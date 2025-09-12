Rain inaanzisha toleo la alpha la mkataba wao kamili, na chaguzi za automatiska

Panama, Septemba 11, 2025 - Mpango wa Rain inaruhusu watumiaji kuunda na kushiriki katika masoko yanayohusiana na matokeo kwa kiwango chochote, kutoka matukio ya kimataifa hadi matukio ya niche. Rain hutumia oracle ya msingi ya AI kwa matokeo ya matukio ya umma, na mfumo wa migogoro uliowekwa ili kuhakikisha uhakiki wa matokeo ni sahihi, wa kuaminika, na kupinga udanganyifu. Mvua ya Mvua ya Siku hizi masoko ya utabiri, iwe ya kimsingi au ya nusu, yanaathiriwa na uendeshaji mdogo na muundo mkali. Wanapenda kuzingatia tu matukio makubwa ya kimataifa, kama uchaguzi au matukio makubwa ya michezo, wakati wa kusahau matukio madogo ya kiwango muhimu kwa watazamaji wengi zaidi. ukosefu huu wa upatikanaji huacha washiriki wanaoweza kutokuwa na pool ya utabiri inayohusiana ili kushiriki. Mkataba wa mvua hutoa soko la matokeo linaloweza kurekebishwa kwa ujumla ili kuunda masoko ya chaguzi za kibinafsi ya ukubwa na mada tofauti. Inakuwezesha watumiaji kuunda masoko ya umma na ya kibinafsi, juu ya mada yoyote, katika lugha yoyote. Inatumia mfumo wa automatiska wa uundaji wa soko (AMM) ili kurekebisha mchanganyiko wa bei kulingana na usambazaji wa fedha. Ili kuhakikisha kuthibitisha matokeo ya awali ya masoko ya umma ni sahihi na ya kuaminika, Rain inatumia Delphi, oracle ya AI iliyoongozwa na makubaliano iliyotengenezwa na Delphi inatumia watendaji wengi wa kujitegemea wa "kutafutaji" na hukumu ya mwisho ya "kuzaa" ili kuzalisha data ya kuaminika ambayo mikataba ya busara inaweza kuchukua hatua. Olympus AI Olympus ya Iliyoundwa juu ya Arbitrum, na mipango ya kupanua kwa mitandao zaidi, token ya Rain ilichapishwa hivi karibuni ya na ya Baada ya mafanikio makubwa katika Token ya asili ya $ RAIN, ambayo inatarajiwa kuwa inachapishwa kwenye mabasi ya juu ya ziada, inasaidia utawala wa DAO na uwazi, na utumiaji mkubwa zaidi unatarajiwa kutangazwa. Mexico ya Biashara ya Gems Bingwa Maelezo ya Gems Launchpad Mexico ya Biashara ya Gems Bingwa Maelezo ya Gems Launchpad Ushiriki wa soko hauhitaji $ RAIN, kama pool ya utabiri huendeshwa kwenye USDT, lakini token imeundwa kuimarisha uendelevu wa muda mrefu wa mazingira. tokenomics ya Rain inashirikisha mfano wa kununua na kuchoma, unaofaa asilimia 2.5 ya ukubwa wa biashara ya pool, na utoaji wa unyevu unaounga mkono ukuaji na kuwakomboa wafadhili, na lengo la kuunganisha motisha wakati kuhifadhi uchumi uwiano. Kwa ajili ya mvua: Rain hutoa jukwaa la ubunifu ambacho kinakuwezesha mtu yeyote kuunda na biashara ya chaguzi za kibinafsi juu ya kitu chochote. Kwa kutumia teknolojia ya blockchain, Rain inahakikisha uwazi, hupunguza hatari za washirika, na kufungua upatikanaji wa kimataifa bila vikwazo vya kijiografia. https://www.rain.one/ https://www.rain.one/ \n \n Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Btcwire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kifedha. Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Btcwire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kifedha. Programu ya Programu ya