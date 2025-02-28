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ቢትኒክስ ነጋዴዎችን ከፈሳሾች ይጠብቃል በአዲስ የወደፊት የጉርሻ ህግ እና የመቀየር መሳሪያን ይጨምራል

Bitunix3m2025/02/28
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

የዓለማችን ፈጣን የምስጠራ ልውውጥ፣Bitunix በቅርቡ በርካታ ማሻሻያዎችን አስተዋውቋል፣የግብይት ቅልጥፍናን እና የተጠቃሚ ልምድን ለማሻሻል አዳዲስ ባህሪያትን በመጨመር። በዚህ አዲስ ባህሪ፣ ጊዜው ያለፈበት የወደፊት ጉርሻ በጥቅም ላይ እንደሚውል ማስመለስ ቦታውን እንዲፈታ ሊያስገድድ ይችላል። ጉዳዩ እንደዚህ ከሆነ, ጉርሻው ተመልሶ አይወሰድም. ይህ ነጋዴዎች ድንገተኛ ኪሳራዎችን እንዲያስወግዱ እና አቋማቸውን እንዲረጋጋ ይረዳል. ይህ ደግሞ ነጋዴዎች ያለ ድንገተኛ መስተጓጎል ቦታቸውን ማስተዳደር እንደሚችሉ ያረጋግጣል, የካፒታል መረጋጋትን ያሻሽላል.
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ሲንጋፖር፣ ፌብሩዋሪ 27፣ 2025 - ቢቱኒክስ በቅርቡ በርካታ ማሻሻያዎችን አስተዋውቋል፣ ይህም የንግድ ቅልጥፍናን እና የተጠቃሚ ተሞክሮን ለማሻሻል አዳዲስ ባህሪያትን አክሏል። ከእነዚህ ባህሪያት መካከል የአዲሱ የወደፊት ጉርሻ ሎጂክ ነው። በዚህ ባህሪ አማካኝነት ቢትኒክስ ተጠቃሚዎች ለክፍት ቦታ እንደ ህዳግ አሁንም ጥቅም ላይ የሚውሉ ከሆነ ጊዜው ያለፈበት የወደፊት ጉርሻ መጠቀማቸውን እንዲቀጥሉ ያስችላቸዋል።


በዓለም ላይ በጣም ፈጣን እድገት cryptocurrency ልውውጥ , Bitunix በቅርቡ በርካታ ዝመናዎችን አስተዋውቋል, የንግድ ቅልጥፍናን እና የተጠቃሚን ልምድ ለማሻሻል አዳዲስ ባህሪያትን በመጨመር. በዚህ አዲስ ባህሪ፣ ጊዜው ያለፈበት የወደፊት ጉርሻ በጥቅም ላይ እንደሚውል ማስመለስ ቦታውን እንዲፈታ ሊያስገድድ ይችላል። ጉዳዩ እንደዚህ ከሆነ, ጉርሻው ተመልሶ አይወሰድም. ይህ ነጋዴዎች ድንገተኛ ኪሳራዎችን እንዲያስወግዱ እና አቋማቸውን እንዲረጋጋ ይረዳል. ይህ ደግሞ ነጋዴዎች ያለ ድንገተኛ መስተጓጎል ቦታቸውን ማስተዳደር እንደሚችሉ ያረጋግጣል, የካፒታል መረጋጋትን ያሻሽላል.


በተጨማሪም፣ የወደፊቶቹ የግብይት ገጽ አሁን የወደፊት የጉርሻ ቅናሾችን ሪከርድ ያሳያል፣ ይህም ተጠቃሚዎች የጉርሻ አጠቃቀማቸውን እንዲከታተሉ ቀላል ያደርገዋል። እንዲሁም የBitunix ሞባይል መተግበሪያ ለስላሳ P2P የንግድ ልምድ ለማቅረብ ተሻሽሏል። በእነዚህ ማሻሻያዎች፣ ተጠቃሚዎች በተሻሻለ ፍጥነት እና ደህንነት ከአቻ ለአቻ በማንኛውም ጊዜ፣ በማንኛውም ቦታ መገበያየት ይችላሉ።


"እነዚህ ሁሉ ባህሪያት የግብይት ሂደቱን ለተጠቃሚዎች ቀላል ለማድረግ የታቀዱ ናቸው. በተለይ አዲሱ የወደፊት የጉርሻ አመክንዮ. በእርግጥ ጠቃሚ ነው እና ለተጠቃሚዎቻችን የወደፊት ጉርሻችን ትልቅ ጥቅም ነው” ሲል ቢል ዎንግ የBitunix's CMO ተናግሯል።

«አቧራ» በመባል የሚታወቀውን የተረፈውን Crypto ወደ USDT በቅጽበት ይለውጡ

ብዙ ጊዜ፣ ከቦታ ግብይት በኋላ፣ ተጠቃሚዎች በተለምዶ "አቧራ" ተብለው የሚጠሩ አነስተኛ የማስመሰያ መጠኖች ይቀራሉ። ስለዚህ እነዚህን ንብረቶች ወደ USDT መቀየር መቻል የካፒታል ቅልጥፍናን ከፍ ያደርገዋል እና ተጠቃሚዎች ፖርትፎሊዮዎቻቸውን ንፁህ እንዲሆኑ ያግዛል። በመሆኑም ቢቱኒክስ ተጠቃሚዎች ከ5 USDT በታች ዋጋ ያላቸውን ቶከኖች አሁን ባለው የምንዛሪ ዋጋ ወደ USDT የመቀየር እድል የሚያገኙበት አዲሱን የመቀየር አነስተኛ ሚዛን ባህሪን ጀምሯል።


ተጠቃሚዎች ይህንን ባህሪ በየ12 ሰዓቱ አንድ ጊዜ ሊጠቀሙበት የሚችሉት በቦታ መለያቸው ውስጥ ባለው 'ትንሽ ቀሪ ሂሳብ መቀየር' አማራጭ ነው። በአንድ ጠቅታ ብቻ ለመለወጥ የሚፈልጓቸውን ሁሉንም ትናንሽ ቀሪ ቶከኖች መምረጥ ይችላሉ። ያለፉ ልወጣዎች በግብይቱ ታሪክ ውስጥ ሊታዩ ይችላሉ፣ ይህም ለተጠቃሚዎች ወደ ሚዛኖቻቸው እና ልውውጦቻቸው ሙሉ ታይነትን ይሰጣል። ይህንን መሳሪያ እንዴት መጠቀም እንደሚቻል በዚህ ውስጥ በቢቱኒክስ በዝርዝር ተብራርቷል መመሪያ .


በተጨማሪም የBitunix የልውውጥ ተጠቃሚዎች አሁን ያለ ውስብስብ የትዕዛዝ ማዛመጃ ንብረታቸውን በቅጽበት መለወጥ ይችላሉ። ይህ በድር ሥሪት ውስጥ ላለው እና ብዙ ምስጠራ ምንዛሬዎችን ለሚደግፈው ለአዲሱ የ"ቀይር" ባህሪ ምስጋና ይመጣል።

ተጠቃሚዎች ለመለወጥ የሚፈልጉትን ገንዘብ ብቻ መምረጥ አለባቸው, እና ስርዓቱ በራስ-ሰር ይጠቅሳል. ከተረጋገጠ በኋላ ስርዓቱ ምንም አይነት ክፍያ ሳይጨምር ይለወጣል, ግብይቶችን ፈጣን, ቀላል እና ከበፊቱ የበለጠ ውጤታማ ያደርገዋል.

በቅርብ ጊዜ በተደረገ ጥናት እንደ ክሪፕቶ ዜና , 76% cryptocurrency ነጋዴዎች በ crypto ገበያ ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ በማጉላት ቦታ ንግድ ለማግኘት ምርጫ ገልጸዋል. ስለዚህ "ቀይር" ባህሪ በቦታ ገበያ በBitunix.

ለተጨማሪ ሽልማቶች አዲስ የተግባር ማዕከል እና የዘመቻ ማዕከል

ከእነዚህ ዋና ዋና ዝመናዎች በተጨማሪ ቢትኒክስ የተጠቃሚውን ተሞክሮ ለማሻሻል ሌሎች አዳዲስ ባህሪያትን አስተዋውቋል። የተግባር ማእከል በመለያ ሁኔታ ላይ ተመስርተው ለግል የተበጁ ተግባራትን ያቀርባል፣ ለተጠቃሚዎች የKYC ማረጋገጫን በማጠናቀቅ እና የግብይት ምእራፎችን በመድረስ ይሸለማል።

የዘመቻ ማእከል ተጠቃሚዎች ሽልማቶችን መቼም እንዳያመልጡ የሚያስችል ልዩ ዘመቻዎችን ለቁልፍ አስተያየት መሪዎች (KOLs) ጨምሮ ለሁሉም ማስተዋወቂያዎች የተሰጠ ቦታ ነው። በእነዚህ ማሻሻያዎች፣Bitunix ይበልጥ የሚታወቅ፣ ቀልጣፋ እና የሚክስ መድረክ በማቅረብ በዓለም በፍጥነት እያደገ ያለ crypto ልውውጥ መንገዱን መምራቱን ቀጥሏል።

ስለ Bitunix

ቢቱኒክስ ዓለም አቀፋዊ ነው cryptocurrency ተዋጽኦዎች ልውውጥ በ2021 የተመሰረተ፣ ቀላል፣ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ግልጽ እና ወጪ ቆጣቢ የንግድ አገልግሎቶችን ለተጠቃሚዎቹ ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። ቢትኒክስ ከ700 በላይ የንግድ ጥንዶች እና እስከ 125x የሚደርስ ጥቅም ያለው በስፖት ንግድ እና በዘለአለማዊ የወደፊት ጊዜዎች ላይ ያተኮረ ነው።


እንደ ከፍተኛ ደረጃ ፈሳሽነት፣ 24/7 የደንበኛ ድጋፍ እና ለቁጥጥር ተገዢነት ባለው ጠንካራ ቁርጠኝነት፣ Bitunix ለአለምአቀፍ የ crypto ማህበረሰብ አስተማማኝ የንግድ ተሞክሮ በማቅረብ ግንባር ቀደም ሆኖ ይቆያል። ቢትኒክስ ከ 100 በላይ ሀገራት ከ 2,000,000 በላይ ተጠቃሚዎችን ስቧል ፣ ይህም በየቀኑ ከ 5 ቢሊዮን ዶላር በላይ የንግድ ልውውጥን በመድረኩ ላይ አመቻችቷል።

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