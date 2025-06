Singapore, Singapore, May 22nd, 2025/Chainwire/-- Le manteau , le plus grand hub durable pour la finance en chaîne avec plus de 3 milliards de dollars en Total Value Locked (TVL), a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec République Technologies , le Trésor Ethereum (« ETH ») d'une société canadienne cotée en bourse Au-delà des technologies médicales Inc. (CSE : DOCT) (IBKR : DOCT) (FSE : 7FM)

Ce partenariat marque une étape majeure dans l’adoption institutionnelle de la cryptomonnaie, positionnant le mETH de Mantle comme le premier jeton liquide à être détenu sur le bilan d’une société cotée.

Grâce au partenariat, Republic Technologies prévoit de déléguer une partie importante de ses actions ETH au protocole mETH de Mantle et de détenir le mETH en tant que jeton de placement liquide portant des rendements sur son bilan.La collaboration souligne un changement structurel dans la stratégie d'actifs numériques institutionnels et la conviction croissante des investisseurs dans l'infrastructure de rendement native d'Ethereum, reflétant l'alignement approfondi de Republic Technologies avec l'écosystème de Mantle.

Republic Technologies : le premier trésor d’Ethereum coté au public

Republic Technologies établit un nouveau paradigme institutionnel en construisant une stratégie de trésorerie autour d’Ethereum, considérée comme la couche de base pour les contrats intelligents, la tokenisation et le règlement financier décentralisé. Contrairement aux stratégies axées sur Bitcoin employées par des entreprises comme Strategy et Metaplanet, dont les réserves sont en grande partie basées sur Bitcoin, l’approche de Republic Technologies est ancrée dans le rôle d’Ethereum en tant que couche d’infrastructure qui alimente à la fois l’innovation blockchain et l’intégration des entreprises du monde réel.

En accumulant l’ETH en tant qu’actif de base du bilan, Republic Technologies avance la croissance de ses activités technologiques de soins de santé sous-jacentes tout en offrant une exposition institutionnelle aux actifs numériques à tous les actionnaires.

« Nous sommes fermement convaincus que Ethereum est la chaîne institutionnelle, avec l’ETH servant de carburant numérique pour alimenter les systèmes financiers mondiaux », a déclaré Daniel Liu, PDG de Republic Technologies. « Notre entrée initiale à travers le programme Scout de Mantle nous a aidé à obtenir une exposition précoce à l’écosystème Mantle plus large, où notre alignement avec le protocole mETH est venu comme une étape suivante naturelle. Plus de 50 entreprises établies – y compris BlackRock, Franklin Templeton, PayPal et Visa – ont déjà construit des services sur Ethereum.

Son équipe de direction apporte des décennies d’expérience d’institutions financières de premier plan, notamment Apollo Global Management, Goldman Sachs, BlackRock et Canaccord Genuity. Au-delà des technologies médicales Inc. , une société de technologie intégrant l'infrastructure blockchain pour stimuler l'efficacité opérationnelle et améliorer les résultats des patients dans l'écosystème médical.

En mars 2025, Republic Technologies a conclu un accord de licence et lancé sa plateforme d'attestation médicale, tirant parti des systèmes distribués basés sur Ethereum pour renforcer l'intégrité des données de santé et la conformité réglementaire.

Alignement institutionnel avec l’infrastructure de rendement de Mantle

Mantle’s mETH Protocol est rapidement apparu comme l’une des principales plates-formes de mise en jeu et de redémarrage d’Ethereum. En seulement 66 jours de lancement, il a dépassé 1 milliard de dollars en TVL – la croissance la plus rapide de sa catégorie – et a depuis atteint plus de 2,19 milliards de dollars.

À ce jour, plus de 170 000 mETH (environ 455 millions de dollars) ont été réintégrés dans EigenDA, assurant la couche de disponibilité des données modulaire de Mantle. les opérations de validation sont distribuées parmi les principaux fournisseurs d'infrastructures, y compris Stakefish, P2P.org, Blockdaemon, A41, et Veda, assurant une disponibilité élevée et une fiabilité institutionnelle solide.

« La participation de Republic Technologies souligne la capacité de mETH Protocol à soutenir les stratégies institutionnelles construites nativement sur Ethereum », a déclaré Jonathan Low, Growth Lead de mETH Protocol. « À mesure que la demande accélère pour le rendement et l’utilité natives d’ETH, nous restons concentrés sur la construction d’une infrastructure résiliente auxquelles les allocateurs à long terme peuvent faire confiance. »

A l'avenir : MI4 et Mantle Banking

Le partenariat précède l’inclusion de METH dans le MI4, un fonds d’indice axé sur le rendement tokenisé développé en collaboration avec Securitize – la société de tokenisation derrière BUIDL de BlackRock et ACRED d’Apollo. Soutenu par des investissements d’ancrage allant jusqu’à 400 millions de dollars du Trésor de Mantle, le MI4 vise 1 milliard de dollars en AUM et offrira une exposition réglementée à BTC, ETH, SOL, stablecoins et actifs spécifiques, avec METH jouant un rôle central dans sa stratégie d’allocation ETH.

Parallèlement, Mantle se prépare à étendre l’utilité de mETH à travers les finances traditionnelles grâce à Mantle Banking, une initiative qui intégrera mETH dans les rails fiat, les produits de crédit et les systèmes de paiement conventionnels.

À propos de l'écosystème de Mantle

Un écosystème pionnier sur la chaîne dédié à révolutionner l’avenir de la finance et de l’évolutivité de la blockchain, reliant de manière fluide la finance traditionnelle (TradFi) et la finance décentralisée (DeFi). Réseau Mantel Le protocole, la fonction (FBTC) et l'indice Mantle Four (MI4), l'écosystème de Mantle donne aux utilisateurs et aux institutions une plateforme de services financiers unifiée, redéfinissant la façon dont le monde dépense, épargne et investit dans l'ère du Web 3.0.

Pour plus d’informations, les utilisateurs peuvent visiter : https://group.mantle.xyz/

Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon.

