SpyCloud-gegevens tonen 3x meer kans dat zakelijke gebruikers worden gericht door phishing dan door malware

Austin, TX, VS, 4 december 2025/CyberNewsWire/--Phishing is 400% gestegen van jaar tot jaar, wat de noodzaak van real-time zichtbaarheid in identiteitsblootstellingen benadrukt. , de leider in identiteitsdreigingsbescherming, heeft vandaag nieuwe gegevens vrijgegeven die tonen aan een sterke stijging van phishing-aanvallen die onevenredig gerichte zakelijke gebruikers. SpyCloud SpyCloud Het bedrijf heeft een jaarlijks toename van 400% in succesvolle phishing-identiteiten gemeld, met bijna 40% van de meer dan 28 miljoen heroverhaalde phishing-records die een bedrijfs-e-mailadres bevatten – vergeleken met slechts 11,5% in heroverhaalde malware-gegevens. De bevindingen versterken een groeiende verschuiving in de strategie van cybercriminelen: phishing is nu de voorkeursgateway naar bedrijfsomgevingen. Bedreigingsactoren gebruiken deze toegang als een launchpad voor follow-on-aanvallen, met SpyCloud rapportage in zijn Phishing is nu het toonaangevende toegangspunt voor ransomware, wat goed is voor 35% van alle ransomware-infecties. SpyCloud ziet deze trend doorgaan in 2026 2025 Identity Threat Report SpyCloud ziet deze trend doorgaan in 2026 2025 Identity Threat Report \n \n “Phishing is nu een van de meest schaalbare tools die cybercriminelen gebruiken om zakelijke omgevingen te breken”, aldus Trevor Hilligoss, Head of Security Research bij SpyCloud. “Phishing is nu een van de meest schaalbare tools die cybercriminelen gebruiken om zakelijke omgevingen te breken”, aldus Trevor Hilligoss, Head of Security Research bij SpyCloud. \n \n “Cybercrime-faciliterende diensten, zoals phishing-as-a-service kits die overtuigende verleidingen automatiseren en tegenstander-in-the-middle tactieken die MFA-tokens en sessiecookies vastleggen, zetten geavanceerde tactieken in de handen van laaggeschoolde spelers, waardoor het gemakkelijker dan ooit is om gebruikers op schaal in gevaar te brengen. “Cybercrime-faciliterende diensten, zoals phishing-as-a-service kits die overtuigende verleidingen automatiseren en tegenstander-in-the-middle tactieken die MFA-tokens en sessiecookies vastleggen, zetten geavanceerde tactieken in de handen van laaggeschoolde spelers, waardoor het gemakkelijker dan ooit is om gebruikers op schaal in gevaar te brengen. SpyCloud is de enige provider die succesvol gefixeerde identiteitsgegevens herhaalt en automatisch herstelt en lijsten op grote schaal richt voordat follow-on-aanvallen zoals ransomware, fraude en accountovername kunnen optreden. \n \n "Veel organisaties vertrouwen op traditionele verdedigingen zoals e-mailfiltering, endpointbescherming en personeelsopleiding om phishing en malware-pogingen te stoppen, maar die tools gaan alleen maar zo ver", zei Damon Fleury, Chief Product Officer van SpyCloud. "Veel organisaties vertrouwen op traditionele verdedigingen zoals e-mailfiltering, endpointbescherming en personeelsopleiding om phishing en malware-pogingen te stoppen, maar die tools gaan alleen maar zo ver", zei Damon Fleury, Chief Product Officer van SpyCloud. \n \n “Aanvallers komen nog steeds door – en wanneer ze dat doen, zijn het de blootgestelde identiteitsgegevens die verdere schade mogelijk maken. beveiligingsteams moeten waakzaam zijn over wat al is gecompromitteerd en circuleren in de criminele ondergrond. preventie is belangrijk, maar zonder real-time zichtbaarheid en post-compromis remedie, het is niet genoeg.” “Aanvallers komen nog steeds door – en wanneer ze dat doen, zijn het de blootgestelde identiteitsgegevens die verdere schade mogelijk maken. beveiligingsteams moeten waakzaam zijn over wat al is gecompromitteerd en circuleren in de criminele ondergrond. preventie is belangrijk, maar zonder real-time zichtbaarheid en post-compromis remedie, het is niet genoeg.” Terwijl phishing een dominant ingangspunt is geworden, blijft malware een kritische bedreigingsvector.In het tijdperk van remote work en bring-your-your-device-beleid worden persoonlijke blootstellingen steeds vaker gebruikt om bedrijfsomgevingen in gevaar te brengen. Een recent voorbeeld is de , waar malware op een persoonlijk apparaat leidde tot het compromis van gevoelige bedrijfsgegevens. 2025 Nikkei breach 2025 Nikkei breken Ondanks dat slechts 11,5% van de gerecapiteerde malware-infecties zakelijke e-mailadressen rechtstreeks exfiltreren, laten SpyCloud-gegevens zien dat hebben het slachtoffer geweest van een infostealer malware-infectie in hun digitale geschiedenis, of dat nu op een beheerd of onbeheerd apparaat is - een sterke indicator dat bedreigende actoren zijwaarts van persoonlijke naar zakelijke accounts gaan. nearly 1 in 2 corporate users Bijna 1 op de 2 zakelijke gebruikers \n \n “Het beschermen van de onderneming betekent verder kijken dan corporate accounts”, voegde Fleury eraan toe. “Protecting the enterprise means looking beyond corporate accounts,” Fleury added. \n \n “Door het voortdurende hergebruik van wachtwoorden en gedeelde identiteitsgegevens over werk- en persoonlijke accounts zoals mobiele nummers, bestaat de lijn tussen de persoonlijke digitale geschiedenis van een gebruiker en hun professionele toegang effectief niet meer. “Door het voortdurende hergebruik van wachtwoorden en gedeelde identiteitsgegevens over werk- en persoonlijke accounts zoals mobiele nummers, bestaat de lijn tussen de persoonlijke digitale geschiedenis van een gebruiker en hun professionele toegang effectief niet meer. SpyCloud is de leider in holistische identiteitsbescherming, het detecteren en beschermen van organisaties tegen phishing, malware en inbreuk blootstelling van werknemers, aannemers en leveranciers over persoonlijke en professionele identiteiten. Om meer te leren. hier hier Over SpyCloud: De geautomatiseerde identiteitsdreigingsbeschermingsoplossingen maken gebruik van geavanceerde analytics en AI om ransomware en accountovername proactief te voorkomen, insider bedreigingen te detecteren, de identiteit van werknemers en consumenten te beschermen en onderzoek naar cybercriminaliteit te versnellen. SpyCloud SpyCloud SpyCloud's gegevens van inbreuken, malware-geïnfecteerde apparaten en succesvolle phishes ondersteunen ook veel populaire dark web monitoring en identiteitsdiefstal bescherming aanbiedingen. 