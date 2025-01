Pourquoi le financement de la recherche de l'initiative BRAIN du NIH s'affaiblit

Il n’existe pas de gène pour un ballon, ni de neurone pour une chaussure. La connectomique pourrait exister aussi longtemps que possible, mais il est peu probable qu’elle soit trouvée. Les gènes s’expriment lorsque l’on joue avec un ballon ou que l’on en parle. Les neurones sont actifs lorsque l’on porte une chaussure ou que l’on en parle, mais la question est de savoir ce que représente un ballon ou une chaussure dans le crâne.







La balle ou la chaussure qui se trouve dans le monde extérieur se trouve sous une forme à l'intérieur du crâne. Quels composants du crâne ont cette représentation ? Quelles sont leurs caractéristiques et comment interagissent-ils ?







S’il existe des composantes spécifiques aux représentations [de l’extéroception et de l’interoception], alors comment peuvent-elles façonner la manière dont les troubles mentaux sont compris et traités, ainsi que les troubles neurodégénératifs, l’intelligence naturelle, l’apprentissage, la conscience, la dépendance, etc. ?







Une étude interactive récente de Nature , intitulée « Qu'est-ce qui est si spécial dans le cerveau humain ? » , indique que « lorsque l'on compare l'expression des gènes entre les espèces, de nombreuses différences s'avèrent liées à la manière dont les connexions entre les neurones, appelées synapses, se connectent et se signalent les unes aux autres. »







La prochaine frontière du progrès dans la recherche mondiale en neurosciences concerne les signaux électriques et chimiques, regroupés en groupes de neurones, comme base de représentation [ou d’interprétation] de toutes les fonctions. Non pas les signaux comme moyen de communication, mais les signaux comme base sur laquelle l’information est organisée, car si les neurones communiquaient une odeur, comment obtiendraient-ils la configuration de cette odeur ? Et quelle serait la différence entre la façon dont la configuration est obtenue et le relais ?









Si les signaux peuvent transmettre des configurations sensorielles, on suppose que cela n'est possible que parce que les signaux les ont configurées, en combinant mécanisation et transport. Si ce n'est pas le cas, alors qu'est-ce qui a assemblé les configurations d'une balle ou d'une chaussure, pour que les signaux les transportent ? Dans ce cas, quelle est la différence entre la source et les signaux ? Et qu'est-ce qui les a converties pour qu'elles soient prêtes à être transportées ?







Qu'est-ce que l'esprit humain ? En quoi est-il différent du cerveau, du corps, des neurones et des gènes ? Quelle est leur relation ? Comment l'esprit mécanise-t-il les fonctions ? Quel est le rôle de l'esprit dans la santé mentale, la maladie, les maladies dégénératives, la toxicomanie, la conscience et les implications pour l'intelligence artificielle ?







Même un concept approximatif de la manière dont les [ensembles de] signaux expliquent la dépression, à la suite de l'Initiative BRAIN du NIH, serait devenu une nouvelle importante qui aurait alimenté le financement et propulsé le reste de la recherche vers une priorité collective, pour le soutien, à travers les sources.







Les gènes ne connaissent pas les unités de la physique, et les neurones ne sont pas en mutation [en anatomie] lorsqu’un individu établit un modèle économique. Les gènes préparent les modèles par lesquels les signaux construisent les configurations tandis que les neurones [et leurs synapses] deviennent les ponts par lesquels les configurations [par des signaux] sont construites et transportées [par des signaux], conceptuellement. Les signaux sont l’esprit humain et ils ont une large part d’autonomie.





Le progrès consiste à rechercher la source de la représentation, puis à poursuivre les explorations vers des possibilités d’avancées plus larges , pendant que les études en cours ont suffisamment de temps pour éclore.







On suppose que l’esprit humain est la collection de tous les signaux électriques et chimiques des neurones avec toutes leurs interactions et caractéristiques, en ensembles, en groupes de neurones, à travers les systèmes nerveux central et périphérique.







L'initiative NIH BRAIN n'a pas non plus connu de saut conceptuel majeur, alors qu'une ouverture est disponible dans les ensembles de signaux électriques et chimiques, avec une meilleure chance d'induire davantage de financements de recherche et de répondre à plusieurs inconnues.







Un article récent de The Transmitter , intitulé Neuroscientists reeling from past cuts advocate for more BRAIN Initiative funding , indique que « L'Initiative BRAIN a perdu 278 millions de dollars de financement entre l'exercice 2023 et l'exercice 2024. Ce changement, annoncé en avril, reflète une diminution prévue des contributions au programme dans le cadre du 21st Century Cures Act et aucune augmentation simultanée des crédits de base. Le programme a maintenu le financement des subventions en cours, mais plusieurs nouvelles opportunités ont été annulées ou supprimées en mai. Ces ressources ont fait progresser la recherche translationnelle, conduisant, par exemple, au développement de neuroprothèses pour restaurer la capacité de parler d'une personne et de vecteurs viraux pour cibler des types de cellules spécifiques pour la thérapie génique. Malgré une baisse de 40 % du financement en début d'année, l'Initiative BRAIN, le programme des National Institutes of Health (NIH) qui finance de larges pans de la recherche fondamentale en neurosciences, reste une « priorité élevée », a déclaré la directrice de l'agence, Monica Bertagnolli, lors d'une audience de la commission des crédits de la Chambre des représentants des États-Unis mardi. »







Un commentaire récent dans Nature , The BRAIN initiative: a pioneering program on the precipice , indique que « Lancée en 2013, l'initiative BRAIN (BRAIN) aux États-Unis visait à percer les mystères du cerveau et à développer de nouveaux traitements pour les troubles neurologiques et neuropsychiatriques. Le succès de ce programme est démontré par les découvertes accélérées et le développement d'interventions qui se produisent en temps réel. Cependant, une récente réduction de 40 % du financement de BRAIN menace cette opportunité unique de résoudre les mystères fondamentaux du cerveau et de réaliser des avancées thérapeutiques que nous pensions autrefois impossibles. »