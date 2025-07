I-Shheikh.io ihamba i-SHHEIKH Token Presale ye-Blockchain-Backed Real-World Asset Investments

Zurich, Switzerland, 30 Juni, 2025/Chainwire/-- iimveliso Ukubonisa I-Tokenization Platform ye-Real-World Luxury Assets, Ukubandakanya Iimpahla E-Dubai, Lisbon, eRoma kunye ne-Bali, Kwakhona Izithuthi ze-High-End kunye ne-Farmland.

Ukucinga I-Ethereum-based token yokuqala ehlabathini, ezisetyenziswa ne-AI-driven property intelligence enokukwazi ukufumana i-Real World Asset, namhlanje ivula i-pre-sale yayo yexesha elidlulileyo.

iimveliso I-Web3, i-AI-powered Web3 platform, ilungiselele ukuqalisa i-marketplace yayo yokuzonwabisa kwimali ye-luxury kunye nezinye iimpawu ze-high-value. I-platform ibonelela ukufikelela kwi-tokenized real-world assets nge-blockchain-based infrastructure.

"Ukuvusa iingxaki zentlungu kunye nokuvula ukufikelela kwimarike ze-premium," uye iqela le-Shheikh.io wathi: "Ukuhweba kwe-luxury ayikho kwimali ye-1% yokuqala - kubonakala kwimeko yokuthengisa ye-99%."

Ukuqalisa kubandakanya ukuvelisa i-platform eyenziwe ukunceda ukufinyelela kwihlabathi ye-tokenized ye-real-world. Ukuba abasebenzisi kubandakanya i-digital nomad, okanye i-deFi whale ekulawuleni i-villa syndicate, i-SHHEIKH ibonelela kwi-command.

Nge-minimum entry point of just $100, abasebenzisi bangathola kwi-high-end real estate, iimveliso ze-collectible, i-fine art, kunye nokuninzi, zonke eziholwe yi-assets yayo kunye ne-blockchain automation. Nge-SHHEIKH, i-immobility yaye ngexesha lokugqibeleleyo kwaye kwi-chain.

Ukusetyenziswa kwe-predictive yi-scoring kunye ne-KYC/AML ye-automated, Ukucinga Ukukhusela iingcebiso zeengcali zehlabathi zehlabathi-kuvelisa izixhobo ze-luxury ziye zitholakala kumnandi we-crypto.

Ukusebenzisa i-tokenization esekelwe kwi-blockchain, i-Shheikh.io ivumela abasebenzisi ukuba zithengise kunye nokuquka iimpahla zehlabathi zehlabathi (kuquka iimpahla zehlabathi, iimoto, iimfuno zeendalo ezaziwayo kunye nokunye) ngokuvumela ukuthengiswa kweempahla, iintengiso ze-AI, kunye nenkqubo yokuquka kweemveliso. Ukucinga kunokwenzeka ukuthenga ngexabiso $0.0027 USDT kwiPhase 1.

Zonke i-SHHEIKH token (ERC-20) ibonisa i-share eyakhiweyo ye-asset ye-physical kwaye ibonelela abathengi kwimali ye-passive ye-rental okanye i-appreciation ye-capital, efakwe ngokuzenzakalelayo nge-smart contracts.

Umthengisi we-Tokenized Real-World Assets (RWA) uhamba nge-260% ngo-2025, ukufikelela kwi-$23.9 billion kwi-value jikelele ngoJuni, ngokutsho kweForbes kunye neCointelegraph. Ama-analysts kwi-BCG zibonisa ukuba umthengisi we-RWA iya kukuvula kwi-$16 trillion ngexesha le-2030 - i-10% ye-GDP yehlabathi. I-Shheikh.io ibekwe kwi-pivot of this transition.

I-Platform ibandakanya injini ye-AI ye-proprietary eyenza ukusebenza kwe-asset kunye ne-risk kwi-real-time, i-projects ye-future yi-return kunye ne-market value, i-rebalances ye-portfolios ezisekelwe kwi-makroeconomic signals, kunye ne-automatic distribution of revenue in stablecoins okanye i-ETH.

Ukucinga Ukubonisa:

● Umthamo Wokugqibela: I-50 Billion I-10,000,000,000 I-SHHEIKH ifumaneka kwi-pre-sale (20%)

● ICO Price Ukuqala: $0.0027

● Iimali ezidlulileyo: ETH, USDT, BNB

● Ubuncinane ubuncinane: 0.0004 ETH / 0.0015 BNB

● I-Bonus kunye ne-Referrals: Abasebenzisi anokufumana i-bonus ye-5% kunye ne-5% ye-referral reward kwi-transaction ngamnye. Ezinye i-bonus ye-5% iya kuthathwe ngenyanga ngamnye kwi-SHHEIKH holdings.

● Iimpawu: Ukusuka kwi-immobility yeentlobo ye-villas, iindawo zoshishino, okanye iingcali - ukuya kwizixhobo kuquka iimoto ze-high-end, iiflothi ze-commercial, kunye neengxaki ze-passenger. Plus: iimveliso ze-collectibles, i-fine art, i-intellectual property, kunye nokunye.

● Iintlawulo: Quarterly, i-stablecoins okanye i-ETH

Ukucinga Iinkqubo ze-ecosystem

● SHHEIKH No-Code Builder: I-Tokenizing ye-property ye-minutes nge-UI ye-intuitive - akukho inqwelo lwe-Solidity efunekayo.

● SHHEIKH DeFi: Isisombululo eshushu eshushu ye-cryptocurrency trading, okuvumela abasebenzisi ukuguqulwa kwe-crypto kwi-networks ezininzi ngokushesha.

● I-SHHEIKH Estate: Ukukhangisa kwimali kunye ne-SHHEIKH, ukuxhaswa kwimali ye-real-world

● I-SHHEIKH Returns Maximiser: I-AI-powered Multi-chain i-returns optimizer ebonakalisa abasebenzisi ukufumana i-compound bonus kwi-crypto deposits zayo.

SHHEIKH Apart Iimpawu eziqhelekileyo

● I-AI-Powered Analytics: Iimodeli ze-machine-learning zithembisa iimali ye-rental, i-asset appreciation, kunye ne-risk scores - ngoko ufumane ubumnandi.

● I-AI-Powered Portfolio Optimizer: I-AI-Assisted Portfolio Optimization ezisetyenziswa ekusetyenziswa kwe-asset allocation, i-asset predictive analytics, i-asset appreciation forecasts, kunye ne-risk scoring

● I-AI-Powered Investment: I-Platform ibandakanya i-AI njenge-component esisiseko ye-investment infrastructure yaye ivumela ukuxhaswa kwe-intelligent, i-data-informed kwi-tokenized real estate economy

● I-NFT-Backed Property Deeds: Yonke i-SHHEIKH i-token ikhonkco kwi-NFT ye-on-chain ebonakalayo i-akhawunti yakho ye-legal.

● I-DAO-Governed Syndicates: I-Pool SHH ibekwe kwi-premium real estate, ukusuka kwizixeko ze-strand ukuya kwi-housing ye-modular.

● Multichain Vision: Ukuqala kwi-Ethereum namhlanje - kunye ne-Layer-2 kunye ne-cross-chain expansion kwi-roadmap.

Ukhuseleko kunye nokufumaneka:

● KYC / AML kwi-15+ iimeko

● I-Compatible kunye ne-MetaMask, Trust Wallet & Ledger

● I-non-custodial architecture ibonelela ukulawula umqhubi

I-Shheikh.io ibonelela kwi-accessibility yehlabathi, kunye ne-focus eyodwa kwi-user e-Latin America, e-Afrika, e-South-East Asia, kunye ne-East Europe - izixeko ezivela kwiimeko ze-high-end investment opportunities.

https://www.youtube.com/embed/-iGyEOcjwRk

Malunga neShheikh.io

iimveliso I-Blockchain, i-AI, kunye ne-fractional ownership, le nkampani ivumela abathengisi ngamazwe ukuvelisa iimali kwi-premium real estate, iimveliso, kunye ne-fine art ngaphandle kokufuneka i-institutional capital.

Umdlali angabandakanyeka kwi-RWA To Own a SHHEIKH:

[email protected]

I-Samuctoz Ahmuin

[email protected]

Uluhlu lwabathunyelwe njenge-press release ye-Chainwire phantsi kwe-HackerNoon's Business Blogging Program.

