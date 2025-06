Singapore, Singapore, May 22nd, 2025/Chainwire/-- Il mantello , il più grande hub sostenibile per la finanza in catena con oltre 3 miliardi di dollari in Total Value Locked (TVL), ha annunciato oggi un partenariato strategico con Tecnologie della Repubblica , il tesoro di Ethereum (“ETH”) di una società canadese quotata pubblicamente Oltre le tecnologie mediche Inc. (CSE: DOCT) (IBKR: DOCT) (FSE: 7FM)

Questa partnership segna una pietra miliare importante nell'adozione istituzionale di criptovalute, posizionando il meth di Mantle come il primo token di scommessa liquido da tenere sul bilancio di una società quotata pubblicamente.

Attraverso il partenariato, Republic Technologies prevede di delegare una parte significativa delle sue azioni ETH al Protocollo mETH di Mantle e di tenere mETH come token di scommessa liquido a rendimento sul suo bilancio.La collaborazione sottolinea un cambiamento strutturale nella strategia di asset digitali istituzionali e la crescente convinzione degli investitori nell'infrastruttura di rendimento nativa di Ethereum, riflettendo l'approfondimento dell'allineamento di Republic Technologies con l'ecosistema di Mantle.

Republic Technologies: il primo Tesoro Ethereum quotato pubblicamente

Republic Technologies sta stabilendo un nuovo paradigma istituzionale costruendo una strategia del tesoro attorno a Ethereum, vista come lo strato fondamentale per i contratti intelligenti, la tokenizzazione e il regolamento finanziario decentralizzato.In contrasto con le strategie focalizzate su Bitcoin impiegate da aziende come Strategy e Metaplanet, le cui riserve sono in gran parte basate su Bitcoin, l'approccio di Republic Technologies è ancorato nel ruolo di Ethereum come strato infrastrutturale che alimenta sia l'innovazione blockchain che l'integrazione delle imprese del mondo reale.

Accumulando ETH come attività di bilancio centrale, Republic Technologies promuove la crescita delle sue attività tecnologiche sanitarie sottostanti, offrendo al contempo un’esposizione a livello istituzionale agli asset digitali per tutti gli azionisti.

“Abbiamo una forte convinzione che Ethereum sia la catena istituzionale, con l’ETH servendo come combustibile digitale per alimentare i sistemi finanziari globali”, ha dichiarato Daniel Liu, CEO di Republic Technologies. “Il nostro ingresso iniziale attraverso il programma Scout di Mantle ci ha aiutato a ottenere un’esposizione precoce all’ecosistema più ampio di Mantle, dove il nostro allineamento con il Protocollo mETH è venuto come un passo successivo naturale. Più di 50 operatori stabiliti – tra cui BlackRock, Franklin Templeton, PayPal e Visa – hanno già costruito servizi su Ethereum.

“Stiamo fermamente convinti che Ethereum sia la catena istituzionale, con ETH servendo come combustibile digitale per alimentare i sistemi finanziari globali”, ha detto. di Daniel Liu "Il nostro ingresso iniziale attraverso il programma Scout di Mantle ci ha aiutato a ottenere un'esposizione precoce all'ecosistema più ampio di Mantle, dove il nostro allineamento con il protocollo mETH è venuto come un passo successivo naturale. 50 incaricati stabiliti “I servizi di BlackRock, Franklin Templeton, PayPal e Visa hanno già costruito servizi su Ethereum.Wall Street ha preso la sua decisione.Il nostro ruolo ora è quello di estendere i benefici di questo macro-tailwind a una base più ampia di partecipanti istituzionali e al dettaglio in tutto il mondo.”

Il suo team di leadership porta decenni di esperienza da istituzioni finanziarie di alto livello, tra cui Apollo Global Management, Goldman Sachs, BlackRock e Canaccord Genuity. Oltre le tecnologie mediche Inc. , una società tecnologica che integra l'infrastruttura blockchain per guidare l'efficienza operativa e migliorare i risultati dei pazienti in tutto l'ecosistema medico.

Nel marzo 2025, Republic Technologies ha stipulato un accordo di licenza e ha lanciato la sua piattaforma di certificazione medica, sfruttando i sistemi distribuiti basati su Ethereum per alimentare l'integrità dei dati sanitari e la conformità normativa.

L’allineamento istituzionale con l’infrastruttura di rendimento di Mantle

Mantle's mETH Protocol è rapidamente emerso come una delle principali piattaforme nel liquid staking e riavvolgimento di Ethereum. In soli 66 giorni di lancio, ha superato 1 miliardo di dollari in TVL - la crescita più veloce nella sua categoria - e da allora ha raggiunto un picco di oltre 2,19 miliardi di dollari. progettato con efficienza del capitale di livello istituzionale e compostabilità in mente, mETH consente alle istituzioni di accedere al rendimento Ethereum-nativo attraverso un quadro completamente compostabile ed efficiente dal punto di vista del capitale.

Fino ad oggi, oltre 170.000 mETH (circa 455 milioni di dollari) sono stati riorganizzati in EigenDA, garantendo il livello di disponibilità dei dati modulari di Mantle. le operazioni di validazione sono distribuite tra i principali fornitori di infrastrutture, tra cui Stakefish, P2P.org, Blockdaemon, A41, e Veda, garantendo un'elevata disponibilità e una robusta affidabilità istituzionale.

“La partecipazione di Republic Technologies sottolinea la capacità di mETH Protocol di sostenere le strategie istituzionali costruite nativamente su Ethereum”, ha dichiarato Jonathan Low, Growth Lead di mETH Protocol. “Mentre la domanda di rendimenti e utilità nativi di ETH accelera, rimaniamo focalizzati sulla costruzione di infrastrutture resilienti in cui gli allocatori a lungo termine possano fidarsi”.

Articolo successivo MI4 e Mantle Banking

Il partenariato precede l'inclusione di mETH in MI4, un fondo di indice tokenizzato e focalizzato sul rendimento sviluppato in collaborazione con Securitize, la società di tokenizzazione dietro BUIDL di BlackRock e ACRED di Apollo. Sostenuto da investimenti di ancoraggio fino a $ 400 milioni dal Tesoro di Mantle, MI4 mira a $ 1 miliardo in AUM e offrirà esposizione regolamentata a BTC, ETH, SOL, stablecoins e asset selezionati, con mETH che svolge un ruolo centrale nella sua strategia di allocazione ETH.

Parallelamente, Mantle si sta preparando ad espandere l’utilità di mETH attraverso le finanze tradizionali attraverso Mantle Banking, un’iniziativa che integrerà mETH nelle ferrovie fiat, nei prodotti di credito e nei sistemi di pagamento convenzionali.Questa integrazione consentirà agli utenti di spendere, prendere in prestito e investire con mETH attraverso le ferrovie di pagamento tradizionali, sbloccando l’utilità reale per le attività digitali.

L'ecosistema di Mantle

Un ecosistema pionieristico sulla catena dedicato a rivoluzionare il futuro della finanza e della scalabilità della blockchain, collegando senza problemi la finanza tradizionale (TradFi) e la finanza decentralizzata (DeFi). Rete del mantello L’ecosistema di Mantle, mETH Protocol, Function (FBTC) e Mantle Index Four (MI4), fornisce agli utenti e alle istituzioni una piattaforma unificata per i servizi finanziari, ridefinendo come il mondo spende, risparmia e investe nell’era del Web 3.0.

Per maggiori informazioni, gli utenti possono visitare: https://group.mantle.xyz/

contatto

Consulente

Faizah Faizuwan

Custode

di [email protected]

Questa storia è stata pubblicata come comunicato stampa da Chainwire nell'ambito del programma di blogging aziendale di HackerNoon.

Questa storia è stata pubblicata come comunicato stampa da Chainwire sotto HackerNoon's Business Blogging Il programma .