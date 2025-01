Leadership nello sviluppo di prodotti e servizi IT: approfondimenti di Sarat Chandra Routhu

La leadership nello sviluppo di prodotti e nei servizi IT non è mai semplice. Ci sono molte parti in movimento che devono lavorare in tandem. C'è bisogno di un'eccellente fidelizzazione dei talenti e di una cooperazione, sia nei vari team che tra di essi, e naturalmente l'innovazione è praticamente un requisito costante.





Quando un nuovo prodotto è in fase di sviluppo attivo, i leader devono affrontare gli intoppi nella pipeline di sviluppo man mano che si presentano. Quando un prodotto è un po' più vecchio e si è affermato sul mercato, i leader devono dedicare una notevole quantità di tempo e risorse per garantire che rimanga rilevante.





Ecco Sarat Chandra Routhu, una figura di spicco nell'IT con oltre sedici anni di esperienza nello sviluppo di prodotti, nell'ingegneria dei database e nella conformità alla privacy. Sarat ha iniziato la sua carriera come sviluppatore di database nel 2008, per poi avanzare a ruoli senior in diversi settori, tra cui istruzione, vendita al dettaglio e tecnologia. Ha ricoperto il ruolo di Head of IT Services presso Coherendz India Pvt Ltd., dove ha co-fondato e contribuito a costruire la piattaforma di coinvolgimento degli ex studenti Vaave. Dopo il suo periodo presso Coherendz, è entrato in Sephora, dove ha ricoperto vari ruoli, da Senior Database Administrator a Lead Engineer, prima di passare al suo attuale ruolo presso Spruce Technology, Inc. nel 2023.





Come uno dei primi leader di Coherendz, Sarat ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel marketing di Vaave, supervisionando oltre 100 progetti di successo e posizionando la piattaforma come una soluzione leader per l'impegno degli ex studenti. Oggi, Vaave serve migliaia di clienti in tutto il mondo, tra cui aziende, ONG e istituti scolastici. Il suo primo lavoro ha contribuito a creare una piattaforma scalabile e ricca di funzionalità che da allora è diventata una soluzione affidabile sul mercato.





Oltre al suo contributo a Vaave, Sarat ha avuto un impatto anche nello spazio di conformità alla privacy presso Sephora. Durante il suo mandato lì, ha progettato e implementato il portale Consumer Privacy Rights, una soluzione di livello aziendale che consente agli utenti di esercitare i propri diritti alla privacy in base a normative come il CCPA. Il suo lavoro nell'automazione di questo processo ha ridotto gli sforzi manuali del 90%, facendo risparmiare a Sephora centinaia di migliaia di dollari.





"Mentre lavoravo presso Sephora, ho creato un portale di gestione dei diritti alla privacy dei consumatori per il sito, consentendo agli utenti di esercitare i propri diritti alla privacy. Ho automatizzato questo processo di gestione, riducendo al minimo gli sforzi manuali del novanta percento, il che alla fine ha fatto risparmiare all'azienda centinaia di migliaia di dollari", spiega Sarat.





Questo lavoro pionieristico nel campo della conformità alla privacy ha portato Sarat a ottenere la certificazione Trust Fellow da OneTrust e, in seguito, al suo attuale ruolo presso Spruce Technology, Inc., dove continua a fornire soluzioni in materia di privacy, conformità e gestione dei rischi IT nei settori assicurativo, della vendita al dettaglio e delle telecomunicazioni.

Come è iniziato

Sarat ha iniziato la sua carriera come sviluppatore di database, lavorando su progetti di conversione dati di fascia alta per un cliente con sede negli Stati Uniti. Questi primi ruoli hanno coinvolto la gestione di database e la progettazione di report, gettando solide basi nell'ingegneria di database e nelle soluzioni di dati. La sua competenza tecnica e le sue capacità di problem-solving gli hanno rapidamente fatto guadagnare ruoli con responsabilità crescenti.





Presso Coherendz India Pvt Ltd., Sarat è entrato a far parte del team come membro iniziale ed è stato nominato Head of IT Services. In questo ruolo, ha co-fondato e guidato lo sviluppo di Vaave, una piattaforma di coinvolgimento degli ex studenti progettata per soddisfare le esigenze di networking e coinvolgimento di istituti scolastici, ONG e aziende. Sarat ha supervisionato la fornitura di oltre 100 soluzioni web, posizionando Vaave come una piattaforma scalabile e personalizzabile su misura per le esigenze del cliente. I suoi contributi strategici allo sviluppo e al marketing di Vaave sono stati fondamentali per il suo successo iniziale e l'hanno affermata come una soluzione affidabile per gli istituti in tutto il mondo.





Questa esperienza fondamentale nello sviluppo di prodotti ha segnato l'incursione di Sarat nella creazione di prodotti end-to-end, aprendo la strada ai suoi successi presso Sephora e Spruce Technology, dove ora applica la sua competenza nella conformità alla privacy, nell'ingegneria dei database e nei servizi IT.

Il cliente, lo sviluppo e il mercato

Dopo aver conseguito la laurea triennale in informatica presso la Jawaharlal Nehru Technological University, Sarat ha iniziato la sua carriera fornendo soluzioni di dati per clienti con sede negli Stati Uniti. Le sue prime responsabilità come sviluppatore di database includevano la creazione di report e la gestione dei dati, che hanno dimostrato la sua attitudine a gestire esigenze e soluzioni complesse dei clienti.





Riflettendo sul suo periodo in Coherendz, Sarat sottolinea l'importanza di allineare lo sviluppo del prodotto alle richieste del mercato. Il successo di Vaave come piattaforma leader per l'impegno degli ex studenti è derivato dal suo design ricco di funzionalità e dal suo posizionamento strategico. Sarat condivide:





"Il mio coinvolgimento sia nello sviluppo del prodotto che nelle vendite e nel marketing è stato fondamentale per posizionare Vaave come piattaforma leader nel coinvolgimento degli ex studenti. Per quanto riguarda lo sviluppo del prodotto, abbiamo creato una piattaforma ricca di funzionalità e scalabile che soddisfaceva le esigenze specifiche delle istituzioni, offrendo personalizzazione, strumenti di networking e funzionalità a valore aggiunto come moduli di gestione degli eventi e di raccolta fondi."





Aggiunge: "Sul fronte vendite e marketing, la mia profonda conoscenza del prodotto mi ha permesso di comunicare in modo efficace i suoi vantaggi ai potenziali clienti. Ho lavorato a stretto contatto con il team per creare messaggi mirati che trovassero riscontro nei decisori, affrontando i loro punti deboli e dimostrando come Vaave avrebbe potuto trasformare il coinvolgimento dei propri ex studenti".





Questo allineamento tra sviluppo e marketing ha favorito la fiducia con clienti e partner, guidando in ultima analisi i referral tramite passaparola e assicurando il successo a lungo termine di Vaave. Incorporando il feedback dei clienti nel suo design, Vaave si è guadagnata una reputazione di qualità e affidabilità, consentendole di soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle istituzioni a livello globale. Le sue offerte, tra cui la gestione dei dati degli ex studenti, la raccolta fondi, il reclutamento e la gestione degli eventi, l'hanno ulteriormente affermata come una soluzione di prim'ordine per il coinvolgimento degli ex studenti.

Cambiamo marcia

Quando Sarat ha iniziato a lavorare con Sephora nel 2014, l'azienda era già un nome iconico nel settore globale della bellezza e dell'eCommerce. Con sede in Francia e di proprietà di LVMH, la reputazione di Sephora si estendeva oltre i prodotti di lusso, ai suoi impegni verso iniziative eco-sostenibili, offerte di prodotti diversificate e pratiche di impiego inclusive.





In quanto grande azienda multinazionale, Sephora ha dato priorità alla conformità alle normative sulla privacy locali e internazionali, riconoscendo che le violazioni potrebbero comportare sanzioni sostanziali e avere un impatto sulla reputazione del suo marchio. Questa enfasi sulla conformità alla privacy ha preparato il terreno per il ruolo fondamentale di Sarat.





In Sephora, Sarat ha creato il primo portale di gestione dei diritti alla privacy dei consumatori, consentendo agli utenti di esercitare i propri diritti alla privacy in base a quadri normativi come il CCPA. Questa piattaforma di livello aziendale ha segnato la prima avventura di Sephora nella tecnologia dedicata alla privacy, dimostrando la capacità di Sarat di guidare iniziative di ingegneria su larga scala e affermando la sua competenza nell'automazione della conformità. Attraverso il suo lavoro su questo portale, ha ridotto con successo il tempo di elaborazione delle richieste di privacy da settimane a minuti, automatizzando il 90% del processo e risparmiando a Sephora centinaia di migliaia di dollari in sforzi manuali.





Oltre al portale Consumer Privacy Rights, Sarat ha guidato l'implementazione di Enterprise Data Mapping, un sistema che ha collegato i metadati delle informazioni personali identificabili (PII) con i sistemi interni e i fornitori terzi. Questa iniziativa ha rafforzato il framework di governance dei dati di Sephora, consentendo al team Information Security di creare controlli e valutazioni robusti, semplificando al contempo la conformità alle normative sulla privacy come CCPA e GDPR.





Sarat ha inoltre introdotto il Real User Monitoring (RUM) tramite Dynatrace Observability, rivoluzionando la capacità di Sephora di rilevare e risolvere i problemi di prestazioni. Implementando il monitoraggio proattivo, Sarat ha aiutato l'azienda a garantire un'esperienza utente fluida durante gli eventi promozionali ad alto traffico, evitando interruzioni e migliorando l'affidabilità del sistema.





L'ingegneria della privacy e la conformità sono componenti integrali del più ampio dominio della sicurezza informatica. Con l'aumento delle minacce informatiche e delle normative sempre più complesse, le organizzazioni devono adottare misure proattive per proteggere i dati sensibili. Il lavoro di Sarat nell'automazione e nella gestione della privacy ha affrontato direttamente queste sfide, aiutando Sephora a creare resilienza contro le violazioni dei dati e i rischi normativi. Allineando l'ingegneria della privacy ai principi della sicurezza informatica, ha garantito che le informazioni sensibili non fossero solo accessibili agli utenti autorizzati, ma anche gestite in modo sicuro nei sistemi.





"Il portale Consumer Privacy Rights ha trasformato le capacità di gestione della privacy di Sephora", spiega Sarat. "Siamo stati in grado di semplificare la gestione delle richieste di privacy, consentendo agli utenti di esercitare i propri diritti in modo rapido ed efficiente. L'automazione non solo ha ridotto al minimo gli sforzi manuali, ma ha anche ridotto significativamente i tempi di elaborazione, il che ha avuto un impatto finanziario reale".





Il successo di questi progetti non solo ha migliorato le operazioni di Sephora, ma ha anche contribuito all'assunzione di Sarat presso Spruce Technology, Inc. nel 2023, dove continua a fornire soluzioni di conformità alla privacy e di livello aziendale per clienti in settori quali assicurazioni, vendita al dettaglio e telecomunicazioni. La sua riconosciuta competenza nel settore gli è valsa anche il titolo di Trust Fellow da OneTrust, leader nelle tecnologie di privacy, sicurezza e governance.

Guidare lo sviluppo e superare le sfide

Dall'assemblaggio di team di talento all'utilizzo di risorse in modo saggio e proattivo nell'affrontare le sfide, Sarat ha fatto tutto. Il suo percorso è stato definito da uno stile di leadership pratico che valorizza la collaborazione e la comunicazione aperta, principi che ha applicato dai suoi primi giorni in Coherendz al suo lavoro in Sephora e ora in Spruce Technology.





Sarat afferma: "Credo che lo sviluppo del prodotto debba essere uno sforzo collaborativo, quindi ho adottato un approccio pratico. Ho lavorato a stretto contatto con sviluppatori e designer, rendendomi prontamente disponibile a rispondere alle domande e a discutere idee. Ho incoraggiato il dialogo aperto e la risoluzione dei problemi, valorizzando il contributo di ogni membro del team. Ciò non solo ha aumentato il morale, ma ha anche portato a un lavoro di alta qualità consegnato nei tempi previsti".





L'approccio di Sarat alla leadership di team e alla risoluzione dei problemi si è rivelato particolarmente prezioso nel suo lavoro presso Sephora, dove ha affrontato progetti complessi come lo sviluppo del portale Consumer Privacy Rights, Enterprise Data Mapping e Real User Monitoring (RUM). Queste iniziative hanno richiesto una collaborazione fluida con i team Information Security e Data Governance per allineare i sistemi interni ai requisiti normativi e migliorare le prestazioni del sistema.





"Il Data Mapping è stato particolarmente impegnativo", spiega Sarat. "Abbiamo dovuto identificare e allineare i metadati per tutte le Informazioni Personali Identificabili nei sistemi interni e nei fornitori esterni, assicurando la conformità alle normative in evoluzione. Il risultato è stato un solido framework di governance che ha semplificato sia la sicurezza dei dati sia l'aderenza alle normative".





Il Real User Monitoring (RUM) ha portato con sé le sue complessità, poiché l'implementazione di strumenti di monitoraggio proattivi ha richiesto un cambiamento nei flussi di lavoro operativi. "RUM tramite Dynatrace ci ha consentito di affrontare preventivamente i problemi di prestazioni, in particolare durante campagne ad alto traffico, garantendo un'esperienza fluida per gli utenti e aumentando l'affidabilità complessiva del sistema", aggiunge.





"Questo metodo continua a servirmi bene", afferma Sarat. "Quando mi sono trasferito negli Stati Uniti per progredire nella mia carriera dopo aver lasciato Coherendz, ho applicato questo stesso metodo ai miei progetti presso Sephora e ora presso Spruce Technology. Le metodologie di sviluppo rapido che ho perfezionato, insieme al mio lavoro nell'automazione dei diritti alla privacy e nella gestione del consenso dei consumatori, si sono dimostrate eccezionalmente agili nel rispondere alle mutevoli richieste del mercato e ai cambiamenti normativi".





Grazie alla sua leadership adattabile e alla sua competenza tecnica, Sarat ha costantemente guidato lo sviluppo superando le sfide, assicurando che i suoi progetti soddisfacessero sia le aspettative dei clienti sia i requisiti di conformità in ambienti frenetici e ad alto rischio.

Innovazione costante

Nel corso della sua carriera, Sarat ha sostenuto una cultura di miglioramento continuo, senza mai accontentarsi dello status quo. Il suo approccio all'innovazione si estende oltre il successo dei singoli prodotti, poiché rimane impegnato a evolversi sia a livello personale che professionale per soddisfare le richieste in continua evoluzione di servizi IT, privacy e conformità.





"Non ho mai creduto nello status quo e cerco sempre opportunità per migliorare ciò che già abbiamo. Voglio sempre imparare di più ed evolvermi, sia personalmente che professionalmente. Ho accettato che c'è sempre di più da imparare e che ci sono sempre modi migliori di fare le cose", racconta.





Nel contesto della sicurezza informatica, le innovazioni di Sarat nell'ingegneria della privacy e della conformità affrontano lacune critiche nella protezione delle informazioni personali identificabili (PII). Implementando soluzioni come flussi di lavoro di conformità automatizzati, solidi framework di mappatura dei dati e monitoraggio in tempo reale, ha consentito alle organizzazioni di ridurre i rischi operativi garantendo al contempo l'aderenza alle severe leggi sulla privacy.





"Privacy e compliance engineering non sono più opzionali, sono fondamentali per creare fiducia nell'era digitale", sottolinea Sarat. "Il mio lavoro in queste aree riflette una missione più ampia per garantire che le organizzazioni non siano solo conformi, ma anche sicure contro le minacce informatiche emergenti".





Nei suoi ruoli presso Coherendz, Sephora e ora Spruce Technology, Sarat ha dimostrato come una leadership dedicata e un focus sull'innovazione costante possano guidare cambiamenti trasformativi per clienti e utenti finali. Il suo lavoro su progetti come Vaave, il portale Consumer Privacy Rights, Enterprise Data Mapping e Real User Monitoring (RUM) sono la prova del suo approccio proattivo nell'affrontare le sfide emergenti mantenendo un focus sulla qualità e la conformità.





Guardando al futuro, Sarat immagina un futuro in cui la sicurezza informatica e la privacy siano perfettamente integrate in ogni aspetto dei servizi IT, guidati dall'automazione e dalla gestione proattiva del rischio. Il suo impegno nel promuovere soluzioni innovative continua a posizionarlo come un pioniere nel settore, assicurando che le organizzazioni possano navigare con sicurezza nel panorama digitale in evoluzione. Con il suo approccio lungimirante e la sua incrollabile dedizione, Sarat è pronto a plasmare il futuro dei servizi IT, della conformità alla privacy e della sicurezza informatica per gli anni a venire.