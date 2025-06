Mantle na Republic Technologies kuunda ushirikiano wa kimkakati kwa ushirikiano wa taasisi ya mETH

Singapore, Singapore, May 22nd, 2025/Chainwire/-- Mantle , kituo kikubwa cha kudumisha kwa ajili ya fedha za mkononi na zaidi ya $ 3 bilioni katika Total Value Locked (TVL), leo ilitangaza ushirikiano wa kimkakati na Teknolojia ya Jamhuri , Fedha ya Ethereum (“ETH”) ya kampuni ya Canada inayojulikana kwa umma Beyond Medical Technologies Inc. (CSE: DOCT) (IBKR: DOCT) (FSE: 7FM)

Ushirikiano huu unaashiria hatua kubwa katika utekelezaji wa cryptocurrency ya taasisi, na kuweka mETH ya Mantle kama token ya kwanza ya uendeshaji wa fedha ambayo inachukuliwa kwenye akaunti ya kampuni iliyochapishwa kwa umma.

Kwa njia ya ushirikiano huo, Republic Technologies inatarajia kuhamisha sehemu kubwa ya hisa zake za ETH kwenye METH Protocol ya Mantle na itahifadhi mETH kama token inayosababisha matokeo ya fedha kwenye akaunti yake. Ushirikiano huo unaonyesha mabadiliko ya miundo katika mkakati wa mali za digital za taasisi na imani ya wawekezaji inayoongezeka katika miundombinu ya matokeo ya Ethereum, ambayo inaonyesha kuongezeka kwa Republic Technologies na mazingira ya Mantle.

Teknolojia ya Republic: Fedha ya kwanza ya Ethereum inayojulikana kwa umma

Republic Technologies inajenga paradigm mpya ya taasisi kwa kujenga mkakati wa hazina karibu na Ethereum, inayoonekana kama kiwango cha msingi cha mikataba ya akili, tokenization, na utekelezaji wa kifedha. Tofauti na mikataba ya Bitcoin iliyotumika na makampuni kama Strategy na Metaplanet, ambayo hifadhi yake ni kimsingi ya Bitcoin, mbinu ya Republic Technologies inachukuliwa katika jukumu la Ethereum kama kiwango cha miundombinu kinachoweza uvumbuzi wa blockchain na ushirikiano wa biashara ya ulimwengu halisi.

Kwa kukusanya ETH kama mali ya msingi ya hesabu, Republic Technologies inasaidia ukuaji wa biashara yake ya teknolojia ya afya ya msingi wakati wa kutoa uingizaji wa kiwango cha taasisi kwa mali za digital kwa washiriki wote. Mkakati huu unavutia maslahi ya kuongezeka kutoka masoko ya jadi na kuharakisha ushiriki wa taasisi katika sekta ya teknolojia inayoendelea.

“Tuna imani imara kwamba Ethereum ni mstari wa taasisi, na ETH inafanya kazi kama mafuta ya digital yanayotumia mifumo ya kifedha ya kimataifa,” alisema Daniel Liu, Mkurugenzi Mtendaji wa Republic Technologies. “Ushirika wetu wa awali kupitia Programu ya Scout ya Mantle ulisaidia kupata uhakika wa mapema wa mazingira ya Mantle, ambapo usanidi wetu na METH Protocol ulikuja kama hatua ya pili ya asili. Zaidi ya wafanyabiashara 50 waliojulikana - ikiwa ni pamoja na BlackRock, Franklin Templeton, PayPal, na Visa - tayari wamejenga huduma kwenye Ethereum.

"Tuna imani imara kwamba Ethereum ni mstari wa taasisi, na ETH inafanya kazi kama mafuta ya digital yanayotumia mifumo ya kifedha ya kimataifa," alisema. Danieli wa , Mkurugenzi Mtendaji wa Teknolojia ya Republic. "Ushirika wetu wa awali kupitia Programu ya Mantle's Scout tulisaidia kupata upatikanaji wa mapema wa mazingira zaidi ya Mantle, ambapo usanidi wetu na METH Protocol ulikuja kama hatua inayofuata ya kawaida. 50 zilizoanzishwa - ikiwa ni pamoja na BlackRock, Franklin Templeton, PayPal, na Visa - tayari wamejenga huduma kwenye Ethereum. Wall Street imefanya uamuzi wake. Jukumu letu sasa ni kupanua faida za uharibifu huu wa makro kwa msingi mkubwa wa washiriki wa taasisi na wa masoko duniani kote. "

Timu yake ya uongozi inachukua miongo kadhaa ya uzoefu kutoka kwa taasisi za kifedha za juu, ikiwa ni pamoja na Apollo Global Management, Goldman Sachs, BlackRock, na Canaccord Genuity. Zaidi ya Teknolojia ya Afya Inc. , kampuni ya teknolojia inayounganisha miundombinu ya blockchain ili kuendesha ufanisi wa uendeshaji na kuboresha matokeo ya wagonjwa katika mazingira ya matibabu.

Mnamo Machi 2025, Republic Technologies ilifanya makubaliano ya leseni na ilizindua jukwaa lake la usajili wa matibabu, kutumia mifumo ya usambazaji wa Ethereum ili kuwezesha utulivu wa data ya huduma ya afya na ufuatiliaji wa sheria.

Ushirikiano wa taasisi na miundombinu ya mapato ya Mantle

Mantle's mETH Protocol imekuwa haraka kama moja ya majukwaa ya kuongoza katika Ethereum liquid bet na rebatching. ndani ya siku 66 tu ya kuanzishwa, ilipita dola bilioni 1 katika TVL - ukuaji wa haraka zaidi katika jamii yake - na tangu wakati huo imefikia zaidi ya dola bilioni 2.19. Iliyoundwa na ufanisi wa kifedha wa kiwango cha taasisi na composability katika akili, mETH inaruhusu taasisi kufikia Ethereum-native yield kupitia mfumo kamili composable na kifedha ufanisi.

Hadi sasa, zaidi ya mETH 170,000 (karibu $ 455 milioni) imebadilishwa katika EigenDA, kuhifadhi kiwango cha upatikanaji wa data ya modular ya Mantle. Utendaji wa Validator unapatikana kwa wauzaji wakuu wa miundombinu, ikiwa ni pamoja na Stakefish, P2P.org, Blockdaemon, A41, na Veda, kuhakikisha upatikanaji wa juu na uaminifu wa taasisi.

"Ushiriki wa Republic Technologies unaonyesha uwezo wa mETH Protocol kuunga mkono mikakati ya taasisi iliyoundwa kwa asili juu ya Ethereum," alisema Jonathan Low, Kiongozi wa ukuaji katika mETH Protocol. "Kama mahitaji ya kuongezeka kwa uzalishaji na utility ya asili ya ETH, sisi bado tunazingatia kujenga miundombinu yenye nguvu ambayo wauzaji wa muda mrefu wanaweza kutegemea."

Kuangalia mbele: MI4 na Benki ya Mantle

Ushirikiano unaendelea kabla ya kuingizwa kwa mETH katika MI4, Mfuko wa kiwango cha tokenized, unaoongozwa na mapato uliotengenezwa kwa kushirikiana na Securitize - kampuni ya tokenization nyuma ya BUIDL ya BlackRock na Apollo ya ACRED. Kuungwa mkono na uwekezaji wa $ 400 milioni kutoka kwa Fedha ya Mantle, MI4 inatenga $ 1 bilioni katika AUM na itatoa uwezekano wa kudhibitiwa kwa BTC, ETH, SOL, stablecoins, na mali za kuchagua, na mETH inachukua jukumu muhimu katika mkakati wake wa usambazaji wa ETH.

Wakati huo huo, Mantle inafanya maandalizi ya kupanua utumiaji wa mETH katika fedha za jadi kupitia Benki ya Mantle, mpango ambao utaunganisha mETH katika reli za fiat, bidhaa za mkopo, na mifumo ya malipo ya jadi. Ushirikiano huu utawawezesha watumiaji kutumia, kununua, na kuwekeza na mETH katika njia za malipo ya jadi, kufungua utumiaji wa ulimwengu halisi kwa malipo ya digital.

Mfumo wa mazingira wa Mantle

Mfumo wa mwanzo wa mzunguko unaojitolea kurekebisha mustakabali wa fedha na uwezekano wa blockchain, kwa urahisi kuunganisha fedha za jadi (TradFi) na fedha za kipekee (DeFi). Mtandao wa Mantle Mfumo wa mtandao wa Mantle, mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao, mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao, mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao, mtandao wa mtandao wa mtandao, mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao, mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao, mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao, mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao, mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao, mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao, mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao, mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao wa mtandao.

Kwa habari zaidi, watumiaji wanaweza kutembelea: https://group.mantle.xyz/

Mawasiliano ya

Mshauri wa

Maelezo ya Faizah Faizuwan

waangalizi

Kuanzishwa kwa www.wachsman.com

Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Chainwire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program.

Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Chainwire chini ya Blogging ya Biashara ya HackerNoon Programu ya .