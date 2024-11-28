Лидерство в разработке продуктов и ИТ-услугах: идеи Сарата Чандры Руту









Лидерство в разработке продуктов и ИТ-услуг никогда не бывает простым. Существует множество подвижных частей, которые должны работать в тандеме. Необходимо отличное удержание талантов и сотрудничество как в различных командах, так и между ними, и, конечно, инновации являются практически постоянным требованием.





Когда новый продукт активно разрабатывается, лидерам необходимо устранять сбои в конвейере разработки по мере их возникновения. Когда продукт немного старше и уже зарекомендовал себя на рынке, лидерам необходимо уделять значительное количество времени и ресурсов, чтобы гарантировать, что он остается актуальным.





Представляем Сарата Чандру Руту, ведущую фигуру в сфере ИТ с более чем шестнадцатилетним опытом в разработке продуктов, проектировании баз данных и соблюдении конфиденциальности. Сарат начал свою карьеру в качестве разработчика баз данных в 2008 году, в конечном итоге продвинувшись до руководящих должностей в различных отраслях, включая образование, розничную торговлю и технологии. Он занимал должность руководителя ИТ-услуг в Coherendz India Pvt Ltd., где он стал соучредителем и помог создать платформу для взаимодействия с выпускниками Vaave. После работы в Coherendz он присоединился к Sephora, где занимал различные должности от старшего администратора баз данных до ведущего инженера, прежде чем перейти на свою текущую должность в Spruce Technology, Inc. в 2023 году.





Будучи одним из первых лидеров Coherendz, Сарат сыграл ключевую роль в разработке и маркетинге Vaave, курируя более 100 успешных проектов и позиционировав платформу как ведущее решение для привлечения выпускников. Сегодня Vaave обслуживает тысячи клиентов по всему миру, включая предприятия, НПО и образовательные учреждения. Его ранняя работа помогла создать масштабируемую, многофункциональную платформу, которая с тех пор стала надежным решением на рынке.





Помимо вклада в Vaave, Сарат также оказал влияние на сферу соблюдения конфиденциальности в Sephora. За время своей работы там он разработал и внедрил портал Consumer Privacy Rights, решение корпоративного уровня, позволяющее пользователям осуществлять свои права на конфиденциальность в соответствии с такими правилами, как CCPA. Его работа по автоматизации этого процесса сократила ручные усилия на 90%, сэкономив Sephora сотни тысяч долларов.





«Работая в Sephora, я создал портал обработки прав потребителей на конфиденциальность для сайта, что позволило пользователям осуществлять свои права на конфиденциальность. Я автоматизировал этот процесс обработки, минимизировав ручные усилия на девяносто процентов, что в конечном итоге сэкономило компании сотни тысяч долларов», — объясняет Сарат.





Эта новаторская работа в области соблюдения конфиденциальности привела к получению Саратом сертификата Trust Fellow от OneTrust и, в конечном итоге, к его нынешней должности в Spruce Technology, Inc., где он продолжает предоставлять решения в области конфиденциальности, соблюдения требований и управления ИТ-рисками в секторах страхования, розничной торговли и телекоммуникаций.

Как это началось

Сарат начал свою карьеру в качестве разработчика баз данных, работая над проектами по преобразованию данных высокого уровня для клиента из США. Эти ранние роли включали управление базами данных и проектирование отчетов, закладывая прочный фундамент в области проектирования баз данных и решений для данных. Его технический опыт и способность решать проблемы быстро принесли ему должности с растущей ответственностью.





В Coherendz India Pvt Ltd. Сарат присоединился к команде в качестве одного из первых членов и был назначен руководителем ИТ-услуг. На этой должности он стал соучредителем и руководил разработкой Vaave, платформы для взаимодействия с выпускниками, предназначенной для удовлетворения потребностей в налаживании связей и взаимодействии образовательных учреждений, НПО и предприятий. Сарат курировал поставку более 100 веб-решений, позиционировав Vaave как масштабируемую и настраиваемую платформу, адаптированную к потребностям клиентов. Его стратегический вклад в развитие и маркетинг Vaave имел решающее значение для ее раннего успеха и сделал ее надежным решением для учреждений по всему миру.





Этот основополагающий опыт в разработке продуктов ознаменовал начало деятельности Сарата в области создания комплексных продуктов, открыв путь к его достижениям в Sephora и Spruce Technology, где он теперь применяет свои знания в области соблюдения конфиденциальности, проектирования баз данных и ИТ-услуг.

Клиент, Развитие и Рынок

Получив степень бакалавра технологий в области компьютерных наук в Технологическом университете имени Джавахарлала Неру, Сарат начал свою карьеру, предоставляя решения по работе с данными для клиентов из США. Его ранние обязанности в качестве разработчика баз данных включали создание отчетов и управление данными, что продемонстрировало его способность справляться со сложными потребностями и решениями клиентов.





Вспоминая свое время в Coherendz, Сарат подчеркивает важность согласования разработки продукта с требованиями рынка. Успех Vaave как ведущей платформы для взаимодействия с выпускниками обусловлен ее многофункциональным дизайном и стратегическим позиционированием. Сарат делится:





«Мое участие как в разработке продукта, так и в продажах и маркетинге сыграло решающую роль в позиционировании Vaave как ведущей платформы для взаимодействия с выпускниками. Что касается разработки продукта, мы создали многофункциональную масштабируемую платформу, которая отвечала конкретным потребностям учреждений, предлагая настройку, сетевые инструменты и дополнительные функции, такие как модули управления мероприятиями и сбора средств».





Он добавляет: «Что касается продаж и маркетинга, мое глубокое понимание продукта позволило мне эффективно донести его преимущества до потенциальных клиентов. Я тесно сотрудничал с командой, чтобы создать целевые сообщения, которые нашли отклик у лиц, принимающих решения, затронули их болевые точки и продемонстрировали, как Vaave может преобразовать взаимодействие со своими выпускниками».





Такое соответствие между разработкой и маркетингом способствовало доверию клиентов и партнеров, в конечном итоге стимулируя устные рекомендации и обеспечивая долгосрочный успех Vaave. Включая отзывы клиентов в свой дизайн, Vaave заслужил репутацию качественного и надежного, что позволило ему удовлетворять меняющиеся потребности учреждений по всему миру. Его предложения, включая управление данными выпускников, сбор средств, набор и управление мероприятиями, еще больше утвердили его как ведущее решение для взаимодействия с выпускниками.

Давайте переключим передачи

Когда Сарат начал работать с Sephora в 2014 году, компания уже была знаковым именем в мировой индустрии красоты и электронной коммерции. Компания Sephora, головной офис которой находится во Франции и принадлежит LVMH, славилась не только люксовыми товарами, но и приверженностью экологически чистым инициативам, разнообразным ассортиментом продукции и инклюзивной практикой трудоустройства.





Будучи крупной многонациональной корпорацией, Sephora уделяла первостепенное внимание соблюдению местных и международных правил конфиденциальности, осознавая, что нарушения могут привести к существенным штрафам и повлиять на репутацию ее бренда. Этот акцент на соблюдении конфиденциальности подготовил почву для ключевой роли Сарата.





В Sephora Сарат создал первый портал обработки прав на конфиденциальность потребителей, позволяющий пользователям осуществлять свои права на конфиденциальность в рамках нормативных рамок, таких как CCPA. Эта платформа корпоративного уровня ознаменовала первое начинание Sephora в области специализированных технологий, связанных с конфиденциальностью, продемонстрировав способность Сарата возглавлять крупномасштабные инженерные инициативы и закрепить его экспертные знания в области автоматизации соответствия. Благодаря своей работе над этим порталом он успешно сократил время обработки запросов на конфиденциальность с недель до минут, автоматизировав 90% процесса и сэкономив Sephora сотни тысяч долларов на ручных усилиях.





В дополнение к порталу Consumer Privacy Rights Сарат возглавил внедрение Enterprise Data Mapping, системы, которая связывала метаданные Personally Identifiable Information (PII) с внутренними системами и сторонними поставщиками. Эта инициатива укрепила структуру управления данными Sephora, позволив команде по информационной безопасности создать надежные элементы управления и оценки, одновременно оптимизируя соблюдение правил конфиденциальности, таких как CCPA и GDPR.





Сарат также представил Real User Monitoring (RUM) через Dynatrace Observability, революционизировав способность Sephora обнаруживать и решать проблемы производительности. Внедрив проактивный мониторинг, Сарат помог компании обеспечить бесперебойный пользовательский опыт во время рекламных мероприятий с большим трафиком, избежав сбоев и повысив надежность системы.





Инженерия конфиденциальности и соответствие требованиям являются неотъемлемыми компонентами более широкой области кибербезопасности. С ростом киберугроз и все более сложными правилами организации должны принимать упреждающие меры для защиты конфиденциальных данных. Работа Сарата в области автоматизации и управления конфиденциальностью напрямую решала эти проблемы, помогая Sephora повысить устойчивость к утечкам данных и нормативным рискам. Согласовывая инженерию конфиденциальности с принципами кибербезопасности, он гарантировал, что конфиденциальная информация будет не только доступна авторизованным пользователям, но и будет безопасно управляться в разных системах.





«Портал Consumer Privacy Rights преобразил возможности управления конфиденциальностью Sephora», — объясняет Сарат. «Мы смогли оптимизировать обработку запросов на конфиденциальность, что позволило пользователям быстро и эффективно осуществлять свои права. Автоматизация не только свела к минимуму ручные усилия, но и значительно сократила время обработки, что имело реальный финансовый эффект».





Успех этих проектов не только улучшил деятельность Sephora, но и способствовал найму Сарата в Spruce Technology, Inc. в 2023 году, где он продолжает предоставлять решения по обеспечению конфиденциальности и решения корпоративного уровня для клиентов в таких отраслях, как страхование, розничная торговля и телекоммуникации. Его признанный опыт в этой области также принес ему звание Trust Fellow от OneTrust, лидера в области технологий конфиденциальности, безопасности и управления.

Стимулирование развития и преодоление трудностей

От сбора талантливых команд до разумного использования ресурсов и проактивного решения проблем — Сарат сделал все это. Его путь определялся практическим стилем лидерства, который ценит сотрудничество и открытое общение, принципы, которые он применял с первых дней в Coherendz, до работы в Sephora, а теперь и в Spruce Technology.





Сарат делится: «Я считаю, что разработка продукта должна быть совместным усилием, поэтому я применил практический подход. Я тесно сотрудничал с разработчиками и дизайнерами, всегда был готов отвечать на вопросы и обсуждать идеи. Я поощрял открытый диалог и решение проблем, ценя вклад каждого члена команды. Это не только повышало моральный дух, но и приводило к высококачественной работе, выполненной в срок».





Подход Сарата к руководству командой и решению проблем оказался особенно ценным в его работе в Sephora, где он занимался такими сложными проектами, как разработка портала Consumer Privacy Rights, Enterprise Data Mapping и Real User Monitoring (RUM). Эти инициативы требовали бесперебойного сотрудничества с командами по информационной безопасности и управлению данными для приведения внутренних систем в соответствие с нормативными требованиями и повышения производительности систем.





«Картирование данных было особенно сложным», — объясняет Сарат. «Нам пришлось идентифицировать и согласовывать метаданные для всей персонально идентифицируемой информации во внутренних системах и у внешних поставщиков, обеспечивая соответствие меняющимся правилам. Результатом стала надежная структура управления, которая оптимизировала как безопасность данных, так и соблюдение нормативных требований».





Real User Monitoring (RUM) принес свои сложности, поскольку внедрение инструментов проактивного мониторинга потребовало изменения операционных рабочих процессов. «RUM через Dynatrace позволил нам заранее решать проблемы производительности, особенно во время кампаний с высоким трафиком, обеспечивая бесперебойную работу для пользователей и повышая общую надежность системы», — добавляет он.





«Этот метод продолжает хорошо мне служить», — говорит Сарат. «Когда я переехал в США, чтобы продвинуться по карьерной лестнице после ухода из Coherendz, я применил этот же метод к своим проектам в Sephora, а теперь и в Spruce Technology. Методологии быстрой разработки, которые я усовершенствовал, наряду с моей работой в области автоматизации прав на конфиденциальность и управления согласием потребителей, оказались исключительно гибкими в реагировании на меняющиеся требования рынка и изменения в регулировании».





Благодаря своему адаптивному лидерству и техническим знаниям Сарат постоянно стимулирует развитие, преодолевая трудности, гарантируя, что его проекты соответствуют как ожиданиям клиентов, так и требованиям соответствия в быстро меняющихся условиях с высокими ставками.

Постоянные инновации

На протяжении всей своей карьеры Сарат отстаивал культуру постоянного совершенствования, никогда не останавливаясь на статус-кво. Его подход к инновациям выходит за рамки успеха отдельных продуктов, поскольку он по-прежнему стремится развиваться как лично, так и профессионально, чтобы соответствовать постоянно меняющимся требованиям ИТ-услуг, конфиденциальности и соответствия.





«Я никогда не верил в статус-кво и всегда ищу возможности улучшить то, что у нас уже есть. Я всегда хочу узнавать больше и развиваться, как в личном, так и в профессиональном плане. Я смирился с тем, что всегда есть чему поучиться и что всегда есть лучшие способы что-то делать», — делится он.





В контексте кибербезопасности инновации Сарата в области конфиденциальности и инженерии соответствия закрывают критические пробелы в защите персонально идентифицируемой информации (PII). Внедряя такие решения, как автоматизированные рабочие процессы соответствия, надежные структуры сопоставления данных и мониторинг в реальном времени, он позволил организациям снизить операционные риски, обеспечивая при этом соблюдение строгих законов о конфиденциальности.





«Конфиденциальность и соответствие требованиям больше не являются необязательными — они имеют основополагающее значение для построения доверия в цифровую эпоху», — подчеркивает Сарат. «Моя работа в этих областях отражает более широкую миссию — гарантировать, что организации не только соответствуют требованиям, но и защищены от возникающих киберугроз».





На своих должностях в Coherendz, Sephora, а теперь и в Spruce Technology, Сарат показал, как преданное руководство и сосредоточенность на постоянных инновациях могут стимулировать преобразующие изменения как для клиентов, так и для конечных пользователей. Его работа над такими проектами, как Vaave, портал Consumer Privacy Rights, Enterprise Data Mapping и Real User Monitoring (RUM), является свидетельством его проактивного подхода к решению возникающих проблем, при этом сохраняя фокус на качестве и соответствии.





Заглядывая вперед, Сарат видит будущее, в котором кибербезопасность и конфиденциальность будут бесшовно интегрированы в каждый аспект ИТ-услуг, движимые автоматизацией и проактивным управлением рисками. Его приверженность продвижению инновационных решений продолжает позиционировать его как первопроходца в отрасли, гарантируя, что организации смогут уверенно ориентироваться в развивающемся цифровом ландшафте. Благодаря своему дальновидному подходу и непоколебимой преданности Сарат намерен формировать будущее ИТ-услуг, соблюдения конфиденциальности и кибербезопасности на долгие годы вперед.