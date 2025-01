מדוע מימון המחקר של יוזמת BRAIN של ה-NIH נבל

אין גן לכדור, ואין נוירון לנעל. יכול להיות שיהיו קונקטומיקים למשך זמן רב ככל האפשר, אך לא סביר שיימצאו. גנים מתבטאים כאשר משחקים בכדור או מדברים עליו. נוירונים פעילים כאשר נועלים נעל או מדברים עליה, אך השאלה היא מה מייצג כדור או נעל בתוך הגולגולת?







הכדור או הנעל שנמצאים בעולם החיצוני נמצאים בצורה בתוך הגולגולת. לאילו רכיבים בתוך הגולגולת יש את הייצוג הזה? מהן התכונות שלהם וכיצד יש ביניהן אינטראקציה?







אם יש מרכיבים ספציפיים לייצוגים [של חוץ ואינטרוספציה], אז איך הם יכולים לעצב את אופן ההבנה והטיפול בהפרעות נפשיות, כמו גם הפרעות ניווניות, ואז אינטליגנציה טבעית, למידה, תודעה, התמכרות וכדומה?







יש לאחרונה אינטראקטיבי של Nature , מה כל כך מיוחד במוח האנושי? , שקבע כי, "כאשר משווים ביטוי גנים בין מינים, הבדלים רבים מתבררים כקשורים לאופן שבו הקשרים בין נוירונים - הנקראים סינפסות - מתחברים ומאותתים זה לזה".







הגבול הבא להתקדמות במחקר מדעי המוח העולמי הוא האותות החשמליים והכימיים, בקבוצות בקבוצות של נוירונים, כבסיס לייצוג [או פרשנות] של כל הפונקציות. לא אותות כאמצעי תקשורת, אלא אותות כבסיס למידע מאורגן, כי אם נוירונים היו מתקשרים ריח, איך הם הגיעו לפי התצורה של הריח הזה? ומה יהיה ההבדל בין איך הגיעה התצורה לבין הממסר?









אם אותות יכולים להעביר תצורות חושיות, התיאוריה היא שזה אפשרי רק בגלל שהאותות הגדירו אותם, תוך מיזוג מיכון והובלה. אם זה לא המקרה, אז מה הרכיב את התצורות של כדור או נעל, כדי להעביר את האותות? אז במה שונה המקור מהאותות? ומה המיר אותם להיות מוכנים להובלה?







מהו המוח האנושי? במה זה שונה מהמוח, הגוף, הנוירונים והגנים? מה הקשר ביניהם? איך המוח ממכן פונקציות? מה תפקיד הנפש בבריאות הנפש, מחלות, מחלות ניווניות, התמכרות, תודעה והשלכות על בינה מלאכותית?







אפילו תפיסה גסה של האופן שבו [קבוצות] האותות מסבירות דיכאון, כתוצאה מיוזמת NIH BRAIN הייתה הופכת לחדשות משמעותיות שהיו מעודדות מימון ודוחפות את שאר המחקר לעדיפות קולקטיבית, לתמיכה, בין מקורות.







גנים אינם מכירים את היחידות בפיזיקה, וגם נוירונים אינם עוברים מוטציה [באנטומיה] כאשר [אדם] מציג מודל כלכלי. גנים מכינים את התבניות שבאמצעותן אותות בונים תצורות בעוד שהנוירונים [והסינפסות שלהם] הופכים לגשרים שעבורם תצורות [על ידי אותות] נבנות ומועברות [על ידי אותות], מבחינה רעיונית. האותות הם המוח האנושי ויש להם חלק גדול של אוטונומיה.





ההתקדמות היא לחפש את מקור הייצוג, ואז להמשיך בחיפושים לקראת אפשרויות להתקדמות רחבה יותר , בעוד שלמחקרים מתמשכים יש מספיק זמן לבקוע.







התאוריה של המוח האנושי הוא אוסף של כל האותות החשמליים והכימיים של נוירונים עם כל האינטראקציות והתכונות שלהם, בקבוצות, בצבירות של נוירונים, על פני מערכת העצבים המרכזית והפריפריאלית.







גם ליוזמת NIH BRAIN לא הייתה שום קפיצה מושגית גדולה, בעוד שפתח זמין בקבוצות האותות החשמליים והכימיים, עם סיכוי טוב יותר לגרום למימון מחקר נוסף ולענות על כמה דברים לא ידועים.







יש סיפור אחרון ב- The Transmitter , מדעני מוח שחוששים מהקיצוצים בעבר דוגלים במימון נוסף של BRAIN Initiative , וקובעים כי, "יוזמת BRAIN הפסידה 278 מיליון דולר במימון מתקציב שנת הכספים 2023 ל-2024. השינוי הזה, הוכרז באפריל, שיקף ירידה מתוכננת בתרומות לתוכנית מחוק הריפוי של המאה ה-21 וללא עלייה בו זמנית בבסיס הקצאות התוכנית החזיקה במימון מענקים שוטפים, אך מספר הזדמנויות חדשות בוטלו או נסתיימו במאי המשאבים האלה עברו מחקר מתקדם - מה שהוביל, למשל, לפיתוח של נוירו-תותבות כדי לשחזר את היכולת של מישהו לדבר ולווקטורים ויראליים לכוון לתא ספציפי. סוגים לטיפול גנטי למרות ירידה של 40 אחוז במימון מוקדם יותר השנה, יוזמת BRAIN, התוכנית הלאומית לבריאות (NIH). מממנת חלקים גדולים של מחקר בסיסי במדעי המוח, נותרה "בעדיפות גבוהה", אמרה מנהלת הסוכנות, מוניקה ברטנולי, בדיון בוועדת בית הנבחרים האמריקאית להקצאות ביום שלישי.







יש פרשנות עדכנית ב- Nature , The BRAIN Initiative: a Pioneer Program on the Prepe , הקובעת כי "יוזמת BRAIN (BRAIN) בארצות הברית, שהושקה ב-2013, נועדה לפתוח את מסתורי המוח ולפתח טיפולים חדשים לנוירולוגיים. והפרעות נוירו-פסיכיאטריות ההצלחה של תוכנית זו מתבטאת בגילויים מואצים ופיתוח של התערבויות המתרחשות בזמן אמת. קיצוץ של 40% לאחרונה במימון ל-BRAIN מאיים על הזדמנות חד-פעמית זו לפתור תעלומות בסיסיות של המוח ולהשיג פריצות דרך טיפוליות שפעם חשבנו בלתי אפשריות".