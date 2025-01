Liderstvo u razvoju proizvoda i IT uslugama: Uvidi Sarata Chandre Routhua

Liderstvo u razvoju proizvoda i IT uslugama nikada nije jednostavno. Postoji mnogo pokretnih dijelova koji moraju raditi u tandemu. Postoji potreba za odličnim zadržavanjem talenata i saradnjom, kako unutar tako i između različitih timova, i naravno, inovacija je praktično stalan zahtjev.





Kada se novi proizvod aktivno razvija, lideri treba da se pozabave problemima u razvoju kako se pojave. Kada je proizvod malo stariji i etablirao se na tržištu, lideri moraju posvetiti značajnu količinu vremena i resursa kako bi osigurali da ostane relevantan.





Predstavljamo Sarata Chandra Routhua, vodeću ličnost u IT-u sa preko šesnaest godina iskustva u razvoju proizvoda, inženjeringu baza podataka i usklađenosti s privatnošću. Sarat je započeo svoju karijeru kao programer baze podataka 2008. godine, da bi na kraju napredovao do viših uloga u više industrija, uključujući obrazovanje, maloprodaju i tehnologiju. Radio je kao šef IT usluga u kompaniji Coherendz India Pvt Ltd., gdje je suosnivač i pomogao u izgradnji Vaave platforme za angažman bivših studenata. Nakon svog vremena u Coherendzu, pridružio se Sephori, gdje je obavljao različite uloge od višeg administratora baze podataka do glavnog inženjera, prije nego što je prešao na svoju trenutnu ulogu u Spruce Technology, Inc. 2023.





Kao rani lider u Coherendzu, Sarat je igrao ključnu ulogu u razvoju i marketingu Vaavea, nadgledajući preko 100 uspješnih projekata i pozicionirajući platformu kao vodeće rješenje za angažman bivših studenata. Danas Vaave opslužuje hiljade klijenata širom svijeta, uključujući preduzeća, nevladine organizacije i obrazovne institucije. Njegov rani rad pomogao je u stvaranju skalabilne platforme bogate funkcijama koja je od tada postala pouzdano rješenje na tržištu.





Pored svog doprinosa Vaaveu, Sarat je također imao utjecaja na prostor za poštovanje privatnosti u Sephori. Tokom svog mandata tamo je dizajnirao i implementirao portal o pravima privatnosti potrošača, rješenje na nivou preduzeća koje omogućava korisnicima da ostvaruju svoja prava na privatnost prema propisima kao što je CCPA. Njegov rad na automatizaciji ovog procesa smanjio je ručne napore za 90%, uštedivši Sephori stotine hiljada dolara.





"Dok sam radio u Sephori, kreirao sam portal za rukovanje pravima privatnosti potrošača za stranicu, omogućavajući korisnicima da ostvare svoja prava na privatnost. Automatizirao sam ovaj proces rukovanja, minimizirajući ručne napore za devedeset posto, što je na kraju kompaniji uštedjelo stotine hiljada dolara, “ objašnjava Sarat.





Ovaj pionirski rad u poštivanju privatnosti doveo je do Saratovog certifikata Trust Fellow od OneTrust-a i na kraju do njegove trenutne uloge u Spruce Technology, Inc., gdje nastavlja pružati rješenja u pogledu privatnosti, usklađenosti i upravljanja IT rizicima u sektoru osiguranja, maloprodaje i telekomunikacija. .

Kako je počelo

Sarat je započeo svoju karijeru kao programer baze podataka, radeći na vrhunskim projektima konverzije podataka za klijenta iz SAD-a. Ove rane uloge uključivale su upravljanje bazom podataka i dizajn izvještaja, postavljajući čvrste temelje u inženjeringu baze podataka i rješenjima za podatke. Njegova tehnička stručnost i sposobnost rješavanja problema brzo su mu donijele uloge sa sve većom odgovornošću.





U Coherendz India Pvt Ltd., Sarat se pridružio kao rani član tima i imenovan je za šefa IT usluga. U ovoj ulozi, on je suosnivač i vodio razvoj Vaave, platforme za angažovanje bivših studenata dizajnirane da odgovori na potrebe umrežavanja i angažmana obrazovnih institucija, nevladinih organizacija i preduzeća. Sarat je nadgledao isporuku preko 100 web rješenja, pozicionirajući Vaave kao skalabilnu i prilagodljivu platformu prilagođenu potrebama klijenata. Njegov strateški doprinos Vaave-ovom razvoju i marketingu bio je ključan za njegov rani uspjeh i uspostavio ga kao pouzdano rješenje za institucije širom svijeta.





Ovo temeljno iskustvo u razvoju proizvoda obilježilo je Saratov pohod na kreiranje proizvoda od kraja do kraja, utirući put njegovim dostignućima u Sephori i Spruce Technology, gdje sada primjenjuje svoju stručnost u poštivanju privatnosti, inženjeringu baza podataka i IT uslugama.

Klijent, razvoj i tržište

Nakon što je stekao diplomu tehnologije iz računarstva na Jawaharlal Nehru Tehnološkom univerzitetu, Sarat je započeo svoju karijeru isporukom rješenja za podatke za klijente iz SAD-a. Njegove prve odgovornosti kao programera baze podataka uključivale su kreiranje izvještaja i upravljanje podacima, što je pokazalo njegovu sposobnost za rješavanje složenih potreba i rješenja klijenata.





Osvrćući se na svoje vrijeme u Coherendzu, Sarat naglašava važnost usklađivanja razvoja proizvoda sa zahtjevima tržišta. Vaaveov uspjeh kao vodeće platforme za angažman bivših studenata proizašao je iz njegovog bogatog dizajna i strateškog pozicioniranja. Sarat dijeli:





"Moje učešće u razvoju proizvoda i prodaji i marketingu bilo je ključno u pozicioniranju Vaavea kao vodeće platforme u angažmanu bivših studenata. Sa strane razvoja proizvoda, izgradili smo platformu bogatu funkcijama, skalabilnu koja je zadovoljila specifične potrebe institucija, nudeći prilagođavanje , alati za umrežavanje i funkcije s dodanom vrijednošću kao što su upravljanje događajima i moduli za prikupljanje sredstava."





On dodaje: "Što se tiče prodaje i marketinga, moje duboko razumijevanje proizvoda omogućilo mi je da učinkovito komuniciram njegove prednosti potencijalnim klijentima. Blisko sam surađivao s timom na izradi ciljanih poruka koje su imale odjek kod donosilaca odluka, rješavanju njihovih bolnih tačaka i demonstrirajući kako Vaave može transformirati svoj angažman bivših studenata."





Ova usklađenost između razvoja i marketinga podstakla je povjerenje kod klijenata i partnera, u konačnici podstičući preporuke od usta do usta i osiguravajući dugoročni uspjeh kompanije Vaave. Uključujući povratne informacije klijenata u svoj dizajn, Vaave je stekao reputaciju kvaliteta i pouzdanosti, omogućavajući mu da zadovolji rastuće potrebe institucija širom svijeta. Njegove ponude – uključujući upravljanje podacima o alumniju, prikupljanje sredstava, zapošljavanje i upravljanje događajima – dodatno su ga postavile kao vrhunsko rješenje za angažman bivših studenata.

Hajde da menjamo brzine

Kada je Sarat počeo raditi sa Sephorom 2014. godine, kompanija je već bila kultno ime u globalnoj industriji ljepote i e-trgovine. Sa sjedištem u Francuskoj i u vlasništvu LVMH-a, Sephora reputacija proteže se dalje od luksuznih proizvoda do njenih posvećenosti ekološkim inicijativama, raznovrsnoj ponudi proizvoda i inkluzivnim praksama zapošljavanja.





Kao velika, multinacionalna korporacija, Sephora je dala prioritet poštovanju lokalnih i međunarodnih propisa o privatnosti, prepoznajući da kršenja mogu dovesti do značajnih kazni i uticati na reputaciju njenog brenda. Ovaj naglasak na poštovanju privatnosti postavio je teren za Saratovu ključnu ulogu.





U Sephori, Sarat je izgradio prvi portal za upravljanje pravima privatnosti potrošača, omogućavajući korisnicima da ostvare svoja prava na privatnost prema regulatornim okvirima kao što je CCPA. Ova platforma na nivou preduzeća označila je prvi Sephorin poduhvat u posvećenoj tehnologiji vezanoj za privatnost, demonstrirajući Saratovu sposobnost da vodi velike inženjerske inicijative i uspostavljajući svoju stručnost u automatizaciji usklađenosti. Svojim radom na ovom portalu, uspješno je smanjio vrijeme obrade zahtjeva za privatnost sa sedmica na minute, automatizirajući 90% procesa i uštedivši Sephori stotine hiljada dolara u ručnim naporima.





Pored portala o pravima privatnosti potrošača, Sarat je predvodio implementaciju mapiranja podataka preduzeća, sistema koji je povezivao metapodatke ličnih podataka (PII) sa internim sistemima i dobavljačima trećih strana. Ova inicijativa je ojačala Sephorin okvir upravljanja podacima, omogućavajući timu za informacijsku sigurnost da kreira robusne kontrole i procjene uz pojednostavljenje usklađenosti sa propisima o privatnosti kao što su CCPA i GDPR.





Sarat je također predstavio Real User Monitoring (RUM) kroz Dynatrace Observability, revolucionirajući Sephorinu sposobnost da otkrije i riješi probleme s performansama. Implementacijom proaktivnog praćenja, Sarat je pomogao kompaniji da osigura besprijekorno korisničko iskustvo tokom promotivnih događaja s velikim prometom, izbjegavajući smetnje i poboljšavajući pouzdanost sistema.





Inženjering privatnosti i usklađenost su sastavne komponente šireg domena kibernetičke sigurnosti. Uz rastuće sajber prijetnje i sve složenije propise, organizacije moraju usvojiti proaktivne mjere za zaštitu osjetljivih podataka. Saratov rad u oblasti automatizacije i upravljanja privatnošću direktno se bavio ovim izazovima, pomažući Sephori da izgradi otpornost na kršenje podataka i regulatorne rizike. Usklađivanjem inženjeringa privatnosti sa principima kibernetičke sigurnosti, osigurao je da osjetljive informacije ne budu dostupne samo ovlaštenim korisnicima već i da se njima bezbedno upravlja u svim sistemima.





"Portal o pravima privatnosti potrošača transformirao je Sephorine mogućnosti upravljanja privatnošću", objašnjava Sarat. „Uspeli smo da pojednostavimo rukovanje zahtevima za privatnost, omogućavajući korisnicima da brzo i efikasno ostvare svoja prava. Automatizacija ne samo da je minimizirala ručne napore već je i značajno skratila vreme obrade, što je imalo pravi finansijski uticaj.“





Uspjeh ovih projekata ne samo da je poboljšao poslovanje Sephore, već je doprinio i Saratovom zapošljavanju u Spruce Technology, Inc. 2023. godine, gdje nastavlja sa isporukom usklađenosti privatnosti i rješenja na nivou preduzeća za klijente u industrijama kao što su osiguranje, maloprodaja i telekomunikacije. Njegova priznata stručnost u ovoj oblasti također mu je donijela titulu Trust Fellow kompanije OneTrust, lidera u tehnologijama privatnosti, sigurnosti i upravljanja.

Pokretanje razvoja i prevazilaženje izazova

Od okupljanja talentiranih timova do mudrog korištenja resursa i proaktivnog rješavanja izazova, Sarat je sve to učinio. Njegovo je putovanje definirano praktičnim stilom vođenja koji cijeni suradnju i otvorenu komunikaciju, principe koje je primjenjivao od svojih ranih dana u Coherendzu do svog rada u Sephori, a sada i Spruce Technology.





Sarat kaže: "Vjerujem da razvoj proizvoda treba da bude zajednički napor, pa sam usvojio praktični pristup. Blisko sam radio sa programerima i dizajnerima, stavljajući se na raspolaganje da odgovaram na pitanja i raspravljam o idejama. Poticao sam otvoreni dijalog i probleme- rješavanje, vrednovanje doprinosa svakog člana tima, ovo ne samo da je podiglo moral, već je rezultiralo i visokokvalitetnim radom koji je isporučen prema rasporedu.





Saratov pristup vođenju tima i rješavanju problema pokazao se posebno vrijednim u njegovom radu u Sephori, gdje se bavio složenim projektima kao što su razvoj portala o pravima privatnosti potrošača, mapiranje podataka preduzeća i praćenje stvarnih korisnika (RUM). Ove inicijative zahtevale su besprekornu saradnju sa timovima za bezbednost informacija i upravljanje podacima kako bi se interni sistemi uskladili sa regulatornim zahtevima i poboljšali performanse sistema.





„Mapiranje podataka je bilo posebno izazovno“, objašnjava Sarat. "Morali smo da identifikujemo i uskladimo metapodatke za sve lične informacije u internim sistemima i eksternim dobavljačima, obezbeđujući usklađenost sa evoluirajućim propisima. Rezultat je bio snažan okvir upravljanja koji je pojednostavio bezbednost podataka i poštovanje propisa."





Real User Monitoring (RUM) je doneo sopstvene složenosti, jer je implementacija proaktivnih alata za praćenje zahtevala promenu u operativnim tokovima rada. „RUM kroz Dynatrace nam je omogućio da preventivno rešimo probleme sa performansama, posebno tokom kampanja sa velikim prometom, obezbeđujući besprekorno iskustvo za korisnike i povećavajući ukupnu pouzdanost sistema,“ dodaje on.





"Ova metoda mi i dalje dobro služi", kaže Sarat. "Kada sam se preselio u SAD kako bih unaprijedio svoju karijeru nakon što sam napustio Coherendz, primijenio sam istu metodu na svoje projekte u Sephori i sada u Spruce Technology. Metodologije brzog razvoja koje sam usavršio, zajedno sa svojim radom u automatizaciji prava privatnosti i potrošača upravljanja pristankom, pokazali su se izuzetno agilnim u odgovaranju na evoluirajuće zahtjeve tržišta i regulatorne promjene."





Kroz svoje prilagodljivo vodstvo i tehničku ekspertizu, Sarat je kontinuirano pokretao razvoj dok je prevazilazio izazove, osiguravajući da njegovi projekti ispune očekivanja klijenata i zahtjeve usklađenosti u brzom okruženju s visokim ulozima.

Konstantne inovacije

Tokom svoje karijere, Sarat se zalagao za kulturu stalnog poboljšanja, nikada se nije zadovoljio status quo. Njegov pristup inovacijama proteže se dalje od uspjeha pojedinačnih proizvoda, budući da ostaje posvećen razvoju i osobno i profesionalno kako bi zadovoljio zahtjeve IT usluga, privatnosti i usklađenosti koje se stalno mijenjaju.





"Nikada nisam vjerovao u status quo, i uvijek tražim prilike da poboljšam ono što već imamo. Uvijek želim da naučim više i da se razvijam, kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Prihvatio sam da uvijek ima još što naučiti i da uvijek postoje bolji načini da se stvari rade", dijeli on.





U kontekstu sajber-sigurnosti, Saratove inovacije u inženjeringu privatnosti i usklađenosti rješavaju kritične praznine u zaštiti osobnih podataka (PII). Implementacijom rješenja kao što su automatizirani radni tokovi usklađenosti, robusni okviri za mapiranje podataka i praćenje u realnom vremenu, omogućio je organizacijama da smanje operativne rizike, istovremeno osiguravajući poštivanje strogih zakona o privatnosti.





„Inženjering privatnosti i usklađenosti više nisu opcioni – oni su fundamentalni za izgradnju povjerenja u digitalnom dobu“, naglašava Sarat. "Moj rad u ovim oblastima odražava širu misiju da osiguram da organizacije ne samo da budu usklađene, već i sigurne od novih sajber prijetnji."





U svojim ulogama u Coherendz, Sephora, a sada i Spruce Technology, Sarat je pokazao kako posvećeno vodstvo i fokus na stalne inovacije mogu dovesti do transformativnih promjena kako za klijente tako i za krajnje korisnike. Njegov rad na projektima kao što su Vaave, portal za prava potrošača, mapiranje podataka preduzeća i praćenje stvarnih korisnika (RUM) svjedoči o njegovom proaktivnom pristupu rješavanju novih izazova uz zadržavanje fokusa na kvalitetu i usklađenost.





Gledajući unaprijed, Sarat predviđa budućnost u kojoj su sajber sigurnost i privatnost neprimjetno integrirani u svaki aspekt IT usluga, vođeni automatizacijom i proaktivnim upravljanjem rizicima. Njegova posvećenost podsticanju inovativnih rješenja nastavlja ga pozicionirati kao pionira u industriji, osiguravajući da organizacije mogu pouzdano upravljati digitalnim pejzažom koji se razvija. Sa svojim naprednim pristupom i nepokolebljivom predanošću, Sarat je spreman da oblikuje budućnost IT usluga, usklađenosti s privatnošću i cyber sigurnosti u godinama koje dolaze.