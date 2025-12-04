Iinkcukacha ze-SpyCloud zibonisa abasebenzisi be-corporate 3x engaphezulu ukuba zihlanganiswe yi-phishing kunokuba yi-malware

Austin, TX, USA, 4th Disemba, 2025/CyberNewsWire/--I-Phishing iye yandisa i-400% ngonyaka ngexesha elide, okucacisa inkinga yokubonisa kwimeko ye-identity ngexesha elifanayo. Umphathi we-Identity Threat Protection, umphathi we-Identity Threat Protection, ushiye iinkcukacha ezintsha ezibonisa ukwandisa i-phishing attacks ezininzi ezinikezelwa kubathengi be-corporate. Ukucinga Ukucinga I-Company ibonelela i-400% yentlawulo yonyaka kwi-identity ye-phishing, kunye ne-40% ka-28,000,000 iinkcukacha ze-phishing ezihambelana ne-address ye-imeyile ye-business – ngokulinganiswa ne-11.5% kuphela kwi-data ye-malware ezihambelana. I-result ye-advertising kwiimveliso ukuba abasebenzi zabo zithathwe kwi-attacks ze-phishing ngaphezulu kwe-infostealer malware. Iziphumo zihlanganisa ukuguqulwa okuqhubekayo kwi-strategy ye-cybercriminals: i-phishing yinto i-gateway yokufuneka kwiinkalo zebhizinisi, kwaye I-Threat Actors isebenzisa le access njenge-launchpad yeengxaki ezilandelayo, kunye ne-SpyCloud yokubonisa kwi-website yayo. Phishing iye yindawo yokuqala yokufika i-ransomware, ebonakalisa i-35% yinkqubo ze-ransomware. I-SpyCloud ibonelela ukuba le nkqubo iyaqhubeka ngo-2026 I-2025 I-Identity Threat Report

"I-phishing yinto yindlela ezininzi ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo. "I-phishing yinto yindlela ezininzi ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo. \n \n "Iinkonzo zokusetyenziswa kwe-cybercrime, ezifana ne-phishing-as-a-service kits ezihambisa iingcamango ezihambisa kunye ne-adversary-in-the-middle tactics ezihambisa i-MFA tokens kunye ne-session cookies, zihlanganisa izixhobo ezihambileyo kumazwe afanelekileyo, okwenza kube lula kunokuba kuthatha abasebenzisi kwi-scale. I-Visibility ye-SpyCloud kwiinkampanye zibonisa iinkonzo ezininzi, ukunceda ukucacisa abantu abalandeli kunye needatha ezinxulumene, kunye nokuguqula iziqinisekiso ezininzi ngaphambi kokuba ziye ziye zihambiswa." I-SpyCloud yinkonzo yokufaka kunye nokuguqulwa okuzenzakalelayo iinkcukacha ze-identity ezifanelekileyo kunye ne-targeting lists kwi-scale ngaphambi kokufumana i-attacks ezilandelayo ezifana ne-ransomware, i-fraud, kunye ne-acquisition ye-account.

"Izifundo ezininzi ziquka izixhobo zokuzonwabise ezivamile ezifana ne-imeyile yokufilisha, ukhuseleko lomsebenzisi, kunye nokufunda abasebenzi ukucindezela i-phishing kunye ne-malware, kodwa le zixhobo zithunyelwe kwakhona," wathi Damon Fleury, Chief Product Officer ye-SpyCloud.

"I-attackers ikwazi ukufumana - kwaye xa bafumana, iinkcukacha ze-identity ezibonakalayo zibonakalisa izifo ezininzi. Amaqela zokhuseleko zinokufuneka malunga neengxaki ezidlulileyo kunye neengxaki ezidlulileyo kwi-criminal underground. Ukucaciswa kubalulekile, kodwa ngaphandle kwexesha elifanelekileyo kunye ne-post-compromise remedy, ayikho. " "I-attackers ikwazi ukufumana - kwaye xa bafumana, iinkcukacha ze-identity ezibonakalayo zibonakalisa izifo ezininzi. Amaqela zokhuseleko zinokufuneka malunga neengxaki ezidlulileyo kunye neengxaki ezidlulileyo kwi-criminal underground. Ukucaciswa kubalulekile, kodwa ngaphandle kwexesha elifanelekileyo kunye ne-post-compromise remedy, ayikho. " Nangona i-phishing yaba kwindawo yokufumana, i-malware ibekwe yintloko yeengxaki ezininzi. Kwixesha lokuvelisa kwimveliso ye-remote kunye ne-bring-your-your-your-device, i-exposure ye-private isetyenziselwa ukusetyenziswa kwimeko ze-enterprise. Umzekelo olutsha i , apho i-malware kwi-device ye-personal iye yenza i-compromise yeedatha ze-computer sensitive. I-2025 i-Nikkei Breach

Nangona kuphela i-11.5% yeengxaki ze-malware ezivela kwi-imeyile ye-business ngqo, idatha ze-SpyCloud zibonisa ukuba iingxaki ze-infostealer ye-malware kwi-history yayo ye-digital, okanye kwi-device eyenziwe okanye engabonakaliweyo – umzekelo enzima ukuba ama-threats actors zithembisa kwi-akhawunti ze-private kwi-corporate. malunga 1 kwi-2 abasebenzisi be-corporate

"Ukuvelisa inkampani kufuneka ukhangele kwi-akhawunti ze-corporate," i-Fleury ibandakanya.

"Ukuba ukusetyenziswa okuqhubekayo kweengcingo kunye needatha ze-identity ezahlukahlukeneyo kwi-akhawunti ze-job kunye ne-akhawunti ze-personal ezifana neenombolo ze-mobile, i-line phakathi kwe-history ye-digital ye-username ye-username kunye ne-access ye-professional iyafumaneka kakhulu. Ngoko ke kubalulekile ukucacisa kunye nokuguqula i-exposures kwi-spectrum epheleleyo ye-identity ye-digital ye-individual."

I-SpyCloud yinkampani yokukhusela i-identity epheleleyo, ukucacisa kunye nokukhusela iinkampani kwi-phishing, i-malware, kunye ne-breach exposures yabasebenzi, abathengisi kunye nabathengisi kwi-identity yomsebenzisi kunye ne-professional. Ukufundisa ngaphezulu. Yiba Yiba Ngaphandle kweSpyCloud: izisombululo ze-identity threat protection ziquka i-Analytics kunye ne-AI ezihlangeneyo ukucacisa i-ransomware kunye ne-acquisition ye-akhawunti, ukucacisa iintlungu ze-insider, ukhuseleko i-identity yeempahla kunye ne-consumer, kunye nokukhuthaza izifundo ze-cybercrime. Ukucinga Ukucinga Iinkcukacha ze-SpyCloud ezivela kwiingxaki, izixhobo ze-malware, kunye ne-phishes ezifanelekileyo ziquka iinkonzo ezininzi ezidumileyo ze-dark web kunye ne-identity theft protection. Iinkcukacha zihlanganisa iiyunithi ezimbini zeFortune 10, kunye neentlobo zeengcali zehlabathi, iinkampani ezincinane kunye neengcango zoluntu emhlabeni wonke. I-SpyCloud, esekelwe e-Austin, eTX, ibekwe kwiiyunithi ezininzi ze-200 zeengcali ze-cybersecurity ezinxulumene nokukhusela iimveliso kunye neengcali kwiinkcukacha ze-identity ezidlulileyo ezisetyenziswa ukuba zithembele ngoku. 