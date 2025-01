Imaraykutaq kay NIH kaqpa BRAIN Initiative Research Funding kaqnin Wilting kachkan

Manam kanchu pelotapaq gen, manataqmi kanchu neuronapas zapatopaq. Conectómicas nisqakunaqa kanmanmi atikusqanman hina ichaqa manan tarikunmanchu. Genes nisqakunaqa pelotata pukllachkaspa utaq chaymanta rimaspam qawachikun. Zapatota churakuspa otaq chaymanta rimaspaqa neuronas nisqakunan llank’anku, ichaqa tapukuyqa kaymi: ¿imataq cráneo ukhupi pelota otaq zapatota representan?







Hawa pachapi kaq pelota icha zapatoqa uma tullu ukhupi huk rikch'ayniyuqmi. ¿Ima componentestaq cráneo ukhupi kay representación nisqayuq kanku? ¿Imakunan paykunaq ruwayninku, imaynatataq hukllanakunku?







Sichus kan componentes específicamente representaciones kaqpaq [exterocepción kaqmanta chaymanta interocepción kaqmanta], chaymanta ¿imaynatataq formankuman imaynatachus trastornos mentales entiendekunku chaymanta hampikunku, chaymanta trastornos neurodegenerativos kaqmanta, chaymanta inteligencia natural, yachay, conciencia, vicio chaymanta wakkuna?







There is a recent interactive by Nature , ¿Imataq ancha sumaq runap umachanmanta? , kayta nispa, "Expresión génicata tukuy rikch'aqkunapi tupachispaqa, achka chikanchakuykunam tupan imayna neuronaspura tinkiykuna — sinapsis sutiyuq — huknin hukninwan tinkinku chaymanta señalanku".







Kay qatiq frontera ñawpaqman purinapaq kay pachantinpi neurociencia investigación kaqpi kay señales eléctricas chanta químicas kaqwan, kay conjuntos kaqpi kay clusters de neuronas kaqpi, kay base hina representación [utaq interpretación] kaqpaq tukuy ruwaykunamanta. Mana señalkunachu medio de comunicación hina, aswanpas señalkuna base hina willakuy organizasqa, imaraykuchus sichus neuronas asnayta willasharqanku chayqa, ¿imaynatataq hamurqanku chay asnaypa configuración nisqawan? Hinaspa, ¿imataq hukniray kanman imayna configuración hamusqanwan reléwan?









Sichus señalkuna configuraciones sensoriales nisqakunata retransmitiyta atinku chayqa, teorizakunmi, chaytaqa atikunmi señalkuna configurarkuraykulla, mecanización nisqawan transporte nisqawan chaqruspa. Sichus mana chay hinachu chayqa, ¿imataq huñurqan huk pelota otaq zapatoq configuracionninkunata, chay señalkuna apananpaq? Hinaptinqa, ¿hayk’a hukniraytaq chay fuente señalkunamanta? Hinaspa, ¿imataq chaykunata tikrarqa transportepaq listo kananpaq?







¿Imataq runapa yuyaynin? ¿Imaynapin hukniray umamanta, cuerpomanta, neuronasmanta, genesmantawan? ¿Imaynataq paykunapa kuyanakusqanku? ¿Imaynatataq yuyayqa mecanizacionta ruwan? ¿Ima ruwaytaq yuyaypa ruwaynin yuyaypi, unquypi, degenerativa unquykunapi, viciopi, concienciapi, inteligencia artificialpaq implicacionninkunapipas?







Huk askha yuyaypas imaynatachus kay [conjuntos de] señales nisqakuna llakikuymanta sut’inchanku, kay NIH BRAIN Initiative kaqpa rurun hina, huk sustancial willakuyman tukunman karqa mayqinchus qullqita kallpachanman karqa chanta puchuq investigación kaqta tanqanman karqa kay colectiva prioridad kaqman, yanapakuypaq, tukuy fuentes kaqpi.







Genes nisqakunaqa manan yachankuchu física nisqapi unidadkunata, nitaqmi neuronas nisqakunapas [anatomía nisqapi] mutacionta ruwankuchu [huk runa] huk modelo económico nisqamanta willashaqtin. Genes plantillas nisqakunata wakichinku mayqinkunawanchus señales configuracionesta ruwanku neuronas [hinallataq sinapsisninku] puentekunaman tukunku mayqinkunapaqchus configuraciones [señaleswan] ruwasqa kanku chanta apasqa kanku [señaleswan], conceptualmente. Señales nisqakunaqa runap yuyayninmi hinaspapas hatun franja autonomía nisqayuqmi.





Progresoqa maskaymi representacionpa maymanta hamuyninta, chaymanta qatipaymi exploracionkunata atiykunaman aswan hatun ñawpaqman puririykunapaq , chaynallataqmi estudiokuna puririq suficiente tiempoyuq kanku hachanankupaq.







Runapa yuyayninqa teorizasqam, neuronakunap llapa eléctrico , químico nisqa señalninkunap huñusqanmi, tukuy tinkuyninwan, rikch'ayninkunawanpas, huñusqakunapi, neuronakunap qutukunapi, chawpi , muyuriq nervios nisqakunap chimpanpi.







Kay NIH BRAIN Iniciativa kaqpas mana ima hatun salto conceptual kaqtapas ruwarqachu, huk kichariy kaqtaq kay conjuntos de señales eléctricas chanta químicas kaqpi kachkan, aswan allin chansayuq aswan investigación qullqita inducinanpaq chanta achkha mana riqsisqa kaqkunaman kutichiypaq.







There is a recent story on The Transmitter , Neuroscientists reeling from past cuts advocate for more BRAIN Initiative funding , kayta nispa, "BRAIN Initiative 278 hunu dólares qullqita chinkachirqa 2023 watamanta 2024 wata qullqi qullqikama. Chay tikray, willasqa abril killapi, rikuchirqa huk planificasqa pisiyayta programaman yanapakuykunamanta Siglo XXI Cures nisqamanta Actuación chaymanta mana huk kutillapi apropiaciones bases yapaymanta programaqa subvenciones continuas qullqichasqata waqaycharqa, ichaqa achka musuq oportunidadkuna mayo killapi cancelasqa utaq tukusqa karqa Chay recursokuna ñawpaqman purichirqanku investigación tikrayta —chaywan, huk rikch’anapaq, neuroprótesis ruwayman piqpa rimay atiyninta kutichipunanpaq chanta vectores virales kaqta kay tipos específicos celulares kaqta kay terapia génica kaqpaq kay 40 pachakmanta huknin pisiyaptinpas wata, kay BRAIN Initiative, kay Institutos Nacionales de Salud (NIH) programa qullqiwan yanapan hatun franjas investigación básica neurociencia kaqmanta, hinallam “alto prioridad”, kay agenciapa directora, Monica Bertagnolli, nirqa huk audiencia kay Comité de Apropiaciones kaqmanta Estados Unidos kaqpi kay martes p’unchawpi. ".







Chayllaraqmi kachkan Nature , The BRAIN initiative: a pioneering program on the precipice , kayta nispa, "2013 watapi qallarisqa, Estados Unidospi BRAIN Initiative (BRAIN) nisqa umap pakasqa yachayninkunata kichariyta munarqa, musuq hampikunata neurológico nisqapaq ruwayta munarqa". hinallataq trastornos neuropsiquiátricos nisqakuna kay programa allin kasqanqa rikukunmi usqhaylla tarikusqanwan hinallataq wiñasqanwan de intervenciones kaqmanta mayqinkunachus chiqa pachapi ruwakuchkanku Ichaqa, huk qhipa 40% qullqi kuchusqa kay BRAIN kaqpaq manchachikun kay huk kutilla huk miraypi oportunidadta allichaypaq fundamental misteriokuna cerebro kaqmanta chanta kay tratamientomanta ruphaykunata aypanapaq, mayqinkunatachus huk kuti mana atikuqta yuyarqayku."