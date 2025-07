Zurich, Switzerland, 30 ஜூன், 2025/Chainwire/-- ஆசீர்வாதம் இந்த மாதிரி think different type விளம்பரங்கள் தான் add industriesla இப்போ Hot...

ஷைத்தானை உலகின் முதல் Ethereum-based token, Real World Asset ownership அனுமதிக்கும் AI-driven property intelligence மூலம் இயங்குகிறது, இன்று அதன் குறைந்த காலம் முன் விற்பனை திறக்கிறது.

கொழும்பில் நடைபெற்ற LankaPay Technnovation விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், ‘The Best Common ATM Acquirer of the year - Category C’ என்ற பிரிவில் DFCC வங்கி வெற்றியாளராக தெரிவானது.

Minimum entry point of just $100, users can now invest in high-end properties, collectible vehicles, fine art, and more, all backed by real assets and blockchain automation.

காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள், KYC/AML ஷைத்தானை இது உலகளாவிய வங்கிகளுக்கு எதிரான தடவைகளை அழித்து, ஒவ்வொரு crypto enthusiast க்கு வெற்றிகரமான அம்சங்களை வழங்குகிறது.

Blockchain-based tokenization பயன்படுத்துவதன் மூலம், Shheikh.io பயனர்களுக்கு உலகளாவிய லேசர் அம்சங்களை (தொடர்பாக, கார், அநேக வடிவமைப்புகள், மற்றும் மேலும்) உபயோகப்படுத்துவதன் மூலம் வித்தியாசமான அம்சங்கள், AI-powered transactions, மற்றும் ஒரு ஒழுங்களிப்பான, அடிப்படையான அம்சங்கள் இல்லாத பொருளாதாரத்தை அனுமதிக்கிறது. ஷைத்தானை இதன் விலை $0.0027 USDT ஆகும்.

ஒவ்வொரு SHHEIKH டாக்டர் (ERC-20) ஒரு பொருளாதார அம்சத்தின் ஒரு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பங்களிப்பைக் கூறுகிறது, மற்றும் உறுப்பினர்கள் லிட்டர் அல்லது பணம் மதிப்பீடு இருந்து passive income கிடைக்கும் உரிமை, மொபைல் ஒப்பந்தங்களை வழியாக 자동மாக விற்பனை.

RWA (Tokenized Real-World Assets) இன் சந்தை 2025 ஆம் ஆண்டில் 260% க்கு மேல் அதிகரித்துள்ளது, Forbes மற்றும் Cointelegraph இன் படி ஜூன் மாதம் வரை $ 23.9 பில்லியன் மொத்த மதிப்பை அடைகிறது. BCG இன் ஆலோசகர்கள் RWA சந்தை 2030 ஆம் ஆண்டில் $ 16 பில்லியன் வரை வளர்ந்து வரும் என்று மதிப்பிடுகின்றனர் - உலகளாவிய GDP 10 பில்லியன்.

SHHEIKH பார்வை :

● மொத்த விற்பனை: 50 பில்லியன் ரூபாய் 10,000,000,000 SHHEIKH முன்பதிவு விற்பனை (20%)

● ICO விலை தொடங்குகிறது: $0.0027

பொருத்தமான வங்கிகள்: ETH, USDT, BNB

● குறைந்தபட்ச முதலீடு: 0.0004 ETH / 0.0015 BNB

● போனஸ் மற்றும் பரிந்துரைகள்: பயனர்கள் ஒவ்வொரு வணிகத்திற்கும் 5% பரிந்துரை கூலி மற்றும் 5% பரிந்துரை கூலி கிடைக்கும்.

● பணம்: Quarterly, stablecoins அல்லது ETH

ஷைத்தானை ஐஸ்கிரீம் :

SHHEIKH No-Code Builder: ஒரு intuitive UI மூலம் சில நிமிடங்களில் எந்த அம்சத்தையும் Tokenize செய்யவும் – Solidity குறியீடு தேவையில்லை.

● SHHEIKH DeFi: Cryptocurrency விற்பனைக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த decentralized தீர்வு, பயனர்கள் பல்வேறு வலைத்தளங்களில் கடினமாக Crypto swap செய்ய அனுமதிக்கிறது.

SHHEIKH Estate: SHHEIKH உடன் real-world property-களை ஒப்புக்கொள்வது

SHHEIKH Returns Maximiser: Multi-chain AI-powered returns optimizer இது பயனர்கள் தங்கள் Crypto வைப்புகளில் ஒப்பந்த போனஸ் சம்பாதிக்க அனுமதிக்கிறது.

SHHEIKH தவிர முக்கிய அம்சங்கள்

● AI-Powered Analytics: Machine-learning models predict rental yields, asset appreciation, and risk scores – எனவே நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டு செலுத்தலாம்.

● AI-Powered Portfolio Optimizer: AI-assisted portfolio optimization, dynamic asset allocation, predictive asset analytics, asset appreciation forecasts, and risk scoring ஆதரிக்கிறது.

● NFT-Backed Property Deeds: ஒவ்வொரு SHHEIKH டாக்டரும் உங்கள் சட்ட நடவடிக்கைகளைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு on-chain NFT-ஐ இணைக்கிறது.

● DAO-Governed Syndicates: Pool SHH premium real estate, from beachfront resorts to modular housing இல் ஒப்பிடும்.

● Multichain Vision: இன்று Ethereum இல் தொடங்கியது – Layer-2 மற்றும் cross-chain expansion மூலம்.

பாதுகாப்பு மற்றும் Compliance:

● 15+ வழக்குகளில் KYC / AML

MetaMask, Trust Wallet & Ledger ஆகியவை

● Non-custodial Architecture user control பாதுகாப்பானது

Shheikh.io பற்றிய தகவல்கள்

RWA To Own a SHHEIKH பயன்படுத்த முடியும்:

This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon’s Business Blogging Program.

