Austin, TX, EUA, 4 de decembro de 2025/CyberNewsWire/--O phishing aumentou un 400% ano tras ano, destacando a necesidade de visibilidade en tempo real nas exposicións de identidade. A empresa, líder en protección de ameazas de identidade, publicou hoxe novos datos que mostran un aumento acentuado nos ataques de phishing que apuntan desproporcionadamente aos usuarios empresariais. Espiñeira Espiñeira A compañía rexistrou un aumento do 400% respecto ao ano no número de identidades de phishing exitosas, con case o 40% dos máis de 28 millóns de rexistros de phishing recuperados que conteñen un enderezo de correo electrónico empresarial - en comparación con só o 11,5% nos datos de malware recuperados. Os resultados reforzan un cambio crecente na estratexia dos ciberdelincuentes: o phishing é agora a porta de entrada preferida aos ambientes empresariais, e Os axentes de ameazas están a usar este acceso como un lanzamento para ataques de seguimento, con SpyCloud informando na súa páxina web. "O phishing é agora unha das ferramentas máis escalables que os cibercriminales usan para infiltrarse en ambientes empresariais", dixo Trevor Hilligoss, xefe de investigación de seguridade de SpyCloud. \n \n "Os servizos de habilitación do cibercrime, como os kits de phishing como servizo que automatizan enganos persuasivos e tácticas adversarias que capturan tokens de MFA e cookies de sesión, poñen tácticas avanzadas nas mans de actores de baixa cualificación, facendo máis doado que nunca comprometer aos usuarios a escala. a visibilidade de SpyCloud nestas campañas dá ás organizacións unha vantaxe crítica, axudándolles a detectar quen foi obxectivo e que datos foron expostos, e remediar esas credenciais antes de que poidan ser armados". SpyCloud é o único provedor que recupera e repara automaticamente os datos de identidade fraudulentos e as listas de destino a escala antes de que poidan ocorrer ataques de seguimento como ransomware, fraude e toma de contas. \n \n "Moitas organizacións dependen de defensas tradicionais como a filtración de correo electrónico, a protección de puntos finais e a educación dos empregados para deter os intentos de phishing e malware, pero esas ferramentas só van ata aquí", dixo Damon Fleury, director de produtos de SpyCloud. Aínda que o phishing se converteu nun punto de entrada dominante, o malware segue sendo un vector crítico de ameazas.Na era do traballo remoto e as políticas de traer o seu propio dispositivo, as exposicións persoais son cada vez máis utilizadas para comprometer os ambientes empresariais. Un exemplo recente é o , onde o malware nun dispositivo persoal levou á compromisura de datos empresariais sensibles. 2025 Nikkei quebra 2025 Nikkei quebra A pesar de que só o 11,5% das infeccións de malware recapturadas exfiltraron direccionamentos de correo electrónico empresariais directamente, os datos de SpyCloud mostran que foron vítimas dunha infostealer infección de malware na súa historia dixital, xa sexa nun dispositivo xestionado ou non xestionado - un forte indicador de que os actores de ameazas están a pasar lateralmente de contas persoais a corporativas. Case 1 de cada 2 usuarios corporativos Case 1 de cada 2 usuarios corporativos \n \n "Protexer a empresa significa mirar máis aló das contas corporativas", engadiu Fleury. "Protexer a empresa significa mirar máis aló das contas corporativas", engadiu Fleury. \n \n "Debido ao reuso continuo de contrasinais e datos de identidade compartidos en contas laborais e persoais como números de móbiles, a liña entre o historial dixital persoal dun usuario e o seu acceso profesional efectivamente xa non existe. "Debido ao reuso continuo de contrasinais e datos de identidade compartidos en contas laborais e persoais como números de móbiles, a liña entre o historial dixital persoal dun usuario e o seu acceso profesional efectivamente xa non existe. SpyCloud é líder en protección de identidade holística, detectando e protexendo as organizacións contra a exposición de phishing, malware e violación de empregados, contratistas e vendedores a través de identidades persoais e profesionais. Para aprender máis. aquí aquí Sobre o SpyCloud: As súas solucións automatizadas de protección contra ameazas de identidade aproveitan a análise avanzada e a IA para previr proactivamente a adquisición de ransomware e contas, detectar ameazas de insider, protexer a identidade dos empregados e consumidores e acelerar as investigacións de cibercrime. Espiñeira Espiñeira Os datos de SpyCloud de violacións, dispositivos infectados con malware e phishes exitosos tamén alimentan moitas ofertas populares de seguimento da web escura e protección contra roubo de identidade. Os clientes inclúen sete das 10 Fortune, xunto con centos de empresas globais, empresas de mediano tamaño e axencias gobernamentais en todo o mundo. coa sede en Austin, TX, SpyCloud é o fogar de máis de 200 expertos en seguridade cibernética cuxa misión é protexer as empresas e os consumidores dos datos de identidade roubados que os delincuentes están a usar para atacalos agora. Para saber máis e ver as ideas sobre os datos expostos da súa empresa, os usuarios poden visitar . spycloud.com