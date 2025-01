Pse Financimi i Kërkimit të Iniciativës së NIH-së për BRAIN është duke u zbehur

Nuk ka gjen për një top dhe nuk ka neuron për një këpucë. Mund të ketë lidhje për aq kohë sa të jetë e mundur, por ato nuk kanë gjasa të gjenden. Gjenet shprehen kur luani një top ose flitet për të. Neuronet janë aktivë kur veshin një këpucë ose e diskutojnë atë, por pyetja është, çfarë përfaqëson një top apo një këpucë brenda kafkës?







Topi ose këpucët që janë në botën e jashtme janë në një formë brenda kafkës. Cilat komponentë brenda kafkës e kanë këtë paraqitje? Cilat janë veçoritë e tyre dhe si ndërveprojnë?







Nëse ka komponentë posaçërisht për përfaqësimet [të eksterceptimit dhe interceptimit], atëherë si mund të formësojnë se si kuptohen dhe trajtohen çrregullimet mendore, si dhe çrregullimet neurodegjenerative, pastaj inteligjenca natyrore, të mësuarit, ndërgjegjja, varësia e kështu me radhë?







Ka një interaktiv të kohëve të fundit nga Nature , Çfarë është kaq e veçantë për trurin e njeriut? , duke deklaruar se, "Kur krahasohet shprehja e gjeneve midis specieve, shumë dallime rezulton të jenë të lidhura me mënyrën se si lidhjet midis neuroneve - të quajtura sinapse - lidhen dhe sinjalizojnë me njëri-tjetrin."







Kufiri tjetër për përparimin në kërkimin global të neuroshkencës janë sinjalet elektrike dhe kimike, në grupe në grupe neuronesh, si bazë për përfaqësimin [ose interpretimin] e të gjitha funksioneve. Jo sinjalet si mjet komunikimi, por sinjalet si bazë për të cilën organizohet informacioni, sepse nëse neuronet do të komunikonin erën, si erdhën ata nga konfigurimi i asaj ere? Dhe cili do të ishte ndryshimi midis mënyrës se si erdhi konfigurimi dhe stafetës?









Nëse sinjalet mund të transmetojnë konfigurime ndijore, teorizohet se është e mundur vetëm sepse sinjalet i kanë konfiguruar ato, duke përzier mekanizimin dhe transportin. Nëse nuk është kështu, atëherë çfarë i mblodhi konfigurimet e një topi ose një këpucësh, që sinjalet të transportoheshin? Atëherë sa i ndryshëm është burimi nga sinjalet? Dhe çfarë i konvertoi ato për t'u bërë gati për transport?







Çfarë është mendja e njeriut? Si ndryshon nga truri, trupi, neuronet dhe gjenet? Cila është marrëdhënia e tyre? Si i mekanizon funksionet mendja? Cili është roli i mendjes në shëndetin mendor, sëmundjet, sëmundjet degjenerative, varësinë, ndërgjegjen dhe implikimet për inteligjencën artificiale?







Edhe një koncept i përafërt se si [grupet e] sinjaleve shpjegojnë depresionin, si rezultat i Iniciativës NIH BRAIN, do të ishte bërë një lajm thelbësor që do të kishte nxitur financimin dhe do ta shtynte pjesën tjetër të kërkimit në prioritet kolektiv, për mbështetje, në të gjithë burimet.







Gjenet nuk i njohin njësitë në fizikë, as neuronet nuk mutojnë [në anatomi] kur [një individ po] deklaron një model ekonomik. Gjenet përgatisin shabllonet me anë të të cilave sinjalet ndërtojnë konfigurime ndërsa neuronet [dhe sinapset e tyre] bëhen urat për të cilat konfigurimet [sipas sinjaleve] ndërtohen dhe transportohen [nga sinjalet], konceptualisht. Sinjalet janë mendja e njeriut dhe ato kanë një pjesë të madhe autonomie.





Progresi është kërkimi i burimit të përfaqësimit, më pas ndjekja e eksplorimeve drejt mundësive për përparime më të gjera , ndërkohë që studimet e vazhdueshme kanë kohë të mjaftueshme për t'u çelur.







Mendja e njeriut teorizohet të jetë koleksioni i të gjitha sinjaleve elektrike dhe kimike të neuroneve me të gjitha ndërveprimet dhe veçoritë e tyre, në grupe, në grupe neuronesh, nëpër sistemet nervore qendrore dhe periferike.







Iniciativa e NIH BRAIN gjithashtu nuk ka pasur ndonjë hap të madh konceptual, ndërsa një hapje është e disponueshme në grupet e sinjaleve elektrike dhe kimike, me një shans më të mirë për të nxitur më shumë financime kërkimore dhe për t'iu përgjigjur disa të panjohurave.







Ka një histori të kohëve të fundit në The Transmitter , neuroshkencëtarët që rrëmbejnë nga shkurtimet e kaluara mbrojnë më shumë financime të BRAIN Initiative , duke deklaruar se, "Iniciativa BRAIN humbi 278 milionë dollarë në financim nga buxheti i vitit 2023 deri në buxhetin e vitit 2024. Ky ndryshim, i shpallur në prill. reflektonte një ulje të planifikuar të kontributeve në program nga Akti i kurave të shekullit të 21-të dhe nr Rritja e njëkohshme e përvetësimeve bazë Programi i mbajti të financuara grantet e vazhdueshme, por mundësitë e reja të shumta u anuluan ose u ndërprenë në maj. për të synuar lloje specifike të qelizave për terapi gjenetike Pavarësisht një rënie prej 40 për qind të financimit në fillim të këtij viti, Iniciativa e BRAIN, Instituti Kombëtar Programi i Shëndetit (NIH) që financon një pjesë të madhe të kërkimeve bazë të neuroshkencës, mbetet një "prioritet i lartë", tha drejtoresha e agjencisë, Monica Bertagnolli, në një seancë dëgjimore të Komisionit të Dhomës së Përmasave të Dhomës së Përfaqësuesve të martën.







Ka një koment të fundit në Nature , Iniciativa BRAIN: një program pionier në greminë , duke thënë se, "I nisur në vitin 2013, Iniciativa BRAIN (TRURI) në Shtetet e Bashkuara synonte të zhbllokonte misteret e trurit dhe të zhvillonte trajtime të reja për neurologjinë dhe çrregullimet neuropsikiatrike Suksesi i këtij programi dëshmohet nga zbulimet dhe zhvillimi i përshpejtuar i ndërhyrjeve që po ndodhin në Megjithatë, një shkurtim i fundit prej 40% në fondet për BRAIN kërcënon këtë mundësi një herë në gjeneratë për të zgjidhur misteret themelore të trurit dhe për të arritur përparime të trajtimit që dikur i mendonim të pamundura.