Data ya SpyCloud Inaonyesha Watumiaji wa Biashara 3x Zaidi Zaidi Kuathiriwa na Phishing kuliko Malware

Austin, TX, USA, 4th Desemba, 2025/CyberNewsWire/-- Phishing imeongezeka kwa 400% kutoka mwaka hadi mwaka, ikionyesha haja ya kuonekana kwa wakati halisi katika uwazi wa utambulisho wa utambulisho. Kampuni ya Ulinzi wa Hatari za Utambulisho, kampuni inayoongoza katika ulinzi wa vitisho vya utambulisho, leo ilitoa takwimu mpya ambazo zinaonyesha ongezeko kubwa la mashambulizi ya phishing ambayo yanalenga watumiaji wa biashara. SpyCloud Maelezo ya SpyCloud Kampuni hiyo imefuatilia ongezeko la 400% mwaka kwa mwaka katika utambulisho wa mafanikio wa phishing, na karibu 40% ya rekodi za phishing milioni 28 zilizochukuliwa ambazo zina anwani ya barua pepe ya biashara - ikilinganishwa na 11.5% tu katika data za malware zilizochukuliwa. "Phishing sasa ni mojawapo ya zana zinazotumika zaidi ambazo wahalifu wa kompyuta hutumia kuingilia mazingira ya kampuni," alisema Trevor Hilligoss, Mkuu wa Utafiti wa Usalama wa SpyCloud. "Huduma za uwezeshaji wa uhalifu wa mtandao, kama vile vifaa vya phishing-kama-huduma ambazo hutoa mashaka ya kuwahakikishia na mbinu za mpinzani-in-the-middle ambazo zinachukua tokens za MFA na kuki za kikao, huweka mbinu za juu katika mikono ya watendaji wenye ujuzi mdogo, na kufanya iwe rahisi zaidi kuliko wakati wowote kuharibu watumiaji kwa kiwango. SpyCloud ni mtoa huduma wa pekee wa kurekebisha na kurekebisha moja kwa moja kwa mafanikio ya data za utambulisho zilizoharibiwa na orodha ya lengo katika kiwango cha juu kabla ya mashambulizi ya kufuatilia kama vile ransomware, udanganyifu, na kuchukua akaunti inaweza kutokea. \n \n "Watu wengi hutegemea ulinzi wa jadi kama filters ya barua pepe, ulinzi wa hatua za mwisho, na elimu ya wafanyakazi ili kuzuia phishing na majaribio ya programu mbaya, lakini zana hizi zinakwenda mpaka sasa," alisema Damon Fleury, Mkurugenzi wa Bidhaa wa SpyCloud. "Washambuliaji bado wanapata - na wakati wanafanya hivyo, ni data ya utambulisho iliyoonyeshwa ambayo inaruhusu uharibifu zaidi. timu za usalama zinahitaji kuwa na tahadhari kuhusu kile ambacho tayari kimeharibiwa na kinachotembea ndani ya ardhi ya uhalifu. Ingawa phishing imekuwa hatua ya kuingia, malware bado ni vektor ya hatari muhimu. Katika umri wa kazi ya mbali na sera za chombo chako mwenyewe, maonyesho ya kibinafsi yanatumiwa zaidi na kuathiri mazingira ya kampuni. Mfano wa hivi karibuni ni ambapo malware kwenye kifaa cha kibinafsi ilisababisha uharibifu wa data ya kampuni ya kibinafsi. Mwaka wa 2025 Nikkei Mwaka wa 2025 Nikkei Ingawa tu 11.5% ya maambukizi ya malware yanayotupwa yanayotumia anwani za barua pepe za biashara moja kwa moja, data za SpyCloud zinaonyesha kwamba wamekuwa waathirika wa infostealer maambukizi ya malware katika historia yao ya digital, iwe juu ya kifaa cha kusimamiwa au yasiyo ya kusimamiwa - kiashiria chenye nguvu kwamba washirika wa vitisho wanageuka upande kutoka kwa akaunti za kibinafsi kwa makampuni. nearly 1 in 2 corporate users karibu 1 katika 2 watumiaji wa kampuni \n \n "Ulinzi wa kampuni inamaanisha kuangalia zaidi ya akaunti za kampuni," Fleury aliongeza. "Kwa sababu ya matumizi ya mara kwa mara ya barua pepe na data ya utambulisho iliyoshirikiwa katika akaunti za kazi na binafsi kama namba za simu za mkononi, mstari kati ya historia ya kibinafsi ya digital ya mtumiaji na upatikanaji wao wa kitaaluma kwa ufanisi haupo tena. SpyCloud ni kiongozi katika ulinzi wa utambulisho wa jumla, kugundua na kulinda mashirika kutoka kwa phishing, malware, na ukiukwaji wa wafanyakazi, wauzaji, na wauzaji katika utambulisho wa kibinafsi na wa kitaaluma. 