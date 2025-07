Zuric, Suïssa, 30 de juny de 2025/Chainwire/-- Càritas.io Introdueix la plataforma de tokenització per a actius de luxe del món real, incloent propietats a Dubai, Lisboa, Roma i Bali, així com vehicles d'alta gamma i terres agrícoles.

Xeixa , el primer token basat en Ethereum del món alimentat per intel·ligència de propietats impulsada per la IA que permet la propietat d'actius del món real, avui obre la seva venda prèvia de període limitat.

Càritas.io Web3, una plataforma alimentada per la IA, ha anunciat el llançament del seu mercat per a la propietat fraccional d'immobles de luxe i altres actius d'alt valor. La plataforma té com a objectiu facilitar l'accés a actius reals tokenitzats a través de la infraestructura basada en blockchain.

"Estem eliminant les barreres a la riquesa i obrint l'accés als mercats premium", va dir l'equip de Shheikh.io. "La propietat de luxe ja no està reservada per al primer 1% - s'està convertint en una oportunitat d'inversió per al 99%".

El llançament marca la introducció d'una plataforma dissenyada per donar suport a l'accés descentralitzat als actius tokenitzats del món real.Si els usuaris són un nòmada digital que aposta pels rendiments del lloguer o una balena DeFi que governa un sindicat de viles, SHHEIKH us posa al comandament.

Amb un punt d'entrada mínim de només 100 dòlars, els usuaris ara poden invertir en propietats d'alta gamma, vehicles col·leccionables, art i més, tot recolzat per actius reals i automatització de blockchain.

Mitjançant l'aprofitament de la puntuació de rendiment predictiu i KYC / AML automatitzat, Xeixa trenca les barreres per a la inversió immobiliària global, fent que els actius de luxe siguin accessibles a tots els entusiastes de la criptografia.

Utilitzant la tokenització basada en blockchain, Shheikh.io permet als usuaris invertir i posseir propietats de luxe globals (incloent immobles, cotxes, obres d'art rares, i més) permetent la propietat fraccional, les transaccions alimentades per la IA i una economia de la propietat sense fronteres. Xeixa està disponible per comprar a $ 0,0027 USDT en Fase 1.

Cada token SHHEIKH (ERC-20) representa una quota verificada d'un actiu físic i atorga als titulars dret a ingressos passius de lloguer o d'apreciació de capital, distribuïts automàticament a través de contractes intel·ligents.

El mercat d'actius tokenitzats del món real (RWA) ha augmentat més del 260% el 2025, arribant als 23.9 mil milions de dòlars en valor total a mitjans de juny, segons Forbes i Cointelegraph. Els analistes de BCG estimen que el mercat de RWA podria créixer fins a 16 bilions de dòlars el 2030 - 10% del PIB mundial.

La plataforma integra un motor de IA propietari que analitza el rendiment dels actius i el risc en temps real, projecta el rendiment futur i el valor de mercat, reequilibra les carteres basant-se en senyals macroeconòmics i distribueix automàticament els ingressos en stablecoins o ETH.

Xeixa Visibilitat general:

● Subministrament total: 50 Mil milions de dòlars 10.000.000.000 SHHEIKH disponibles en venda prèvia (20%)

El preu de l'ICO comença: $ 0,0027

● Monedes acceptades: ETH, USDT, BNB

Inversió mínima: 0.0004 ETH / 0.0015 BNB

● Bonificació i referències: Els usuaris poden guanyar un 5% de bonificació addicional i un 5% de recompensa de referència en cada transacció.

● Actius: Des de béns immobles de qualsevol tipus - viles, espais comercials o magatzems - fins a vehicles com ara cotxes d'alta gamma, flotes comercials i transport de passatgers.

Pagaments: trimestral, en stablecoins o ETH

SHHEIKH Els ecosistemes:

SHHEIKH No-Code Builder: Tokenitza qualsevol propietat en minuts a través d'una interfície d'usuari intuïtiva, sense necessitat de codificació Solidity.

SHHEIKH DeFi: Una potent solució descentralitzada per al comerç de criptomonedes, que permet als usuaris intercanviar criptomonedes sense esforç a través de múltiples xarxes.

SHHEIKH Estate: Invertir en immobles amb SHHEIKH, co-propietar propietats del món real

SHHEIKH Returns Maximiser: Multi-chain AI-powered rendiments optimitzador que permet als usuaris a guanyar bonificacions compostos en els seus dipòsits de criptografia.

SHHEIKH Apart Característiques clau

Anàlisi alimentada per IA: els models d'aprenentatge automàtic preveuen els rendiments del lloguer, l'apreciació dels actius i les puntuacions de risc, de manera que inverteix amb confiança.

Optimitzador de cartera alimentat per IA: ofereix l'optimització de cartera assistida per IA que dóna suport a l'assignació dinàmica d'actius, l'anàlisi predictiva d'actius, les previsions d'apreciació d'actius i l'avaluació de riscos

La plataforma incorpora l’IA com a component fonamental de la seva infraestructura d’inversió que permet una participació més intel·ligent i informada de dades en l’economia immobiliària tokenitzada

NFT-Backed Property Deeds: Cada token SHHEIKH enllaça a un NFT en cadena que representa el vostre acte legal.

● DAO-Governed Syndicates: Pool SHH per co-invertir en immobles de primera qualitat, des de resorts de platja fins a habitatges modulars.

Multichain Vision: llançament a Ethereum avui - amb l'expansió Layer-2 i cross-chain en el mapa de ruta.

Seguretat i conformitat:

KYC/AML en més de 15 jurisdiccions

Compatible amb MetaMask, Trust Wallet i Ledger

Arquitectura sense custòdia que garanteix el control de l'usuari

Shheikh.io està compromès amb l'accessibilitat global, amb un enfocament especial en els usuaris d'Amèrica Llatina, Àfrica, Sud-est Asiàtic i Europa de l'Est - regions tradicionalment excloses de les oportunitats d'inversió d'alta gamma.

https://www.youtube.com/embed/-iGyEOcjwRk

Més sobre Shheikh.io

Shheikh.io Mitjançant la combinació de blockchain, IA i propietat fraccional, l'empresa permet als inversors globals generar ingressos d'immobles premium, vehicles i belles arts sense necessitar capital institucional.

Els usuaris poden unir-se a la RWA per posseir un SHHEIKH:

Visita a https://www.shheikh.io

Llegir el whitepaper

Correu electrònic: [email protected]

Càritas Ahmuin

Press@català.io

Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Program.

