Shheikh.io запускает SHHEIKH Token Presale для инвестиций в реальные активы с поддержкой блокчейна

Цюрих, Швейцария, 30 июня 2025/Chainwire/-- Шейх. io Вводит токенизационную платформу для роскошных активов реального мира, включая недвижимость в Дубае, Лиссабоне, Риме и Бали, а также высококачественные транспортные средства и фермы.

Шейх , первый в мире токен на основе Ethereum, поддерживаемый интеллектуальной интеллектуальной собственностью, который позволяет владеть активами реального мира, сегодня открывает свой ограниченный период предварительной продажи.

Шейх. io Компания Web3, платформа, поддерживаемая ИИ, объявила о запуске своего рынка для фракционной собственности на роскошную недвижимость и другие активы высокой стоимости.Платформа направлена на облегчение доступа к токенизированным активам реального мира через инфраструктуру на базе блокчейна.

«Мы устраняем барьеры на пути к богатству и открываем доступ к рынкам премиум-класса, — заявила команда Shheikh.io. — Владение роскошными товарами больше не зарезервировано для 1% лучших — это становится инвестиционной возможностью для 99%».

«Мы устраняем барьеры на пути к богатству и открываем доступ к рынкам премиум-класса, — заявила команда Shheikh.io. — Владение роскошными товарами больше не зарезервировано для 1% лучших — это становится инвестиционной возможностью для 99%».

Запуск знаменует введение платформы, предназначенной для поддержки децентрализованного доступа к токенизированным активам реального мира.Независимо от того, являются ли пользователи цифровыми номадами, ставящими выгоды от аренды, или китом DeFi, управляющим вилловым синдикатом, SHHEIKH ставит вас в командование.

С минимальной точкой входа всего в 100 долларов, пользователи теперь могут инвестировать в высококачественные объекты недвижимости, коллекционные автомобили, изобразительное искусство и многое другое, все это поддерживается реальными активами и автоматизацией блокчейна.

Используя прогнозный результат и автоматизированный KYC/AML, Шейх разрушает барьеры для глобальных инвестиций в недвижимость, делая роскошные активы доступными для каждого энтузиаста криптовалют.

Используя токенизацию на основе блокчейна, Shheikh.io позволяет пользователям инвестировать и владеть глобальной роскошной недвижимостью (включая недвижимость, автомобили, редкие произведения искусства и многое другое), позволяя фракционную собственность, транзакции, основанные на ИИ, и инклюзивную, безграничную экономику недвижимости. Шейх доступен для покупки за $ 0,0027 USDT в фазе 1.

Каждый токен SHHEIKH (ERC-20) представляет собой проверенную долю в физическом активе и предоставляет право владельцам на пассивный доход от аренды или увеличения капитала, который автоматически распределяется через смарт-контракты.

Рынок токенизированных активов реального мира (RWA) вырос более чем на 260% в 2025 году, достигнув $23,9 млрд в общей стоимости к середине июня, согласно Forbes и Cointelegraph.Аналитики BCG оценивают, что рынок RWA может вырасти до $16 триллионов к 2030 году — 10% от глобального ВВП.

Платформа интегрирует собственный двигатель ИИ, который анализирует эффективность активов и риск в режиме реального времени, прогнозирует будущую доходность и рыночную стоимость, перебалансирует портфели на основе макроэкономических сигналов и автоматически распределяет доход в стабильных монетах или ETH.

SHHEIKH Обзор :

● Общий объем поставок: 50 миллиардов фунтов 10 000 000 000 SHHEIKH, доступных в предварительной продаже (20%)

● Цена ICO начинается: $ 0,0027

Принятые валюты: ETH, USDT, BNB

● Минимальное вложение: 0.0004 ETH / 0.0015 BNB

● Бонусы и рекомендации: Пользователи могут получить дополнительный бонус в размере 5% и награду за рекомендации в размере 5% на каждую транзакцию.

● Активы: от недвижимости любого типа - вилл, коммерческих пространств или складов - до транспортных средств, включая высококачественные автомобили, коммерческие флоты и пассажирские перевозки. плюс: коллекционеры, изобразительное искусство, интеллектуальная собственность и многое другое.

Выплаты: ежеквартально, в stablecoins или ETH

Шейх Экосистемы :

SHHEIKH No-Code Builder: Токенизация любого свойства за считанные минуты с помощью интуитивного пользовательского интерфейса — не требуется кодирование Solidity.

SHHEIKH DeFi: мощное децентрализованное решение для торговли криптовалютами, позволяющее пользователям без труда обмениваться криптовалютами по нескольким сетям.

SHHEIKH Estate: Инвестирование в недвижимость с SHHEIKH, совместное владение недвижимостью реального мира

SHHEIKH Returns Maximiser: многоцелевой оптимизатор возврата, работающий на основе ИИ, который позволяет пользователям зарабатывать бонусы на свои крипто депозиты.

SHHEIKH Apart Ключевые особенности

AI-Powered Analytics: модели машинного обучения прогнозируют доходность от аренды, оценку активов и оценки рисков, поэтому вы инвестируете с уверенностью.

Оптимизация портфеля с поддержкой ИИ: поддерживает оптимизацию портфеля с поддержкой ИИ, которая поддерживает динамическое распределение активов, прогнозирующую аналитику активов, прогнозы оценки активов и оценку рисков

● Инвестиции на основе ИИ: платформа включает ИИ в качестве фундаментального компонента своей инвестиционной инфраструктуры, что позволяет более интеллектуальному, ориентированному на данные участию в токенизированной экономике недвижимости

NFT-Backed Property Deeds: Каждый токен SHHEIKH ссылается на цепную NFT, представляющую ваш юридический акт.

● DAO-Governed Syndicates: Pool SHH инвестирует в премиальную недвижимость, от пляжных курортов до модульного жилья.

Multichain Vision: запуск на Ethereum сегодня — с Layer-2 и кросс-цепочкой расширения на дорожной карте.

Безопасность и соответствие:

● KYC/AML в 15+ юрисдикциях

Совместимость с MetaMask, Trust Wallet и Ledger

• Неконтролируемая архитектура обеспечивает пользовательский контроль

Shheikh.io стремится к глобальной доступности, с особым акцентом на пользователей из Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и Восточной Европы — регионов, которые традиционно исключены из возможностей для инвестиций высокого класса.

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О компании Shheikh.io

Шейх. io Сочетая блокчейн, ИИ и фракционную собственность, компания позволяет глобальным инвесторам генерировать доходы от премиальной недвижимости, автомобилей и изобразительного искусства без необходимости институционального капитала.

Пользователи могут присоединиться к RWA To Own a SHHEIKH:

Посещение https://www.shheikh.io

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Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.

Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.



