşmazdan öwrüler, amallary has çalt, has ýönekeý we has täsirli edýär.

Aakynda geçirilen soragnamada Kripto habarlary , Kriptokurensiýa söwdagärleriniň 76% -i, kripto bazaryndaky ähmiýetini belläp, ýer söwdasyny makul bildi. Şonuň üçin Bitunix tarapyndan ýer bazaryndaky "Öwürmek" aýratynlygy.

Has köp sylag üçin täze iş merkezi we kampaniýa merkezi

Bu möhüm täzelenmelerden başga-da, Bitunix ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak üçin beýleki täze aýratynlyklary hem hödürledi. Taslama merkezi, hasabyň ýagdaýyna esaslanýan şahsylaşdyrylan meseleleri hödürleýär, ulanyjylara KYC barlagyny tamamlandygy we söwda ädimlerine ýetendigi üçin sylag berýär.

Kampaniýa merkezi, ulanyjylaryň hiç haçan sylagdan mahrum bolmagyny üpjün etmek üçin esasy pikir liderleri (KOL) üçin ýörite kampaniýalary goşmak bilen, ähli mahabat üçin aýratyn ýerdir. Bu gowulaşmalar bilen Bitunix has içgin, täsirli we peýdaly platforma hödürläp, dünýäde iň çalt ösýän kripto alyş-çalşygy hökmünde öňdeligi dowam etdirýär.

Bitunix hakda

“Bitunix” globaldyr cryptocurrency emele gelen alyş-çalyş 2021-nji ýylda esaslandyrylan, ulanyjylaryna ýönekeý, ygtybarly, aç-açan we tygşytly söwda hyzmatlaryny hödürlemegi maksat edinýär. “Bitunix” 700-den gowrak söwda jübüti we 125x-e çenli güýji bolan nokat söwdasynda we hemişelik gelejekde ýöriteleşýär.





Iň ýokary derejeli likwidlik, 24/7 müşderi goldawy we kadalaşdyryjy düzgünlere berk ygrarlylyk ýaly aýratynlyklar bilen Bitunix dünýä kripto jemgyýeti üçin ygtybarly söwda tejribesini üpjün etmekde öňdäki hatarda durýar. “Bitunix” 100-den gowrak ýurtdan 2 000 000-den gowrak ulanyjyny özüne çekdi we gündelik söwda mukdaryny 5 milliard dollardan geçýär.