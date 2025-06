Mantle e Republic Technologies formam parceria estratégica para integração institucional do METH

Singapore, Singapore, May 22nd, 2025/Chainwire/-- Mantle , o maior hub sustentável para finanças em cadeia com mais de US $ 3 bilhões em Total Value Locked (TVL), anunciou hoje uma parceria estratégica com Republic Technologies , o tesouro Ethereum (“ETH”) de uma empresa canadense cotada publicamente Além de Tecnologias Médicas Inc. (CSE: DOCT) (IBKR: DOCT) (FSE: 7FM)

Esta parceria marca um marco importante na adoção institucional de criptomoedas, posicionando o mETH da Mantle como o primeiro token de aposta líquida a ser mantido no balanço de uma empresa cotada publicamente.

Através da parceria, a Republic Technologies planeja delegar uma parte significativa de suas ações ETH para o Protocolo METH da Mantle e manterá o mETH como um token de aposta líquida de rendimento em seu balanço.A colaboração destaca uma mudança estrutural na estratégia de ativos digitais institucionais e crescente convicção dos investidores na infraestrutura de rendimento nativa da Ethereum, refletindo o alinhamento aprofundado da Republic Technologies com o ecossistema da Mantle.

Republic Technologies: o primeiro Tesouro Ethereum publicamente listado

A Republic Technologies está estabelecendo um novo paradigma institucional, construindo uma estratégia de tesouraria em torno do Ethereum, visto como a camada fundamental para contratos inteligentes, tokenização e liquidação financeira descentralizada.Em contraste com as estratégias focadas em Bitcoin empregadas por empresas como Strategy e Metaplanet, cujas reservas são em grande parte baseadas em Bitcoin, a abordagem da Republic Technologies está ancorada no papel do Ethereum como a camada de infraestrutura que impulsiona a inovação blockchain e a integração empresarial do mundo real.

Ao acumular ETH como um ativo central do balanço, a Republic Technologies promove o crescimento de seus negócios de tecnologia de saúde subjacentes, ao mesmo tempo em que oferece exposição institucional a ativos digitais para todos os acionistas.

“Temos uma forte convicção de que o Ethereum é a cadeia institucional, com o ETH servindo como o combustível digital que alimenta os sistemas financeiros globais”, disse Daniel Liu, CEO da Republic Technologies. “Nossa entrada inicial através do Programa Scout da Mantle nos ajudou a ganhar exposição precoce ao ecossistema Mantle mais amplo, onde nosso alinhamento com o Protocolo mETH veio como um próximo passo natural.

Sua equipe de liderança traz décadas de experiência de instituições financeiras de topo, incluindo Apollo Global Management, Goldman Sachs, BlackRock e Canaccord Genuity. Além de Tecnologias Médicas Inc. , uma empresa de tecnologia que integra a infraestrutura blockchain para impulsionar a eficiência operacional e melhorar os resultados dos pacientes em todo o ecossistema médico.

Em março de 2025, a Republic Technologies entrou em um acordo de licenciamento e lançou sua plataforma de certificação médica, aproveitando sistemas distribuídos baseados em Ethereum para impulsionar a integridade dos dados de saúde e a conformidade regulatória.

Alinhamento institucional com a infraestrutura de rendimento da Mantle

O Protocolo METH da Mantle rapidamente surgiu como uma das principais plataformas de apostas e reestruturação de líquidos do Ethereum. Em apenas 66 dias de lançamento, ultrapassou US $ 1 bilhão em TVL - o crescimento mais rápido em sua categoria - e desde então atingiu um pico de mais de US $ 2,19 bilhões. Projetado com eficiência de capital de nível institucional e compostabilidade em mente, o mETH permite que as instituições acessem o retorno nativo do Ethereum através de um quadro totalmente compostável e eficiente em termos de capital.

Até à data, mais de 170.000 mETH (cerca de US $ 455 milhões) foram reestruturados para o EigenDA, assegurando a camada de disponibilidade de dados modular da Mantle. As operações de validação são distribuídas entre os principais provedores de infraestrutura, incluindo Stakefish, P2P.org, Blockdaemon, A41, e Veda, garantindo alta disponibilidade e robusta confiabilidade institucional.

“A participação da Republic Technologies destaca a capacidade do mETH Protocol de apoiar estratégias institucionais construídas nativamente no Ethereum”, disse Jonathan Low, líder de crescimento da mETH Protocol. “À medida que a demanda por rendimento e utilidade nativas do ETH acelera, permanecemos focados na construção de infraestruturas resilientes em que os alocadores de longo prazo possam confiar”.

Veja também: MI4 e Mantle Banking

A parceria precede a inclusão da mETH no MI4, um fundo de índice tokenizado e focado no rendimento desenvolvido em colaboração com a Securitize – a empresa de tokenização por trás da BUIDL da BlackRock e da ACRED da Apollo. Apoiado por até US $ 400 milhões de investimento de âncora do Tesouro da Mantle, a MI4 visa US $ 1 bilhão em AUM e oferecerá exposição regulamentada a BTC, ETH, SOL, stablecoins e ativos de aposta selecionados, com a mETH desempenhando um papel central em sua estratégia de alocação de ETH.

Paralelamente, a Mantle está se preparando para expandir a utilidade da mETH em finanças tradicionais através da Mantle Banking, uma iniciativa que integrará a mETH em trilhas fiat, produtos de crédito e sistemas de pagamento convencionais.Esta integração permitirá que os usuários gastem, emprestem e investam com a mETH em trilhas de pagamento tradicionais, desbloqueando a utilidade do mundo real para ativos digitais.

Sobre o ecossistema de Mantle

Um pioneiro ecossistema em cadeia dedicado a revolucionar o futuro das finanças e da escalabilidade da blockchain, conectando perfeitamente as finanças tradicionais (TradFi) e as finanças descentralizadas (DeFi). Rede de mantas Protocolo, Função (FBTC) e Índice de Mantle Quatro (MI4), o ecossistema da Mantle capacita usuários e instituições com uma plataforma unificada de serviços financeiros, redefinindo como o mundo gasta, poupa e investe na era da Web 3.0.

Para mais informações, os usuários podem visitar: https://group.mantle.xyz/

Esta história foi publicada como um comunicado de imprensa pela Chainwire sob o Programa de Blogagem de Negócios da HackerNoon.

