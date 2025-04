Bitunix protege traders de liquidações com nova regra de bônus de futuros e adiciona ferramenta de conversão

Cingapura, 27 de fevereiro de 2025 - A Bitunix introduziu recentemente várias atualizações, adicionando novos recursos para melhorar a eficiência de negociação e a experiência do usuário. Entre esses recursos está o New Futures Bonus Logic. Por meio desse recurso, a Bitunix permite que os usuários continuem utilizando um bônus de futuros expirado se ele ainda estiver em uso como margem para uma posição aberta.





O crescimento mais rápido do mundo troca de criptomoedas , A Bitunix introduziu recentemente várias atualizações, adicionando novos recursos para melhorar a eficiência de negociação e a experiência do usuário. Com esse novo recurso, o bônus de futuros expirados pode permanecer em uso se recuperá-lo puder forçar a liquidação da posição. Se esse for o caso, o bônus não será retirado. Isso ajuda os traders a evitar perdas repentinas e manter suas posições estáveis. Isso também garante que os traders possam gerenciar suas posições sem interrupções repentinas, melhorando a estabilidade do capital.





Além disso, a página de negociação de futuros agora mostra um registro de descontos de bônus de futuros, facilitando para os usuários rastrearem o uso de seus bônus. Além disso, o aplicativo móvel Bitunix foi atualizado para oferecer uma experiência de negociação P2P suave. Com essas melhorias, os usuários podem negociar peer-to-peer a qualquer hora, em qualquer lugar, com velocidade e segurança aprimoradas.





“Todos esses recursos têm a intenção de tornar o processo de negociação mais fácil para os usuários. Especialmente a nova lógica de bônus de futuros. É realmente importante e é uma grande vantagem do nosso bônus de futuros para nossos usuários”, disse Bill Wong, CMO da Bitunix.

Transforme a Criptomoeda Restante Conhecida como “Dust” em USDT Instantaneamente

Frequentemente, após a negociação à vista, os usuários ficam com pequenas quantias de token comumente chamadas de "poeira". Portanto, ser capaz de converter esses ativos em USDT maximizará a eficiência de capital e ajudará os usuários a manter seus portfólios limpos. Por isso, a Bitunix lançou o novo recurso Convert Small Balance, por meio do qual os usuários terão a oportunidade de converter tokens com valor inferior a 5 USDT em USDT na taxa de câmbio atual.





Os usuários podem utilizar esse recurso uma vez a cada 12 horas por meio da opção 'conversão de saldo pequeno' em sua conta spot. Eles podem selecionar todos os tokens de saldo pequeno que desejam converter com apenas um clique. As conversões anteriores podem ser visualizadas no histórico de transações, fornecendo aos usuários visibilidade completa de seus saldos e trocas. Como usar essa ferramenta é explicado em detalhes pela Bitunix neste guia .





Além disso, os usuários da exchange Bitunix agora podem converter seus ativos instantaneamente na exchange sem a complexidade de correspondência de ordens. Isso acontece graças ao novo recurso "Convert", que está disponível na versão web e suporta múltiplas criptomoedas.

Os usuários só precisam selecionar a moeda que desejam converter, e o sistema fará a cotação automaticamente. Após a confirmação, o sistema converte sem adicionar nenhuma taxa, tornando as transações mais rápidas, simples e eficientes do que nunca.

Em uma pesquisa recente, conforme Notícias sobre Criptomoedas , 76% dos traders de criptomoedas expressaram preferência por negociação à vista, destacando sua importância no mercado de criptomoedas. Daí o recurso "Converter" no mercado à vista pela Bitunix.

Novo Centro de Tarefas e Centro de Campanha para Mais Recompensas

Além dessas atualizações importantes, a Bitunix também introduziu outros novos recursos para melhorar a experiência do usuário. O Task Center oferece tarefas personalizadas com base no status da conta, recompensando os usuários por concluírem a verificação KYC e atingirem marcos de negociação.

O Campaign Center é um espaço dedicado para todas as promoções, incluindo campanhas especiais para líderes de opinião (KOLs), garantindo que os usuários nunca percam recompensas. Com essas melhorias, a Bitunix continua a liderar o caminho como a exchange de criptomoedas de crescimento mais rápido do mundo, oferecendo uma plataforma mais intuitiva, eficiente e gratificante.

Sobre Bitunix

Bitunix é uma empresa global bolsa de derivativos de criptomoeda fundada em 2021, comprometida em oferecer serviços de negociação simples, seguros, transparentes e econômicos para seus usuários. A Bitunix é especializada em negociação à vista e futuros perpétuos, com mais de 700 pares de negociação e alavancagem de até 125x.





Com recursos como liquidez de primeira linha, suporte ao cliente 24/7 e um forte compromisso com a conformidade regulatória, a Bitunix permanece na vanguarda do fornecimento de uma experiência de negociação confiável para a comunidade global de criptomoedas. A Bitunix atraiu mais de 2.000.000 de usuários de mais de 100 países, facilitando um volume diário de negociação superior a US$ 5 bilhões em sua plataforma.