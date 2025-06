Mantle සහ Republic Technologies ආයතනික mETH ඇතුළත් කිරීම සඳහා උපායමාර්ගික සහයෝගය සකස් කරයි

Singapore, Singapore, May 22nd, 2025/Chainwire/-- ඇඳුම Total Value Locked (TVL) හි ඩොලර් බිලියන 3 කට වඩා වැඩි ප් රයෝජනවත් මූල්ය සන්නිවේදනය සඳහා විශාලතම ස්ථාවර මධ් යස්ථානය වන TVL, අද සමාගම සමඟ උපායමය සහයෝගය ප්රකාශයට පත් කළේය. Republic Technologies , ප්රකාශයට පත් කරන ලද කැනඩියානු සමාගමේ Ethereum (“ETH”) ගිවිසුම වෛද්ය තාක්ෂණය Inc. (CSE: DOCT) (IBKR: DOCT) (FSE: 7FM)

මෙම සබඳතා ආයතනික cryptocurrency අනුමැතිය දී ප්රධාන ඉලක්කයක් සකස් කරයි, Mantle හි mETH ප්රථම liquid staking token ලෙස ප්රකාශයට පත් කරන ලද සමාගම් බිල්පත් මත තබා ගත යුතු බව.

මෙම සහයෝගය හරහා, ප්රංශ තාක්ෂණය Mantle හි mETH ප්රොටෝලයට එහි ETH කොටස්වල වැදගත් කොටසක් නියෝජනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, ප්රංශ තාක්ෂණය එහි මූල්ය තුවාලය මත ප්රතිලාභ ප්රතිලාභ ප්රතිලාභ ප්රතිලාභයක් ලෙස mETH තබා ගනු ඇත.

ප්රංශ තාක්ෂණය: ප්රථම ප්රකාශයට පත් කරන ලද Ethereum Treasury

Ethereum වටා මූල් ය ආයතනික උපාය මාර්ගයක් ගොඩනැගීම මගින් Republic Technologies නව ආයතනික උපාය මාර්ගයක් ස්ථාපනය කරයි, එය ස්මාර්ට් ගිවිසුම්, ටොකිනේෂණය සහ අමුද්රව්ය ගිවිසුම සඳහා ප්රමුඛ උපාය මාර්ගයක් ලෙස පෙනේ.Strategy සහ Metaplanet වැනි සමාගම් විසින් භාවිතා කරන Bitcoin-අධික උපාය මාර්ගයට විරුද්ධව, ප්රංශ තාක්ෂණය ප්රධාන වශයෙන් Bitcoin මත පදනම් වන අතර, Ethereum හි මූල්ය උපාය මාර්ගයේ උපාය මාර්ගයක් ලෙස Ethereum හි ප්රවේශය සකස් කර ඇත.

ප්රංශ තාක්ෂණය මූලික මූලාශ් ර සම්පාදන සම්පාදනයක් ලෙස ETH එකතු කිරීමෙන්, එහි මූලික සෞඛ්ය තාක්ෂණය ව්යාපාරයේ වර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යාම අතර, සියලු ගනුදෙනුකරුවන්ට ඩිජිටල් සම්පාදනයට ආයතනික මට්ටමේ ප්රවේශයක් ලබා දීම.

“අපි Ethereum යනු ආයතනික මාලාවක් වන බව ශක්තිමත් විශ්වාසයක් ඇති අතර, ETH යනු ගෝලීය මූල්ය පද්ධති සඳහා ඩිජිටල් ඉන්ධනයක් ලෙස සේවය කරයි,” ප්රංශ තාක්ෂණයේ CEO ඩැනියෙල් ලූ පවසයි. “අපගේ Mantle’s Scout Program හරහා ආරම්භක ඇතුළත් වීමෙන් අපට Mantle පරිසරයට මුල් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට උදව් කර ඇත, එහිදී mETH ප්රොටොකෝල් සමඟ අපගේ අනුකූලතාවය ස්වාභාවික ඊළඟ පියවරක් ලෙස පැමිණ ඇත. BlackRock, Franklin Templeton, PayPal, සහ Visa ඇතුළු 50 කට වඩා වැඩි ස්ථාපිත ව්යවසායකයන් දැනටමත් Ethereum මත සේවා ගොඩනඟා ඇත.

එහි නායකත්ව කණ්ඩායම ප්රධාන මූල්ය ආයතන, Apollo Global Management, Goldman Sachs, BlackRock, සහ Canaccord Genuity ඇතුළු දශක ගණනාවක් අත්දැකීම් ගෙන ඇත. වෛද්ය තාක්ෂණය Inc. blockchain පද්ධතිය ඇතුළත් කිරීම සඳහා තාක්ෂණ සමාගම, ක්රියාකාරී ඵලදායීත්වය සහ වෛද්ය පරිසරය පුරා රෝගීන් ප්රතිඵල වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා.

මාර්තු 2025 දී, ප්රජාතික තාක්ෂණය බලපත්ර ගිවිසුමකට ඇතුළත් කර සෞඛ්ය සේවා දත්ත සම්පූර්ණතාවය සහ නීතිමය අනුකූලතාවය සඳහා Ethereum මත පදනම්ව බෙදාහැරෙන පද්ධති භාවිතා කිරීම සඳහා වෛද්ය සහතික පද්ධතිය ආරම්භ කර ඇත.

Mantle’s Yield Infrastructure සමඟ ආයතනික අනුකූලතාවය

Mantle's mETH Protocol ඉක්මනින් Ethereum liquide staking and rearrangement හි ප්රධාන වේදිකාවක් ලෙස වර්ධනය වී ඇත. ආරම්භයේ දින 66 ක් ඇතුළත එය TVL හි ඩොලර් බිලියන 1 කට වඩා වැඩි විය - එහි ප්රමාණයේ වේගවත්ම වර්ධනය වන අතර ඊට පසුව ඩොලර් බිලියන 2.19 කට වඩා ඉහළ ගොස් ඇත.

මේ වන විට, මිලියන 170,000 කට වඩා වැඩි mETH ($ 455 ක් පමණ) EigenDA වෙත ප්රතිසංස්කරණය කර ඇති අතර Mantle හි මොඩියුලීය දත්ත ප්රතිසංස්කරණ මට්ටම ආරක්ෂා කර ඇත.Validator ක්රියාකාරකම් Stakefish, P2P.org, Blockdaemon, A41 සහ Veda ඇතුළු ප්රධාන මූල්ය පද්ධති සැපයුම්කරුවන් හරහා බෙදාහැර ඇත, උසස් ප්රතිසංස්කරණ සහ ශක්තිමත් ආයතනික විශ්වාසදායකත්වය සපයයි.

"Republic Technologies හි සහභාගිත්වය mETH ප්රොටෝලට් හි ස්ථාවරව Ethereum මත ගොඩනැගූ ආයතනික උපාය මාර්ග සහාය කිරීමට හැකියාව සලකා බැලිය හැකිය," mETH ප්රොටෝලට් හි වර්ධන ප්රධානියා Jonathan Low පවසයි. "ETH ස්ථාවර ප්රතිලාභ සහ ප්රයෝජන සඳහා ඉල්ලුම වේගවත් වන අතර, අපි දිගුකාලීන බෙදාහැරීම්කරුවන් විශ්වාස කළ හැකි ප්රතිරෝධී පද්ධති ගොඩනැගීම මත අවධානය යොමු කරමු."

MI4 සහ Mantle බැංකු

මෙම සහයෝගයෙන් පෙර mETH MI4 හි ඇතුළත් කිරීම, Securitize සමඟ සහයෝගයෙන් සංවර්ධනය කරන ලද ටොකිනීස්, ප්රතිලාභ ප්රවේශය උපාංගය - BlackRock හි BUIDL සහ Apollo හි ACRED පිටුපස ටොකිනීස් සමාගමක්.METH Mantle Treasury සිට ඩොලර් මිලියන 400 දක්වා ඇන්කර් ආයෝජන මගින් සහාය දක්වන අතර, MI4 AUM හි ඩොලර් බිලියන 1 කට ඉලක්ක කරයි.

සමන්විතව, Mantle Mantle Mantle බැංකු හරහා සම්ප්රදායික මූල්ය හරහා mETH භාවිතය පුළුල් කිරීමට සූදානම් වන අතර එය fiat rails, ණය නිෂ්පාදන, හා සම්ප්රදායික ගෙවීම් පද්ධති ඇතුළත් කරනු ඇත. මෙම සම්බන්ධතාවය පරිශීලකයන් වියදම්, ණය, හා සම්ප්රදායික ගෙවීම් දුම්රිය හරහා mETH සමඟ ආයෝජනය කිරීමට ඉඩ දෙනු ඇත, ඩිජිටල් සම්පත් සඳහා සැබෑ පරිශීලකයක් නිදහස්.

Mantle Ecosystem ගැන

මූල්ය අනාගතය හා බ්ලැක්සොක්සෑම් පුළුල් කරගැනීමේ අනාගතය විප්ලවයට කැපවූ පර්යේෂණීය මූල්ය පද්ධතිය (TradFi) සහ ඩෙස්ක්ටොලයිකීය මූල්ය පද්ධතිය (DeFi) සමඟ සෘජුවයෙන් සංකේත කර ගැනීම. Mantle ජාලය METH Protocol, Function (FBTC) සහ Mantle Index Four (MI4), Mantle සමාගම් පරිශීලකයින්ට සහ ආයතනවලට සමාන මූල්ය සේවා වේදිකාවක් ලබා දෙයි, ලෝකය Web 3.0 යුගයේදී වියදම් කරන්නේ කෙසේද, ඉතිරි කරන්නේ කෙසේද සහ ආයෝජනය කරන්නේ කෙසේද යන්න නැවත සකස් කරයි.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා, පරිශීලකයින් සංචාරය කළ හැකිය: https://group.mantle.xyz/

සම්බන්ධතා

උපදේශක

මාලිගාව Faizuwan

Wachsman

වෝල්ටිකර්@wachsman.com

