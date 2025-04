Bitunix protège les traders des liquidations grâce à une nouvelle règle de bonus sur les contrats à terme et ajoute un outil de conversion

Singapour, 27 février 2025 - Bitunix a récemment introduit plusieurs mises à jour, ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'efficacité du trading et l'expérience utilisateur. Parmi ces fonctionnalités figure la nouvelle logique de bonus à terme. Grâce à cette fonctionnalité, Bitunix permet aux utilisateurs de continuer à utiliser un bonus à terme expiré s'il est toujours utilisé comme marge pour une position ouverte.





La croissance la plus rapide au monde échange de crypto-monnaie , Bitunix a récemment introduit plusieurs mises à jour, ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'efficacité du trading et l'expérience utilisateur. Avec cette nouvelle fonctionnalité, le bonus à terme expiré peut rester utilisé si sa récupération pourrait forcer la liquidation de la position. Si tel est le cas, le bonus ne sera pas repris. Cela aide les traders à éviter les pertes soudaines et à maintenir la stabilité de leurs positions. Cela garantit également aux traders de pouvoir gérer leurs positions sans interruptions soudaines, améliorant ainsi la stabilité du capital.





De plus, la page de trading à terme affiche désormais un enregistrement des remises sur les bonus à terme, ce qui permet aux utilisateurs de suivre plus facilement l'utilisation de leurs bonus. De plus, l'application mobile Bitunix a été mise à niveau pour offrir une expérience de trading P2P fluide. Grâce à ces améliorations, les utilisateurs peuvent échanger entre pairs à tout moment, n'importe où, avec une vitesse et une sécurité améliorées.





« Toutes ces fonctionnalités ont pour but de faciliter le processus de trading pour les utilisateurs. En particulier la nouvelle logique de bonus à terme. C'est vraiment important et constitue un très gros avantage de notre bonus à terme pour nos utilisateurs », a déclaré Bill Wong, directeur marketing de Bitunix.

Transformez instantanément les crypto-monnaies restantes, connues sous le nom de « poussière », en USDT

Souvent, après avoir effectué des transactions au comptant, les utilisateurs se retrouvent avec de petites quantités de jetons, communément appelées « poussière ». Par conséquent, la possibilité de convertir ces actifs en USDT maximisera l'efficacité du capital et aidera les utilisateurs à garder leurs portefeuilles propres. Par conséquent, Bitunix a lancé la nouvelle fonctionnalité Convert Small Balance grâce à laquelle les utilisateurs auront la possibilité de convertir des jetons d'une valeur inférieure à 5 USDT en USDT au taux de change actuel.





Les utilisateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité une fois toutes les 12 heures grâce à l'option « conversion de petit solde » dans leur compte spot. Ils peuvent sélectionner tous les jetons de petit solde qu'ils souhaitent convertir en un seul clic. Les conversions passées peuvent être consultées dans l'historique des transactions, offrant aux utilisateurs une visibilité complète sur leurs soldes et leurs échanges. L'utilisation de cet outil est expliquée en détail par Bitunix dans cet article. guide .





De plus, les utilisateurs de la bourse Bitunix peuvent désormais convertir leurs actifs instantanément sur la bourse sans la complexité de la mise en correspondance des commandes. Cela est possible grâce à la nouvelle fonctionnalité « Convertir » qui est disponible dans la version Web et prend en charge plusieurs crypto-monnaies.

Les utilisateurs n'ont qu'à sélectionner la devise qu'ils souhaitent convertir et le système effectuera automatiquement le calcul. Après confirmation, le système effectue la conversion sans ajouter de frais, ce qui rend les transactions plus rapides, plus simples et plus efficaces que jamais.

Dans une enquête récente réalisée par Actualités sur les crypto-monnaies 76 % des traders de crypto-monnaies ont exprimé une préférence pour le trading au comptant, soulignant son importance sur le marché des crypto-monnaies. D'où la fonctionnalité « Convertir » sur le marché au comptant de Bitunix.

Nouveau centre de tâches et centre de campagne pour plus de récompenses

En plus de ces mises à jour majeures, Bitunix a également introduit d'autres nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience utilisateur. Le centre de tâches propose des tâches personnalisées en fonction du statut du compte, récompensant les utilisateurs pour avoir terminé la vérification KYC et atteint les étapes de trading.

Le Centre de campagne est un espace dédié à toutes les promotions, y compris les campagnes spéciales pour les leaders d'opinion clés (KOL), garantissant que les utilisateurs ne manquent jamais de récompenses. Grâce à ces améliorations, Bitunix continue de montrer la voie en tant qu'échange de crypto-monnaies à la croissance la plus rapide au monde en offrant une plateforme plus intuitive, efficace et gratifiante.

À propos de Bitunix

Bitunix est une société mondiale Bourse de dérivés de crypto-monnaie Fondée en 2021, Bitunix s'engage à offrir des services de trading simples, sécurisés, transparents et rentables à ses utilisateurs. Bitunix est spécialisé dans le trading au comptant et les contrats à terme perpétuels, avec plus de 700 paires de trading et un effet de levier allant jusqu'à 125x.





Avec des fonctionnalités telles qu'une liquidité de premier ordre, un support client 24h/24 et 7j/7 et un engagement fort en matière de conformité réglementaire, Bitunix reste à l'avant-garde de la fourniture d'une expérience de trading fiable pour la communauté crypto mondiale. Bitunix a attiré plus de 2 000 000 d'utilisateurs de plus de 100 pays, facilitant un volume de transactions quotidien dépassant les 5 milliards de dollars sur sa plateforme.