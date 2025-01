Prečo financovanie výskumu iniciatívy BRAIN NIH vädne

Neexistuje gén pre loptu a neexistuje neurón pre topánku. Konektomika by mohla existovať tak dlho, ako je to možné, ale je nepravdepodobné, že sa nájde. Gény sa prejavujú pri hraní lopty alebo pri rozprávaní o nej. Neuróny sú aktívne, keď nosia topánky alebo o tom diskutujú, ale otázkou je, čo predstavuje loptu alebo topánku v lebke?







Lopta alebo topánka, ktorá je vo vonkajšom svete, je vo forme vnútri lebky. Aké zložky v lebke majú toto zastúpenie? Aké sú ich vlastnosti a ako sa navzájom ovplyvňujú?







Ak existujú zložky špecificky pre reprezentáciu [exterocepcie a interocepcie], ako potom môžu formovať, ako sa rozumejú a liečia duševné poruchy, ako aj neurodegeneratívne poruchy, potom prirodzená inteligencia, učenie, vedomie, závislosť a tak ďalej?







Nedávno vyšla interaktívna publikácia Nature , Čo je také zvláštne na ľudskom mozgu? , v ktorom sa uvádza, že "Pri porovnávaní génovej expresie medzi druhmi sa ukazuje, že mnohé rozdiely súvisia s tým, ako sa spojenia medzi neurónmi - nazývané synapsie - spájajú a navzájom signalizujú."







Ďalšou hranicou pokroku v globálnom neurovedeckom výskume sú elektrické a chemické signály, v súboroch v zhlukoch neurónov, ako základ pre reprezentáciu [alebo interpretáciu] všetkých funkcií. Nie signály ako prostriedok komunikácie, ale signály ako základ, pre ktorý sa organizujú informácie, pretože ak neuróny komunikovali pach, ako prišli ku konfigurácii tohto pachu? A aký by bol rozdiel medzi tým, ako prišla konfigurácia a relé?









Ak signály môžu prenášať zmyslové konfigurácie, existuje teória, že je to možné len preto, že ich konfigurovali signály, ktoré spájajú mechanizáciu a dopravu. Ak to tak nie je, čo potom zostavilo konfigurácie lopty alebo topánky na prenos signálov? Ako sa potom líši zdroj od signálov? A čo ich prerobilo, aby boli pripravené na prepravu?







Čo je to ľudská myseľ? Ako sa líši od mozgu, tela, neurónov a génov? Aký je ich vzťah? Ako myseľ mechanizuje funkcie? Aká je úloha mysle v oblasti duševného zdravia, chorôb, degeneratívnych chorôb, závislosti, vedomia a dôsledkov pre umelú inteligenciu?







Dokonca aj približná predstava o tom, ako [súbory] signálov vysvetľujú depresiu, by sa v dôsledku NIH BRAIN Initiative stala významnou správou, ktorá by podnietila financovanie a posunula zvyšok výskumu ku kolektívnej priorite, na podporu z rôznych zdrojov.







Gény nepoznajú jednotky vo fyzike, ani neuróny mutujú [v anatómii], keď [jedinec] uvádza ekonomický model. Gény pripravujú šablóny, pomocou ktorých signály vytvárajú konfigurácie, zatiaľ čo neuróny [a ich synapsie] sa stávajú mostmi, pre ktoré sa konfigurácie [pomocou signálov] budujú a prenášajú [pomocou signálov], koncepčne. Signály sú ľudská myseľ a majú veľkú autonómiu.





Pokrok spočíva v hľadaní zdroja reprezentácie a potom v skúmaní možností pre širší pokrok , zatiaľ čo prebiehajúce štúdie majú dostatok času na vyliahnutie.







Ľudská myseľ je teoretizovaná ako súbor všetkých elektrických a chemických signálov neurónov so všetkými ich interakciami a vlastnosťami, v súboroch, v zhlukoch neurónov, cez centrálny a periférny nervový systém.







Iniciatíva NIH BRAIN tiež nezaznamenala žiadny zásadný koncepčný skok, zatiaľ čo v súboroch elektrických a chemických signálov je k dispozícii otvorenie s väčšou šancou vyvolať ďalšie financovanie výskumu a odpovedať na niekoľko neznámych.







V The Transmitter je nedávny príbeh, v ktorom sa Neurovedci opierajú o minulé škrty a obhajujú viac financovania BRAIN Initiative a uvádzajú, že „Iniciatíva BRAIN stratila 278 miliónov dolárov vo financovaní od roku 2023 do rozpočtu na fiškálny rok 2024. Táto zmena bola oznámená v apríli, odrážalo plánované zníženie príspevkov do programu zo zákona o liekoch v 21. storočí a žiadne súčasné zvýšenie základu Rozpočtové prostriedky programu zostali financované z prebiehajúcich grantov, ale v máji boli zrušené alebo ukončené viaceré nové príležitosti. Tieto zdroje pokročili v oblasti translačného výskumu, čo viedlo napríklad k rozvoju neuroprotetiky na obnovenie schopnosti hovoriť a vírusových vektorov na zacielenie na konkrétnu bunku. Typy pre génovú terapiu Napriek 40-percentnému poklesu financovania začiatkom tohto roka, BRAIN Initiative, program Národného inštitútu zdravia (NIH), ktorý financuje veľké časti základnej neurovedy. výskum zostáva „vysokou prioritou“, povedala riaditeľka agentúry Monica Bertagnolliová na utorkovom vypočutí Výboru pre rozpočtové prostriedky v Snemovni reprezentantov USA.







V časopise Nature je nedávny komentár, iniciatíva BRAIN: priekopnícky program o priepasti , v ktorom sa uvádza, že „Iniciatíva BRAIN (BRAIN) spustená v roku 2013 v Spojených štátoch mala za cieľ odhaliť tajomstvá mozgu a vyvinúť nové spôsoby liečby neurologických ochorení. a neuropsychiatrických porúch Úspech tohto programu dokazujú zrýchlené objavy a vývoj intervencií, ktoré sa dejú v reálnom čase. Zníženie financií pre BRAIN ohrozuje túto príležitosť, ktorá sa raz za generáciu vyskytne, vyriešiť základné záhady mozgu a dosiahnuť prelomové objavy v liečbe, ktoré sme kedysi považovali za nemožné."