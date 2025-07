Shheikh.io、ブロックチェーンベースのリアル世界資産投資のためのSHHEIKHトークンプレセールを開始

チューリッヒ、スイス、2025年6月30日/Chainwire/-- シェイク.IO ドバイ、リスボン、ローマ、バリの不動産を含む現実世界の高級資産のトークニズムプラットフォーム、ハイエンド車両や農地を導入します。

シェイク 世界初のEthereumベースのトークンで、Real World Assetの所有権を可能にするAI駆動のプロパティインテリジェンスで動作し、本日、限定期間のプレセールを開始しました。

シェイク.IO AI駆動型のWeb3プラットフォームは、贅沢な不動産やその他の高価値資産の割合所有市場の立ち上げを発表しました。

「我々は富の障壁を取り除き、プレミアム市場へのアクセスを開いている」とShheikh.ioチームは述べた。

「我々は富の障壁を取り除き、プレミアム市場へのアクセスを開いている」とShheikh.ioチームは述べた。

このリリースは、トークン化された現実世界の資産への分散型アクセスをサポートするためのプラットフォームの導入を意味します。ユーザーがデジタルノマドで賃貸収益を賭けるか、ヴィラ組合を支配するDeFiクジラであるかに関係なく、SHHEIKHはあなたを指揮に置きます。

最低入力ポイントはわずか100ドルで、ユーザーはハイエンドの不動産、コレクション用車両、美術品などに投資することができ、すべて本物の資産とブロックチェーン自動化によってサポートされています。

予測出力スコアリングと自動化されたKYC/AMLを活用することで、 シェイク グローバルな不動産投資の障壁を打ち破り、高級資産をすべての暗号愛好家にアクセスできるようにします。

ブロックチェーンベースのトークニケーションを使用して、Shheikh.ioはユーザーが投資し、グローバルな高級不動産(不動産、車、珍しい芸術作品など)を所有することを可能にし、割合所有、AI駆動の取引、および包括的で国境なき不動産経済を可能にします。 シェイク Phase 1 で $0.0027 USDT で購入できます。

各SHHEIKHトークン(ERC-20)は物理的資産の検証済みのシェアを表しており、所有者は、自動的にスマート契約を通じて配布される賃貸または資本評価からの被動的収入を有する権利を有します。

ForbesとCointelegraphによると、現実世界のトークン化資産(RWA)市場は2025年に260%以上増加し、6月中旬までに総価値は230億ドルに達し、BCGのアナリストは、RWA市場が2030年までに16兆ドルに成長する可能性があると推定しています - 世界GDPの10%です。

プラットフォームは、資産のパフォーマンスとリスクをリアルタイムで分析し、将来の収益と市場価値をプロジェクトし、マクロ経済信号に基づいてポートフォリオを再バランスをとり、収益を自動的にstablecoinsまたはETHに分配する独自のAIエンジンを統合しています。

シェイク 概要:

● 総供給量: 50 億円 10,000,000,000 SHHEIKH プレセールで利用可能(20%)

● ICO 価格開始: $0.0027

● 通貨:ETH、USDT、BNB

●最低投資額: 0.0004 ETH / 0.0015 BNB

●ボーナスとリファレンス:ユーザーは、取引ごとに追加の5%のボーナスと5%のリファレンス報酬を獲得することができます。

●資産:あらゆる種類の不動産から - ヴィラ、商業スペース、または倉庫 - ハイエンドカー、商業艦隊、旅客輸送を含む車両に。

● 支払い:四半期、stablecoins または ETH

SHHEIKH 生態系:

● SHHEIKH No-Code Builder:直観的なUIを介して数分でプロパティをトークン化 - Solidity コーディングは必要ありません。

SHHEIKH DeFi:暗号通貨取引のための強力な分散化ソリューションで、ユーザーは複数のネットワークを介して容易に暗号を交換することができます。

● SHHEIKH Estate: SHHEIKHと不動産投資、現実世界の不動産の共同所有

SHHEIKH Returns Maximiser: Multi-chain AI-powered returns optimizer that allows users to earn compound bonus on their crypto deposits. SHHEIKH Returns Maximiser:マルチチェーンAI-powered returns optimizer that allows users to earn compound bonus on their crypto deposits. SHHEIKH Returns Maximiser: Multi-chain AI-powered returns optimizer that allows users to earn compound bonus on their crypto deposits.

SHHEIKH Apart Key Features

●AI駆動型アナリティクス:機械学習モデルは、賃貸収益、資産評価、リスクスコアを予測するので、自信を持って投資します。

● AI-Powered Portfolio Optimizer: ダイナミックな資産配分、予測的資産分析、資産評価予測、リスクスコアリングをサポートするAIサポートされたポートフォリオ最適化機能

●AI駆動投資:プラットフォームは、投資インフラの基本的なコンポーネントとしてAIを組み込んでおり、トークン化された不動産経済におけるよりスマートでデータに基づいた参加を可能にします。

● NFT-Backed Property Deeds: 各 SHHEIKH トークンは、あなたの法的行為を表すチェーン上の NFT にリンクします。

●DAO-Governed Syndicates: Pool SHHは、ビーチリゾートからモジュール住宅まで、プレミアム不動産に共同投資する。

● マルチチェーンビジョン:今日Ethereumで発売 - レイヤー2とクロスチェーン拡張がロードマップに登場します。

セキュリティとコンプライアンス:

● KYC/AML in 15+ jurisdictions

● MetaMask、Trust Wallet & Ledgerとの互換性

●非保管アーキテクチャはユーザーの制御を確保します。

Shheikh.ioは、ラテンアメリカ、アフリカ、東南アジア、および東ヨーロッパのユーザーに特別な焦点を当てて、グローバルなアクセシビリティに取り組んでおり、伝統的にハイエンド投資機会から排除されている地域です。

https://www.youtube.com/embed/-iGyEOcjwRk

Shheikh.ioについて

シェイク.IO ブロックチェーン、AI、および割合所有を組み合わせることにより、同社は、グローバルな投資家が、高級不動産、車両、美術品から収入を生み出すことを可能にし、機関資本を必要とせずに。

ユーザーは、RWA To Own a SHHEIKHに参加することができます。

[email protected]

FACEBOOK インスタグラム X Snapchat pinterest トレード tumblr タグ ユーチューブ 電報

サムスン・アムウィン

[email protected]

このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。

This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging. この記事は、HackerNoon's Business Bloggingの下で Chainwireによって発表されました。 プログラム .