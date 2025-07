Shheikh.io lance la pré-vente de jetons SHHEIKH pour les investissements en actifs du monde réel basés sur la blockchain

Zurich, Suisse, 30 juin 2025/Chainwire/-- Hôpital.io Introduit la plateforme de tokenisation pour les actifs de luxe du monde réel, y compris les propriétés à Dubaï, Lisbonne, Rome et Bali, ainsi que les véhicules haut de gamme et les terres agricoles.

SHHEIKH , le premier jeton basé sur Ethereum au monde alimenté par l'intelligence de propriété basée sur l'IA qui permet la propriété d'actifs du monde réel, ouvre aujourd'hui sa prévente pour une période limitée.

Hôpital.io , une plate-forme Web3 alimentée par l'IA, a annoncé le lancement de son marché pour la propriété fractionnelle des biens immobiliers de luxe et d'autres actifs à haute valeur.

"Nous éliminons les barrières à la richesse et ouvrons l'accès aux marchés premium", a déclaré l'équipe de Shheikh.io. "La propriété de luxe n'est plus réservée aux 1% les plus riches - elle devient une opportunité d'investissement pour les 99%".

Le lancement marque l'introduction d'une plate-forme conçue pour soutenir l'accès décentralisé aux actifs du monde réel tokenisés.Qu'il s'agisse d'un nomade numérique qui parie sur les rendements de la location ou d'une baleine DeFi qui gouverne un syndicat de villas, SHHEIKH vous met au commandement.

Avec un point d'entrée minimum de seulement 100 $, les utilisateurs peuvent maintenant investir dans des propriétés haut de gamme, des véhicules collectifs, des beaux-arts et plus encore, tous soutenus par des actifs réels et l'automatisation de la blockchain.

En exploitant le score de rendement prédictif et le KYC / AML automatisé, SHHEIKH brise les barrières aux investissements immobiliers mondiaux, rendant les actifs de luxe accessibles à tous les passionnés de crypto.

En utilisant la tokenisation basée sur la blockchain, Shheikh.io permet aux utilisateurs d’investir et de posséder des biens immobiliers de luxe mondiaux (y compris des biens immobiliers, des voitures, des œuvres d’art rares et plus) en permettant la propriété fractionnelle, les transactions alimentées par l’IA et une économie immobilière inclusive et sans frontières. SHHEIKH est disponible pour l'achat à 0,0027 USDT en Phase 1.

Chaque jeton SHHEIKH (ERC-20) représente une part vérifiée d’un actif physique et donne aux détenteurs le droit à un revenu passif provenant de la location ou de l’appréciation du capital, distribué automatiquement via des contrats intelligents.

Le marché des actifs réels tokenisés (RWA) a augmenté de plus de 260% en 2025, atteignant 23,9 milliards de dollars de valeur totale d'ici la mi-juin, selon Forbes et Cointelegraph.Les analystes de BCG estiment que le marché des RWA pourrait atteindre 16 milliards de dollars d'ici 2030 - 10% du PIB mondial.

La plate-forme intègre un moteur d’IA propriétaire qui analyse les performances et les risques des actifs en temps réel, projette les rendements futurs et la valeur de marché, rééquilibre les portefeuilles en fonction des signaux macroéconomiques et distribue automatiquement les revenus en stablecoins ou ETH.

SHHEIKH Vue d’ensemble :

● Fourniture totale: 50 milliards de CHF 10 000 000 000 SHHEIKH disponibles en pré-vente (20%)

● Prix ICO Débutant: 0,0027 $

● Les devises acceptées: ETH, USDT, BNB

● Investissement minimum: 0.0004 ETH / 0,0015 BNB

● Bonus et références: Les utilisateurs peuvent gagner un bonus supplémentaire de 5% et une récompense de référence de 5% sur chaque transaction.

● Actifs: De l'immobilier de tout type - villas, espaces commerciaux ou entrepôts - aux véhicules, y compris les voitures haut de gamme, les flottes commerciales et les transports de passagers.

Paiements : trimestriels, en stablecoins ou ETH

SHHEIKH Les écosystèmes :

SHHEIKH No-Code Builder: Tokeniser n’importe quelle propriété en quelques minutes via une interface utilisateur intuitive – pas de codage Solidity nécessaire.

SHHEIKH DeFi: Une solution décentralisée puissante pour le trading de crypto-monnaies, permettant aux utilisateurs d'échanger facilement des crypto-monnaies sur plusieurs réseaux.

SHHEIKH Estate : Investir dans l’immobilier avec SHHEIKH, copropriété des biens du monde réel

SHHEIKH Returns Maximiser: Optimisateur de rendement multi-chaîne alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs de gagner des bonus composés sur leurs dépôts crypto.

SHHEIKH Apart Caractéristiques clés

● Analytics alimentés par l’IA : les modèles d’apprentissage automatique prédisent les rendements de location, l’appréciation des actifs et les scores de risque – vous investissez donc avec confiance.

● Optimisateur de portefeuille alimenté par l’IA : optimisation de portefeuille assistée par l’IA qui prend en charge l’allocation dynamique des actifs, l’analyse prédictive des actifs, les prévisions d’appréciation des actifs et la notation des risques

● Investissement alimenté par l’IA : la plateforme intègre l’IA comme composant fondamental de son infrastructure d’investissement permettant une participation plus intelligente et informée des données dans l’économie immobilière tokenisée

NFT-Backed Property Deeds: Chaque jeton SHHEIKH est lié à un NFT en chaîne représentant votre acte légal.

● DAO-Governed Syndicates : Pool SHH co-investit dans des biens immobiliers haut de gamme, des stations balnéaires aux logements modulaires.

Multichain Vision : lancement sur Ethereum aujourd’hui – avec l’expansion Layer-2 et cross-chain sur la feuille de route.

Sécurité et conformité :

● KYC/AML dans plus de 15 juridictions

Compatible avec MetaMask, Trust Wallet et Ledger

L’architecture non-custodiale assure le contrôle de l’utilisateur

Shheikh.io est engagé dans l’accessibilité mondiale, avec un accent particulier sur les utilisateurs d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et d’Europe de l’Est – des régions traditionnellement exclues des opportunités d’investissement haut de gamme.

https://www.youtube.com/embed/-iGyEOcjwRk

À propos de Shheikh.io

Hôpital.io En combinant la blockchain, l’IA et la propriété fractionnelle, la société permet aux investisseurs mondiaux de générer des revenus provenant de biens immobiliers premium, de véhicules et de beaux-arts sans avoir besoin de capital institutionnel.

Les utilisateurs peuvent rejoindre la RWA To Own a SHHEIKH :

Visitez le site https://www.shheikh.io

Lire le whitepaper

Adresse électronique : [email protected]

[email protected]

Samouctoz Ahmuin

Présentation de [email protected]

Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon.

