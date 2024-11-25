Почему финансирование исследований в рамках инициативы BRAIN Национального института здравоохранения сокращается

Нет гена для мяча, и нет нейрона для ботинка. Коннектомика может существовать сколь угодно долго, но вряд ли ее найдут. Гены экспрессируются, когда играешь в мяч или говоришь о нем. Нейроны активны, когда носишь ботинок или обсуждаешь его, но вопрос в том, что представляет собой мяч или ботинок в черепе?







Мяч или ботинок, которые находятся во внешнем мире, имеют форму внутри черепа. Какие компоненты внутри черепа имеют это представление? Каковы их особенности и как они взаимодействуют?







Если существуют компоненты, специально предназначенные для представлений [экстероцепции и интероцепции], то как они могут определять понимание и лечение психических расстройств, а также нейродегенеративных расстройств, естественного интеллекта, обучения, сознания, зависимости и т. д.?







Недавно в журнале Nature вышла интерактивная статья «Что такого особенного в человеческом мозге?» , в которой говорится: «При сравнении экспрессии генов у разных видов многие различия оказываются связаны с тем, как связи между нейронами — называемые синапсами — соединяются и передают сигналы друг другу».







Следующим рубежом прогресса в глобальных исследованиях нейронауки являются электрические и химические сигналы, в наборах в кластерах нейронов, как основа для представления [или интерпретации] всех функций. Не сигналы как средства коммуникации, а сигналы как основа, для которой организована информация, потому что если нейроны передавали запах, как они получили конфигурацию этого запаха? И в чем будет разница между тем, как появилась конфигурация, и реле?









Если сигналы могут передавать сенсорные конфигурации, то теоретически это возможно только потому, что сигналы их конфигурируют, смешивая механизацию и транспорт. Если это не так, то что собрало конфигурации мяча или ботинка, чтобы сигналы транспортировались? Тогда насколько отличается источник от сигналов? И что преобразовало их, чтобы подготовить к транспортировке?







Что такое человеческий разум? Чем он отличается от мозга, тела, нейронов и генов? Какова их связь? Как разум механизирует функции? Какова роль разума в психическом здоровье, болезнях, дегенеративных заболеваниях, зависимости, сознании и последствия для искусственного интеллекта?







Даже приблизительная концепция того, как [наборы] сигналов объясняют депрессию, в результате инициативы NIH BRAIN стала бы важной новостью, которая бы стимулировала финансирование и подтолкнула бы остальные исследования к коллективному приоритету для поддержки из разных источников.







Гены не знают единиц в физике, и нейроны не мутируют [в анатомии], когда [индивид] формулирует экономическую модель. Гены готовят шаблоны, по которым сигналы строят конфигурации, в то время как нейроны [и их синапсы] становятся мостами, по которым конфигурации [сигналами] строятся и транспортируются [сигналами], концептуально. Сигналы — это человеческий разум, и они обладают большой степенью автономии.





Прогресс заключается в поиске источника представления, а затем в продолжении исследований в направлении возможностей более широких достижений , пока текущие исследования имеют достаточно времени для вызревания идей.







Теоретически человеческий разум представляет собой совокупность всех электрических и химических сигналов нейронов со всеми их взаимодействиями и особенностями, объединенных в группы, кластеры нейронов, в центральной и периферической нервной системе.







Инициатива NIH BRAIN также не претерпела никаких серьезных концептуальных изменений, хотя в наборах электрических и химических сигналов имеются открытые возможности, позволяющие привлечь больше финансирования исследований и ответить на несколько неизвестных вопросов.







Недавно на The Transmitter появилась статья: Нейробиологи, оправившиеся от прошлых сокращений, выступают за большее финансирование инициативы BRAIN , заявив, что «инициатива BRAIN потеряла 278 миллионов долларов финансирования из бюджета на 2023 и 2024 финансовый год. Это изменение, объявленное в апреле, отражало запланированное сокращение взносов в программу из Закона о лечении в 21 веке и отсутствие одновременного увеличения базовых ассигнований. Программа продолжала финансировать текущие гранты, но в мае были отменены или прекращены многочисленные новые возможности. Эти ресурсы продвинули трансляционные исследования — например, привели к разработке нейропротезов для восстановления способности говорить и вирусных векторов для воздействия на определенные типы клеток для генной терапии. Несмотря на 40-процентное сокращение финансирования в начале этого года, инициатива BRAIN, программа Национальных институтов здравоохранения (NIH), которая финансирует большие объемы фундаментальных исследований в области нейронауки, остается «высокоприоритетной», заявила директор агентства Моника Бертаньолли в Палате представителей США. Слушания в Комитете по ассигнованиям состоятся во вторник».







Недавно в журнале Nature появился комментарий под названием «Инициатива BRAIN: новаторская программа на грани» , в котором говорится, что «Инициатива BRAIN (BRAIN) была запущена в 2013 году в США с целью раскрытия тайн мозга и разработки новых методов лечения неврологических и нейропсихиатрических расстройств. Об успехе этой программы свидетельствуют ускоренные открытия и разработка вмешательств, которые происходят в режиме реального времени. Однако недавнее сокращение финансирования BRAIN на 40% ставит под угрозу эту уникальную возможность разгадать фундаментальные тайны мозга и достичь прорывов в лечении, которые мы когда-то считали невозможными».