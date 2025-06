Singapore, Singapore, May 22nd, 2025/Chainwire/-- El manto , el mayor centro sostenible para la financiación en cadena con más de $ 3 mil millones en Total Value Locked (TVL), anunció hoy una asociación estratégica con Tecnologías de la República , el tesoro de Ethereum (“ETH”) de una compañía canadiense publicamente listada Más allá de Tecnologías Médicas Inc. (CSE: DOCT) (IBKR: DOCT) (FSE: 7FM)

Esta asociación marca un hito importante en la adopción institucional de criptomonedas, posicionando el mETH de Mantle como el primer token de apuesta líquido que se mantiene en el balance de una empresa publicamente listada.

A través de la asociación, Republic Technologies planea delegar una parte significativa de sus acciones ETH en el Protocolo METH de Mantle y mantendrá el mETH como un token de apuesta líquido y de rendimiento en su balance.La colaboración destaca un cambio estructural en la estrategia de activos digitales institucionales y la creciente convicción de los inversores en la infraestructura de rendimiento nativa de Ethereum, reflejando el alineamiento más profundo de Republic Technologies con el ecosistema de Mantle.

Republic Technologies: el primer tesoro de Ethereum publicamente listado

Republic Technologies está estableciendo un nuevo paradigma institucional mediante la construcción de una estrategia de tesorería en torno a Ethereum, vista como la capa fundamental para los contratos inteligentes, la tokenización y la liquidación financiera descentralizada.En contraste con las estrategias centradas en Bitcoin empleadas por empresas como Strategy y Metaplanet, cuyas reservas están basadas en gran parte en Bitcoin, el enfoque de Republic Technologies está ancorado en el papel de Ethereum como la capa de infraestructura que impulsa tanto la innovación de blockchain como la integración empresarial en el mundo real.

Al acumular ETH como un activo central del balance, Republic Technologies avanza el crecimiento de sus negocios de tecnología de salud subyacentes al tiempo que ofrece exposición a nivel institucional a los activos digitales para todos los accionistas.

“Tenemos una fuerte convicción de que Ethereum es la cadena institucional, con ETH sirviendo como el combustible digital para alimentar los sistemas financieros globales”, dijo Daniel Liu, CEO de Republic Technologies. “Nuestra entrada inicial a través del Programa Scout de Mantle nos ayudó a obtener una exposición temprana al ecosistema más amplio de Mantle, donde nuestro alineamiento con el Protocolo mETH vino como un paso natural.

50 establecimientos establecidos Incluyendo BlackRock, Franklin Templeton, PayPal y Visa, ya han construido servicios en Ethereum.Wall Street ha tomado su decisión.Nuestro papel ahora es extender los beneficios de este retroceso macro a una base más amplia de participantes institucionales y minoristas en todo el mundo."

Su equipo de liderazgo aporta décadas de experiencia de las principales instituciones financieras, incluyendo Apollo Global Management, Goldman Sachs, BlackRock y Canaccord Genuity. Más allá de Tecnologías Médicas Inc. , una empresa de tecnología que integra la infraestructura blockchain para impulsar la eficiencia operativa y mejorar los resultados de los pacientes en todo el ecosistema médico.

En marzo de 2025, Republic Technologies firmó un acuerdo de licencia y lanzó su plataforma de certificación médica, aprovechando los sistemas distribuidos basados en Ethereum para impulsar la integridad de los datos de atención médica y la conformidad con la normativa.

Alineación institucional con la infraestructura de rentabilidad de Mantle

Mantle’s mETH Protocol ha surgido rápidamente como una de las principales plataformas en la apuesta y la reorganización de líquidos de Ethereum. En solo 66 días de lanzamiento, superó los $ 1 mil millones en TVL – el crecimiento más rápido en su categoría – y desde entonces ha alcanzado más de $ 2,19 mil millones. Diseñado con eficiencia de capital de nivel institucional y compostabilidad en mente, mETH permite a las instituciones acceder al rendimiento nativo de Ethereum a través de un marco totalmente compostable y eficiente en capital.

Hasta la fecha, más de 170.000 mETH (aproximadamente 455 millones de dólares) se han reorganizado en EigenDA, asegurando la capa de disponibilidad de datos modular de Mantle. las operaciones de validación se distribuyen a través de los principales proveedores de infraestructura, incluyendo Stakefish, P2P.org, Blockdaemon, A41, y Veda, asegurando una alta disponibilidad y robusta fiabilidad institucional.

“La participación de Republic Technologies destaca la capacidad de mETH Protocol para apoyar estrategias institucionales construidas nativamente en Ethereum”, dijo Jonathan Low, líder de crecimiento en mETH Protocol. “A medida que la demanda de rendimiento y utilidad nativas de ETH se acelera, seguimos enfocados en construir una infraestructura resiliente en la que los alocadores a largo plazo puedan confiar”.

Mirando hacia adelante: MI4 y Mantle Banking

La asociación precede a la inclusión de mETH en MI4, un fondo de índice tokenizado y enfocado en el rendimiento desarrollado en colaboración con Securitize, la firma de tokenización detrás de BUIDL de BlackRock y ACRED de Apollo. Apoyado por hasta $ 400 millones de inversiones de anclaje del Tesoro de Mantle, MI4 tiene como objetivo $ 1 mil millones en AUM y ofrecerá exposición regulada a BTC, ETH, SOL, stablecoins y activos seleccionados, con mETH desempeñando un papel central en su estrategia de asignación de ETH.

En paralelo, Mantle se prepara para extender la utilidad de mETH a través de las finanzas tradicionales a través de Mantle Banking, una iniciativa que integrará mETH en fiat rails, productos de crédito y sistemas de pago convencionales.Esta integración permitirá a los usuarios gastar, prestar y invertir con mETH a través de las vías de pago tradicionales, desbloqueando la utilidad del mundo real para activos digitales.

Sobre el ecosistema de Mantle

Un ecosistema pionero en la cadena dedicado a revolucionar el futuro de las finanzas y la escalabilidad de la cadena de bloques, uniendo sin problemas las finanzas tradicionales (TradFi) y las finanzas descentralizadas (DeFi). Manual de Redes Protocolo, Función (FBTC), y Mantle Index Four (MI4), el ecosistema de Mantle empodera a los usuarios e instituciones con una plataforma unificada de servicios financieros, redefiniendo cómo el mundo gasta, ahorra e invierte en la era de la Web 3.0.

Para más información, los usuarios pueden visitar: https://group.mantle.xyz/

Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.

