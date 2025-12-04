SpyCloud podaci pokazuju da su korporativni korisnici 3 puta vjerojatnije da će biti ciljani od strane phishing nego od strane malvera

Austin, TX, SAD, 4. prosinca 2025./CyberNewsWire/--Phishing je porastao za 400% iz godine u godinu, naglašavajući potrebu za vidljivošću identiteta u realnom vremenu. Lider u zaštiti identiteta od prijetnji objavio je danas nove podatke koji pokazuju oštar porast phishing napada koji neproporcionalno ciljaju korporativne korisnike. SpyCloud špijuniranje Tvrtka je pratila 400% godišnje povećanje uspješnih phishing identiteta, s gotovo 40% od više od 28 milijuna ponovljenih phishing zapisa koji sadrže poslovnu e-mail adresu – u usporedbi s samo 11,5% u ponovljenim malware podacima. Istraživanja potvrđuju sve veću promjenu strategije sajber kriminalaca: phishing je sada preferirani ulaz u korporativna okruženja. Akteri prijetnji koriste ovaj pristup kao lansirni panel za napade nakon napada, a SpyCloud izvješćuje u svom izvješću. Phishing je sada vodeća ulazna točka za ransomware, čineći 35% svih ransomware infekcija. SpyCloud vidi trend koji će se nastaviti 2026. godine Izvješće o prijetnji identiteta 2025. godine SpyCloud vidi trend koji će se nastaviti 2026. godine Izvješće o prijetnji identiteta 2025. godine \n \n "Phishing je sada jedan od najskalabilnijih alata koje kibercriminali koriste za kršenje korporativnih okruženja", rekao je Trevor Hilligoss, šef sigurnosnih istraživanja u SpyCloudu. "Phishing je sada jedan od najskalabilnijih alata koje kibercriminali koriste za kršenje korporativnih okruženja", rekao je Trevor Hilligoss, šef sigurnosnih istraživanja u SpyCloudu. \n \n "Službe koje omogućuju kibernetički kriminal, kao što su kompleti za phishing kao uslugu koji automatiziraju uvjerljive zavjere i taktike protivnika u sredini koje hvata MFA žetone i kolačiće sesije, stavljaju napredne taktike u ruke niskokvalificiranih aktera, čime je lakše nego ikad kompromitirati korisnike u razmjeru. "Službe koje omogućuju kibernetički kriminal, kao što su kompleti za phishing kao uslugu koji automatiziraju uvjerljive zavjere i taktike protivnika u sredini koje hvata MFA žetone i kolačiće sesije, stavljaju napredne taktike u ruke niskokvalificiranih aktera, čime je lakše nego ikad kompromitirati korisnike u razmjeru. SpyCloud je jedini pružatelj koji ponovno preuzima i automatski ispravlja uspješno pretjerane podatke o identitetu i cilja liste na razini prije nego što se mogu dogoditi napadi kao što su ransomware, prijevare i preuzimanje računa. \n \n "Mnoge organizacije se oslanjaju na tradicionalne obrambene mjere kao što su filtriranje e-pošte, zaštita krajnjih točaka i edukacija zaposlenika kako bi zaustavile phishing i pokušaje zlonamjernog softvera, ali ti alati samo idu tako daleko", rekao je Damon Fleury, glavni direktor proizvoda za SpyCloud. "Mnoge organizacije se oslanjaju na tradicionalne obrambene mjere kao što su filtriranje e-pošte, zaštita krajnjih točaka i edukacija zaposlenika kako bi zaustavile phishing i pokušaje zlonamjernog softvera, ali ti alati samo idu tako daleko", rekao je Damon Fleury, glavni direktor proizvoda za SpyCloud. \n \n “Napadači još uvijek prolaze kroz – i kada to učine, to su izloženi podaci o identitetu koji omogućuju daljnju štetu. sigurnosni timovi trebaju biti budni oko onoga što je već kompromitirano i cirkulira u kriminalnom podzemlju. “Napadači još uvijek prolaze kroz – i kada to učine, to su izloženi podaci o identitetu koji omogućuju daljnju štetu. sigurnosni timovi trebaju biti budni oko onoga što je već kompromitirano i cirkulira u kriminalnom podzemlju. Dok je phishing postao dominantna ulazna točka, zlonamjerni softver ostaje kritičan vektor prijetnji.U dobi udaljenog rada i politika davanja vlastitog uređaja, osobne izloženosti sve se više koriste za kompromitiranje korporativnih okruženja. Nedavni primjer je , gdje je malware na osobnom uređaju doveo do kompromisa osjetljivih korporativnih podataka. 2025. godine Nikkei Breach 2025. godine Nikkei Breach Unatoč činjenici da samo 11,5 posto zlonamjernih infekcija izvuče poslovne e-mail adrese izravno, podaci SpyClouda pokazuju da bili su žrtve infostealer malware infekcije u svojoj digitalnoj povijesti, bilo da je na upravljanom ili nezaštićenom uređaju - snažan pokazatelj da se prijetnja akteri kreću bočno od osobnih na korporativne račune. Gotovo 1 od 2 korporativnih korisnika Gotovo 1 od 2 korporativnih korisnika \n \n "Zaštita poduzeća znači gledati izvan korporativnih računa", dodao je Fleury. "Zaštita poduzeća znači gledati izvan korporativnih računa", dodao je Fleury. \n \n "Zbog kontinuirane ponovne uporabe lozinki i podijeljenih podataka o identitetu na poslovnim i osobnim računima kao što su mobilni brojevi, linija između osobne digitalne povijesti korisnika i njihovog profesionalnog pristupa više ne postoji. "Zbog kontinuirane ponovne uporabe lozinki i podijeljenih podataka o identitetu na poslovnim i osobnim računima kao što su mobilni brojevi, linija između osobne digitalne povijesti korisnika i njihovog profesionalnog pristupa više ne postoji. SpyCloud je lider u holističkoj zaštiti identiteta, otkrivanju i zaštiti organizacija od phishinga, zlonamjernog softvera i izloženosti zaposlenicima, izvođačima i dobavljačima preko osobnih i profesionalnih identiteta. Da naučimo više. ovdje ovdje Što je SpyCloud: Njegova automatizirana rješenja za zaštitu od prijetnji identiteta iskorištavaju napredne analize i umjetnu inteligenciju kako bi proaktivno spriječili preuzimanje ransomware-a i računa, otkrili prijetnje iz inozemstva, zaštitili identitet zaposlenika i potrošača te ubrzali istrage o cybercrime. špijuniranje špijuniranje SpyCloudovi podaci iz kršenja, uređaja zaraženih zlonamjernim softverom i uspješnih phishova također omogućuju mnoge popularne ponude za praćenje tamne mreže i zaštitu od krađe identiteta. Središte tvrtke u Austinu, TX, SpyCloud je dom za više od 200 stručnjaka za kibersigurnost čija je misija zaštititi poduzeća i potrošače od ukradenih podataka o identitetu koje kriminalci koriste kako bi ih ciljali. Da biste saznali više i vidjeli uvid u izložene podatke svoje tvrtke, korisnici mogu posjetiti . 